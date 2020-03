Mīlestība iet caur vēderu: Madara Biedriņa atklāj recepti, kāds ēdiens garšo viņas vīram

Pareizāk jau būtu to saukt par lēni sautētu jēra gaļu sarkanvīnā ar krēmīgu kartupeļu biezeni. Bet man šis tiešām ir ēdiens, kas visvairāk asociējas ar mīlestību. Un tam ir stāsts.

Kad mēs ar vīru vēl dzīvojām Amerikā un mums bija tikai viens bērns, mēs ļoti daudz laika pavadījām trijatā. Es pat teiktu – divatā. Mēs bijām viens otram. Reiz ciemos atbrauca mana mamma. Un atveda... sālītus gurķus, ko bija sūtījusi brīnišķīgā Māra Eglīte, mammas kolēģe no Latvijas Radio. Un man likās: nav, nu nav pasaulē nekā garšīgāka par šiem gurķiem! Tā nu sanāca, ka jēru toreiz pagatavoju kā tādu piedevu sālītajiem gurķiem.



Ir pagājuši gadi, bet joprojām tieši šī ir mana “mīlestības garša”. Jo tas ir stāsts arī par to, cik daudz kilometru var mērot mīlestība. Un ka mīlestība var būt arī... gurķa veidolā. Māra man tos sūtīja, mana mamma man tos veda. Sālītus gurķus! No Latvijas uz Ameriku! Mēs sēdējām visi kopā pie galda, ēdām, un es tik skaidri sajutu, ka neko vairāk šobrīd nevajag. Man apkārt ir visi mani mīļākie cilvēki – mamma, vīrs, bērns –, un mēs ēdam sildošu, sātīgu ēdienu. Tobrīd tas bija viss, kas man bija vajadzīgs.

Ir tāda grāmata "Cāļa zupa dvēselei". Bet man nu ir arī sava “jēra zupa dvēselei”. Un es joprojām ar siltumu sirdī atceros, kā omamma mums bērnībā gatavoja sautējumus. Tiem arī bija tā pati īpašā nozīme: sasildīt, pabarot. Un jā – arī samīļot. Tieši tāpēc ēdiens, ko gatavo saviem vismīļākajiem, ir tik svarīgs. Tā nav tikai pārtikas uzņemšana, tas ir kas daudz vairāk.

Bet ja tā prozaiskāk: mums mājā lomas ir sadalītas. Ēst gatavotāja esmu es. Vīrs mīl vienkāršus, latviskus ēdienus, tāpēc tos gatavoju visbiežāk. Pašai patiktu kaut kas izsmalcinātāks, man ļoti garšo jūras produkti, un es jau kādreiz pagatavoju sev par prieku arī to, tomēr ikdienā gatavoju ēdienu, kas garšo manam vīram, un daru to ar prieku.

Nē, atcerējos – vienreiz viņš man tomēr ko pagatavoja. Nēģmaizītes. Tas bija liels notikums! Es pat teiktu: vienreizīgs notikums!

Jēra gaļas recepte Biedriņu gaumē

3 porcijām vajadzēs:

500 g jēra kakla daļas

4 Šalotes sīpolus

2 daiviņas ķiploka

3 burkānus

3 selerijas kātus

oregano (pēc garšas)

1 lauru lapu

apmēram 500 g liellopa buljona

150 g sausa sarkanvīna

sāli

piparus

Kartupeļu biezenim:

400 g kartupeļu

100 g saldā krējuma

100–200 g piena

2 ēdamkarotes sviesta

sāli

piparu



Pagatavošana:

1. Lielā katlā apcep jēra gaļu. Pielej klāt sarkanvīnu, noreducē, kamēr alkohols iztvaikojis.

2. Uz pannas apcep lielos kubos sagrieztus dārzeņus ar sāli un pipariem.

Viegli apceptos dārzeņus liek klāt jēram, pievieno visas garšvielas, pārlej ar liellopa buljonu tā, lai tas nosegtu gaļu. Sautē uz ļoti mazas uguns apmēram 2 stundas.

3. Uzvāra kartupeļus. Kamēr tie karsti, izberž caur sietu. Pielej pienu, saldo krējumu, sviestu, garšvielas. Maisa, masu cilājot, līdz iegūst krēmīgu konsistenci.

Piedevās:

Māras Eglītes sālītie gurķi (var dabūt tikai, ja ir pazīšanās ar Māru Eglīti!).

