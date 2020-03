Leļļu teātris aicina ģimenes nenākt uz izrādēm 14 dienas pēc atgriešanās no ārzemēm

"Lūdzam 14 dienas pēc atgriešanās Latvijā ievērot prasību bērniem neapmeklēt izglītības iestādes, kā arī neapmeklēt publiskus pasākumus, to skaitā Latvijas Leļļu teātra izrādes," aicina teātrī.

Lai pasargātu pārējos teātra apmeklētājus no riska, Latvijas Leļļu teātris piedāvā veikt biļešu maiņu uz vēlāku datumu tiem skatītājiem, kuriem ieplānots teātra apmeklējums 14 dienu periodā pēc atgriešanās no ceļojuma vai ir apstiprināta vīrusa saslimšana pašiem vai kādam no ģimenes locekļiem.

Lai veiktu biļešu maiņu, nepieciešams ceļojumu apliecinošs dokuments. Biļešu maiņa iespējama tikai elektroniski. Detalizētāku informāciju par biļešu maiņas tehnisko norisi var atrast teātra mājaslapā "www.lelluteatris.lv" vai sazinoties ar administrāciju, rakstot uz e-pastu "info@lelluteatris.lv" vai zvanot uz tālruni 67 285 418.

Skatītājiem, kuri nav izbraukuši no valsts vai neatrodas karantīnā saistībā ar kontaktu ar vīrusa slimnieku biļešu apmaiņa netiek piedāvāta, skaidroja teātrī. "Ja pasākums netiek atcelts, teātris biļetes neatgriež un nemaina, izņemot šos speciāli noteiktos gadījumus," akcentēja teātra pārstāvji.

Tāpat teātra pārstāvji norādīja, ka Leļļu teātrī pastiprināti rūpējas par telpu dezinfekciju un aicina arī skatītājus neaizmirst par roku mazgāšanu gan pirms ierašanās teātrī, gan pirms došanās prom.

"Lūdzam visus vecākus apzināties ne tikai veselības risku, kādam pakļaujat sevi un līdzcilvēkus, izvēloties ceļot, bet arī potenciālās ekonomiskās sekas, kas var skart jebkuru ģimeni, ja vīrusa izplatības dēļ Latvijā tiks slēgtas izglītības un publiskās iestādes, uzņēmumi," norādīts teātra paziņojumā, atkārtoti aicinot atcelt ceļojumus, lai neveicinātu vīrusa izplatību Latvijā.

Kā ziņots, pēdējās diennakts laikā jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 apstiprināta vēl sešiem Latvijas iedzīvotājiem, turklāt viena persona inficējusies Latvijā, kontaktējoties ar saslimušu radinieku, paziņojis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC). Līdz ar to kopumā Covid-19 līdz šim Latvijā apstiprināta 16 cilvēkiem.

Pašlaik slimnīcā ārstējas viens pacients ar apstiprinātu Covid-19 diagnozi. SPKC informācija liecina, ka pacients inficējies no radinieka, kas atgriezies no Šveices, kur reģistrēti Covid-19 gadījumi.

Saistībā ar Covid-19 Latvijā noteikta karantīna vairāk nekā 200 personām, kas atrodas ģimenes ārsta uzraudzībā.