FOTO: skaistākie aizvadītā gada kāzu mirkļi Latvijas fotogrāfu izpildījumā

Par 2019. gada labāko kāzu fotogrāfu Latvijā tika atzīts Artūrs Lācis, kurš šo titulu ieguva pirmo reizi un, kā pats saka: par fotogrāfu ir kļuvis pavisam nejauši. Otro vietu ieguva Mārcis Baltskars, bet trešo Kristaps Lapiks.

Artūrs Lācis (Foto: Vilnis Izotovs)

Fotogrāfiju iesniegšana un vērtēšana šogad notika 13 kategorijās, tai skaitā, 12 pamatkategorijās, kuru kopvērtējums nosaka Gada labāko fotogrāfu – "Gatavošanās" (uzvarētājs - Billijs Locs), "Ceremonija" (uzvarētājs - Mārcis Baltskars), "Emocijas" (uzvarētājs - Artūrs Lācis), "Skats no augšas" (uzvarētājs - Uģis Nagliņš), "Portrets" (uzvarētājs - Kristaps Lapiks), "Jaunais pāris" (uzvarētājs - Artūrs Lācis), "Detaļas" (uzvarētājs - Jānis Konons), "Svinības" (uzvarētājs - Ģirts Raģelis), "Humors" (uzvarētājs - Juris Zīģelis), "Gaismas spēles" (uzvarētājs - Artūrs Lācis), "Pirms un Pēc" (uzvarētājs - Mārcis Baltskars), "Kāzu stāsts" (uzvarētājs - Artūrs Lācis). Tāpat uzvarētāji tika noskaidroti vienā papildus kategorijā, kas neietekmē Gada labākā fotogrāfa izvēli – "Tautas balsojums" uzvaras laurus plūca kāzu fotogrāfe - Krista Blūma.

Foto: Vilnis Izotovs

Latvijas Kāzu fotogrāfu asociācija (LKFA) jau desmito gadu organizē kāzu fotokonkursu, kas gada nozīmīgākais notikums kāzu fotogrāfijas industrijā. Pasākuma mērķis ir attīstīt kāzu fotogrāfijas virzienu, apzināt labākos Latvijas kāzu fotogrāfus un reklamēt plašākai sabiedrībai viņu pakalpojumus. Šogad asociācija saņēma 45 fotogrāfu pieteikumus, un konkursa žūrijai kopumā bija jāizvērtē 749 fotogrāfijas un 25 fotoreportāžas.

Konkursa fotogrāfijas vērtēja starptautiski atzīti un godalgoti kāzu industrijas pārstāvji no Latvijas un visas pasaules: Neskaitāmu starptautisku godalgu ieguvējs kāzu fotogrāfs no Itālijas – Cristioano Ostinelli, atpazīstama un godalgota kāzu fotogrāfe no Šveices – Anstasija Arrigo, 2018. gada "Gada labākais kāzu fotogrāfs" titula ieguvējs Rolfs Vendiņš, 2009. gada "Gada labākais kāzu fotogrāfs" titula ieguvējs Andrejs Zavadskis. Savukārt, kategoriju "Kāzu stāsts" vērtēja kāzu fotogrāfs no Itālijas Luigi Rota , kāzu portāla PRECOS vadītājs Māris Pūce, pagājušā gada labākās kāzu reportāžas autors un labākā kāzu fotogrāfa titula ieguvējs Rolfs Vendiņš un kāzu medija "LĪGAVĀM" direktore un galvenā redaktore Iveta Rikmane.

"Vērtējot šī gada foto konkursu, bija prieks redzēt vairāk fotožurnālistikas (reportāžas) stilā uzņemto kāzu fotogrāfiju, it sevišķi kāzu stāstu kategorijā, kurā, manuprāt, visspilgtāk atspoguļojas konkrēta kāzu fotogrāfa mākslinieciskais sniegums, "stāsta žūrijas pārstāvis, kāzu fotogrāfs Rolfs Vendiņš.

2019. gada labāko kāzu fotogrāfu apbalvošanas ceremoniju Rāmavas muižā apmeklēja 50 viesi. LKFA izsaka pateicību sponsoriem un atbalstītājiem – "Photo Space Riga", "Epson", "Master Foto", "Silver Grain Albums", "Sony", fotostudija "Linda", "Balmerk", "Valmiermuiža", ligavam.lv, precos.lv, Casa Charlize vīni, photorent.lv, drukalabak.lv. Savukārt, par apbalvošanas ceremonijas vizuālo noformējumu un organizēšanu: Crystal events, šokolādes ražotnei Caps! Chocolate un dizainerei Santai Timofejevai.

Plašāka informācija par konkursa rezultātiem, kā arī unikāls kāzu fotogrāfu kalendārs pieejamas LKFA mājaslapā – www.lkfa.lv