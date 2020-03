“Kāpēc man jāraud, jo nevaru palīdzēt bērnam?” māmiņas stāsts atgādina, ka smagi slimo arī citi, ne vien ar Covid-19 inficētie

Ar māmiņas Sigitas pieredzi, kuru viņa izklāstījusi publiskā “Facebook” ierakstā, nu jau dalījušies virs 13 000 citu lietotāju. Uz to dažādi reaģējuši ap 9000 lietotāju:

“Stāsts par dienestu, valdības un daudzu līdzcilvēku prioritātēm, atbildību un bezatbildību. Sākās viss 14.03.2020. Meitai (3 gadi) uz vakaru parādījās iesnas. Diezgan spēcīgas.

Nākamajā dienā, 15.03.2020, pakāpeniski sāk celties temperatūra, sākot ar 37,4 grādiem. Domāju, nekas traks, saaukstējās. Imunitāte pazemināta, jo tikko jau bija izslimots. Pa nakti temperatūra jau pārlēca pāri 39 grādiem. Svecīte, apslaucīšana un temperatūra nokritās.

Rīts, 16.03.2020, visam klāt sauss klepus. Saprotu, ka nav labi. Pat ja ne Covid-19, tāpat nav labi. (2019. gada novembrī ar tādiem simptomiem: gandrīz 2 nedēļas slimnīcā, sistēmas, antibiotikas un viss pārējais. Gala diagnoze: ARVI ar akūtu bronhītu.) Saprotot, ka viss var atkārtoties zvanu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam [NMPD]. NMPD dispečere, noklausoties, to, kas noticis, uzdod vienīgo jautājumu: “Vai esat bijuši ārzemēs, vai kontaktējušies ar kādu, kas atbraucis no ārzemēm?”. Atbildu, ka it kā nē. Ātros man nesūta, bet pārslēdz uz Ģ.Ā. [ģimenes ārstu] konsultatīvo tālruni. Tur viss tieši, tas pats, pēc tā paša scenārija, tikai beigas savādākas. Diezgan rupjā formā tieku aizsūtīta pie ģimenes ārsta, ātrie mums nepienākas, jo ārzemēs neesam bijušas, līdz ar to nav pamata domāt par Covid-19. Varētu padomāt, ka tagad tikai un vienīgi Covid-19 apdraud cilvēku veselību un dzīvību.

Nākamais mans zvans uz SPKC [Slimību profilakses un kontroles centrs]. Tel. Nr. 67387661 vispār nav sazvanāms. Tel. Nr. 67501590 sazvanīju no 15 reizes. Teksts aptuveni tas pats, tikai šeit meitene vismaz centās kaut kā palīdzēt. Veselu stundu viņa mēģināja ar kādu augstākstāvošo, bet diemžēl, bez rezultātiem. Meita, pa to laiku, jūtas aizvien sliktāk, guļ gultā un pieceļas tikai uz tualeti.

Nākamais Zvans uz Veselības Inspekciju. Tāda sajūta, ka visiem dienestiem iedota viena lapa ar tekstu un visi viņu nolasa. Arī tur tieku atšūta.

Starplaikos ir sazvanīts ģimenes ārsts, sarunāta mājas vizīte. Atliek gaidīt. Ģimenes ārsta vizīte: plaušās trokšņu nav, iesnas, temperatūra, klepus, dzeram antibiotikas, deguna pilieni, sīrups pret klepu utt., un sēžam mājās. Vakarā temperatūra 38,2 grādi un mierīgi ejam gulēt. Ap pusnakti temperatūra 40,1 grādi, kaut kā izdodas dabūt nost.

17.03.2020., aptuveni 6.45 no rīta. Temperatūra 40,4 grādi. Ātrs zvans draudzenei ar lūgumu atnākt (mājās viens pats paliek suņuks, kurš jāved ārā un jābaro). Uz ātru roku samestas somā pirmās nepieciešamības lietas. NMPD izsaukšana. Cepuri nost NMPD brigādei, kura atbrauca 5 minūšu laikā un bija super laipni un iejūtīgi.

Uz doto brīdi esam slimnīcā. Rentgenā, uz pirmo skatu bronhīts, jāgaida vēl speciālista slēdziens, skābekļa saturācija 86%. Liek sistēmas, antibiotikas, inhalācijas pret klepu un visām plusā jāliek skābekļa maska, lai celtu skābekļa saturāciju.

Valdība aicina būt atbildīgiem. Mēs viens otram lūdzam būt atbildīgiem un domāt ne tikai par sevi, bet arī par līdzcilvēkiem. Bet kāpēc tieši tad, kad gribi būt atbildīgs, tevi vienkārši stopē un neļauj to darīt?

Es saprotu, ka visi ir panikā Covid-19 dēļ, bet tas nav vienīgais, no kā ir jāpiesargās un kam ir jāpievērš uzmanība.

Ilze Viņķele, Veselības ministrija, kāpēc vienīgā prioritāte ir tikai un vienīgi tie bezatbildīgie cilvēki, kuri atgriežas no saviem atvaļinājumiem, no ārzemēm, neievēro drošības pasākumus, un atklāti nospļaujas uz noteikumiem un citiem cilvēkiem?

Kāpēc tieši viņiem analīzes ir bezmaksas? Būtu jābūt tieši otrādi. Tieši šiem cilvēkiem pašiem no savas kabatas būtu jāmaksā par analīzēm. Jo tieši viņi paši savas vainas, sava skopuma dēļ var būt slimi ar šo vīrusu.

Ja naudas nav vai arī negrib maksāt, tad piespiedu karantīna uz 14-20 dienām. Kāpēc man, mātei, ir jāraud no tā kā neesmu spējīga palīdzēt savam bērnam, jo attiecīgie dienesti atsakās reaģēt un darīt savu darbu? Un viss tikai tāpēc, ka neesi nospļāvies uz visu un visiem, un devies atvaļinājumā baudīt dzīvi.”

Aktuālā Covid-19 statistika Latvijā

Slimību profilakses un kontroles centrs paziņojis, ka pagājušajā diennaktī konstatētas vēl 11 saslimšanas ar Covid-19.

Tādējādi Latvijā apstiprināts 71 saslimšanas gadījums. Pēdējā diennaktī veikti 604 izmeklējumi. Līdz šim Latvijā kopā veikti 2 144 izmeklējumi personām ar aizdomām par Covid-19.

Jauns.lv jau ziņoja, ka vakar kādam Salaspils 1. vidusskolas audzēknim ir apstiprināta jaunā koronavīrusa slimība Covid-19, informēja Salaspils novada domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Lolita Balcerbule.

Viņa pastāstīja, ka skolēns 9. martā atgriezies no Spānijas un līdz 12.martam apmeklējis skolu. Simptomi skolēnam parādījušies 13. martā, kad klātienes mācības skolā jau bijušas pārtrauktas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ.

Izglītības iestāde ir sazinājusies ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC), kā arī apziņojusi visu klasesbiedru ģimenes un iesaistītos skolotājus, norādot viņiem uz pašizolācijas un pašnovērošanas nepieciešamību turpmākās 14 dienas.