Aizraujošas idejas bērniem un vecākiem: kā pavadīt laiku, sēžot mājās

Izveido video blogu

Vlogs jeb video blogs ir laba aizraušanās, kā izzināt kādu tēmu un trenēt savas runas un prezentācijas prasmes. Eksperts Klāvs iesaka izveidot vlogu ar praktiskiem ieteikumiem, piemēram, kā interesanti pavadīt laiku, esot mājās. Aizraujoši ir arī veidot "stop motion" video, piemēram, no plastilīna vai Lego klucīšiem. Kā skaidro Klāvs, "stop motion" ir filmēšanas tehnika, kur atkārtoti tiek apstādināta un atjaunota filmēšana, lai figūrām radītu kustības iespaidu. Lai uzzinātu vairāk par to, kā filmēt un montēt video, meklē informāciju internetā!

Radi pats savu komiksu

Vispirms izdomā, par ko būs komikss – par skolēnu, tādu pašu kā tu, vai par kādu supervaroni? Varbūt par dzīvniekiem? Kādas grūtības piemeklēs galveno varoni? Kā viņš tiks tām pāri? Apdomā kādu noteiktu īpašību, kas piemitīs galvenajam varonim un padarīs to īpašu (burvju spējas vai bailes no gaismas). Tāpat pārdomā, kādas būs komiksa beigas, un varbūt stāstā būs iekļauta kāda pamācība? "Komiksa veidošana būs vēl interesantāka, ja to pēc tam prezentēsi mājiniekiem," iedrošina Klāvs.

Dodies pie dabas

"Vienmēr aizraujoši ir doties ārpus ierastās vides, pat ja tā ir neliela pastaiga svaigā gaisā tuvumā esošajā mežā," stāsta eksperte Lība, iesakot veltīt pastaigai vismaz 20 minūtes, lai uzlabotu pašsajūtu un atjaunotu spēkus.

Izmēģini roku pavārmākslā

"Pārsteidz savus vecākus ar siltām vakariņām vai uzkodām, viņi noteikti būs pateicīgi!" iesaka Lība. Viņa spriež, ka ir aizraujoši pašam sastādīt ēdienkarti un izvēlēties, ko ēdīs visa ģimene, kā arī izmēģināt kaut ko jaunu, piemēram, pagatavojot čipsus.

Nodarbojies ar sportu

"Ja sakrājies nogurums un trūkst enerģijas, iesaku vismaz reizi dienā izkustēties un nodarboties ar sportu, kaut vai pamētājot bumbu vai veicot pietupienus," rekomendē Klāvs.

Izmēģini/iemācies ko jaunu

Lība iesaka izmēģināt kaut ko tādu, ko nekad neesi darījis. Piemēram, pamēģini meditāciju – ķermeņa novešanu miera stāvoklī, atslābināšanu un domu atbrīvošanu. "Tas nav tik viegli, kā izklausās, tomēr ir vērts mēģināt!" atzīst eksperte. Toties, ja vēlies iesākt kādu jaunu radošu projektu, Klāvs iesaka izveidot Saules sistēmas modeli ar paša rokām.

Apgūsti burvju trikus

"Izpēti populārākos un interesantākos burvju trikus un apgūsti kādu no tiem. Trenējies un praktizē savu triku, lai skatītāji to uzreiz nevarētu atklāt. Kad esi gatavs, pārsteidz vecākus, brāļus un māsas ar savu triku," rekomendē Klāvs, iesakot trikus meklēt internetā vai kādā no triku grāmatām.

Spēļu vakars ar ģimeni

"Šis ir laiks, lai kopā ar ģimeni varat pavadīt laiku, spēlējot spēles," iesaka eksperte Lība. Tās var būt gan dažādas galda spēles, piemēram, "Monopols" vai "Katanas iekarotāji", gan "Mēmais šovs" vai "Mafija". "Turklāt, lai padarītu spēlēšanu interesantāku, iesaku sacensties ar ģimenes locekļiem, skaitot punktus par uzvarām. Tas, kurš ieguvis visvairāk punktu, varēs izvēlēties nākamo izklaidi, piemēram, kādu filmu kopīgi noskatīties," stāsta Lība.

Kopīgs filmu vakars!

Kā izklausās Harija Potera filmu maratons? Vai varbūt Animācijas Brigāde? Atrodiet filmu, kura būs interesanta gan bērniem, gan vecākiem, pirms tam kopīgi pagatavojiet veselīgus našķus un kādu dzērienu imunitātes stiprināšanai un nododieties kino baudīšanai. Piemēram, lieliska vietne, kur skatīties latviešu filmas, ir www.filmas.lv.

Atkārto mācību vielu

"Ņemot vērā, ka mācības skolās pārtrauktas, noteikti atvēli kādu brīdi dienā, lai atkārtotu mācības", atgādina Klāvs. Mājaslapās www.soma.lv un www.uzdevumi.lv atradīsi dažādus mācību uzdevumus, ar kuru palīdzību varēsi apgūt jaunas zināšanas vai atsvaidzināt atmiņā jau esošās.

Izlasi kādu grāmatu

"Grāmatu lasīšana ir ne tikai interesanta nodarbe, tā arī attīsta valodu, pilnveido vārdu krājumu un palīdz izteikties, tāpēc brīvajās dienās iesaku izlasīt vismaz vienu grāmatu. Pēc grāmatas izlasīšanas dalies iespaidos ar kādu no ģimenes locekļiem un aicini uzdot jautājumus, uz kuriem pēc tam varēsi atbildēt!" rekomendē Lība.

