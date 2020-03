Pexels.com

Praktiski padomi, lai produktīvi strādātu no mājām (nevis noslinkotu)

Daudzi cilvēki domā, ka, strādājot no mājām, viņi paveiks vairāk, jo ietaupīs laiku ceļam uz darbu un neproduktīvām klačām ar kolēģiem. Tomēr gadās, ka, labu nodomu vadīti, viņi attopas darba dienas beigās, neko lāgā nepaveikuši. Portāls bestlifeonline.com apkopojis padomus no cilvēkiem, kas strādā mājās, kā to paveikt produktīvāk.