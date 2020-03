9 pazīmes, ka bērns ir gatavs uzņemties rūpes par mājdzīvnieku

Bērni jūtas komfortabli dzīvnieku klātbūtnē

Nevajag ieviest mājdzīvnieku, lai ārstētu bērna bailes. Ja bērnam, kam bail no suņiem, bet pēkšņi mājās uzrodas aktīvs un dauzonīgs suns, viņa bailes var tikai pastiprināties. Drīzāk bērns jāved pie draugiem, kuriem mājās ir mierīgs un labsirdīgs suns, lai viņš iepazītos un sadraudzētos, pirms kucēns nokļūst jūsu mājās. Ja bērns nonāk tuvumā dzīvniekam, no kura viņam bail, nespiediet viņam to paglaudīt vai aiztikt. Ļaujiet, lai viņš pavēro to no malas, iepazīstas un pieiet klāt, kad pats jūtas gatavs.

Bērns pret dzīvniekiem izturas ar cieņu

Bērniem vajag saprast, ka dzīvnieki ir dzīvas būtnes, nevis rotaļlietas. Bērni ir gatavi savā vidē uzņemt mājdzīvnieku, ja saprot, ka kaķi nevar raut aiz astes un papagailim raut ārā spalvas. Tāpat jārespektē dzīvnieka laiks, kad viņš ēd, guļ vai vienkārši ir noguris. Taviem bērniem jāsaprot, ka arī dzīvniekam nepieciešams laiks atpūtai un zināma brīvība.

Bērns ir atbildīgs

Ja bērns atsakās veikt savus mājas uzkopšanas pienākumus, visdrīzāk viņš atteiksies no pienākumiem, kas saistīti ar mājdzīvnieka kopšanu. Tāpēc, ja bērns vēlas rūpēties par mājdzīvnieku, viņam jāpierāda, ka viņš spēs uzņemsies arī rūpes par viņa kopšanu.

Bērns rūpīgi izturas pret savu personisko higiēnu

Vai tavs bērns mazgā zobus un mazgā kājas bez atgādinājuma? Šis ir labs veids, kā novērtēt bērna gatavību uzņemties rūpes par mājdzīvnieku. Ja cerat, ka bērns uzņemsies visas galvenās rūpes par dzīvnieku, tad jāgaida līdz pirmajiem pusaudžu gadiem, jo jaunākiem bērniem būs grūti uzņemties visas rūpes. Taču tiem var uzticēt mazākus darbiņus, piemēram, pastaigas ar suni vai kaķu kastes tīrīšanu.

Bērns ir pilns apņēmības

Jūsu bērnam jāspēj uzņemties rūpes par mājdzīvnieku ilgtermiņā. Viņam pašam jāsaprot, ka suns būs jāved ārā arī tad, kad līst lietus, bet žurciņa var sagrauzt iemīļotās mantas. Ja par spīti negatīvajam blaknēm, bērns vienalga pieprasa mājdzīvnieku, ir iespēja, ka tā nav kārtējā kaprīze, bet gan bērna apņēmība tikt galā arī ar ēnas pusēm.

Bērns grib tādu mājdzīvnieku, kas iederēsies jūsu ģimenē

Ģimenē ir jāpaņem tāds dzīvnieks, kurš tur vislabāk iederas. Tāpēc ņem vērā ne tikai bērna vēlmes, bet arī savu mājokli, dzīvesveidu un materiālo rocību. Ja sunim vajag daudz uzmanības, tad kaķi ir daudz pastāvīgāki. Katram dzīvniekam būs nepieciešama sava telpa, vai būs vieta sunim, akvārijam, kāmīša būrim? Vai spēsiet dzīvnieku ne tikai iegādāties, bet arī vest pie ārsta un pirkt medikamentus, ja tas būs nepieciešams?

Bērns ir enerģijas pilns

Katrs dzīvnieks, pat zivtiņas akvārijā, prasīs rūpes un uzmanību. Aktīvam bērnam būtu izdevīgi, ja mājās parādītos enerģijas pilns suns. Viņi abi varētu izskrieties, iet garās pastaigās, labumu gūtu gan suns, gan bērns. Taču, ja bērns ir mazkustīgs un slinks, šāds suns viņam būs tīrākās mocības.

Esat izmēģinājuši būt par kāda dzīvnieka saimniekiem

Ja iespējams, izmēģiniet, kā tas ir – būt par saimnieku sunim, kaķim vai papagailim. Varbūt jums kādiem radiniekiem vai draugiem ir mājdzīvnieks, kuru nepieciešams pieskatīt, kamēr īstie saimnieki ir devušies brīvdienās. Šādi gūsiet ieskatu, ko nozīmē rūpes par šo dzīvnieku. Tas ir labs veids, kā notestēt, vai bērns patiešām grib mājdzīvnieku, jeb tā ir tikai viņa kaprīze.

Tu pats esi gatavs uzņemties atbildību

Nav svarīgs tava bērns vecums, jo galu galā tu esi pieaugušais un lēmums jāpieņem tev. Tāpēc, apsverot visus par un pret, domā arī par savu motivāciju un iespējām parūpēties par dzīvnieku. Pat ja bērns rāda visas zīmes, ka ir gatavs uzņemties rūpes par dzīvnieku, apzinies, ka viņš var doties vasaras nometnē un tad par kāmīti vajadzēs rūpēties tev. Taču neskatoties uz rūpēm, mājdzīvnieki ir lielisks veids kā bērniem mācīt atbildību un līdzjūtību. Ja šaubies, noteikti aprunājies ar vetārstu vai dzīvnieku patversmes darbiniekiem pirms lēmuma pieņemšanas.

