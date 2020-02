"Cik reizes var atkārtot!?" Montesori metode, kas iemācīs bērnu visu izdarīt pēc pirmā lūguma

Bērns tevi nedzird, viņš vispār nereaģē uz mammas teikto. Ja tas notiek dienu no dienas, tas ir nogurdinoši un emocionāli nomācoši.



Uz jautājums “Kāpēc bērns nereaģē uz atkārtotiem lūgumiem? Un kā to mainīt?” atbild Montesori pedagoģe Kristīne Klemere. Viņa uzsver, ka atkārtot vienu un to pašu lūgumu vairākas reizes ir pilnīgi bezjēdzīgi. Tas nepalīdz. Un, lūk, kāpēc - neskaitāmi atkārtojumi rada bērnam priekšstatu, ka mammu var neklausīties no pirmās reizes, jo viņa to pašu pateiks vēl simts reizes.



- Nomazgā lūdzu rociņas (mīļi).

Klusums.

- Vakariņas galdā, nomazgā rokas (mazliet skaļāk, bet vēl mierīgi).

Klusums.

- Vai tu tūlīt pat nomazgāsi rokas!! Es zinu, ka tu mani dzirdi!

Klusums.

Tālākais scenārijs jau ir zināms - uzkliegšana, bērns aizskrien mazgāt rokas, bet mamma mokās ar vainas sajūtu, ka atkal nesavaldījās un izgāja no adekvātas uzvedības robežām.

Šāds rīcības modelis, kas atkārtojas ik dienu, bērnam iemācās tikai to, ka var nereaģēt ne uz ko, kamēr mamma ir mierīga un adekvāta, bet tad, kad viņa sāks kliegt, tad varbūt ir vērts rīkoties.



Atkārtot vienu un to pašu, bet rezultātā panākt vēlamo ar kliegšanu, nav risinājums. Vai ir alternatīva?

Lūk, ko darīt, lai bērns iemācītos dzirdēt no pirmās reizes.

Izmanto citas metodes, lai piesaistītu uzmanību

Pirms izteikt lūgumu kaut ko darīt, pagaidi, pirms bērns pabeigs spēli vai vismaz ieturēs pauzi. Pieej pie viņa, pieskaries pie pleca un ieskaties acīs. Tas ir ļoti svarīgi - nodibināt ķermenisku un acu kontaktu, lai nodotu savu lūgumu tālāk. Tad izsaki savu lūgumu. Bērns, protams, var pateikt “nē”, bet viņš noteikti nevarēs teikt, ka nav dzirdējis, ko viņam saka. Ir daudz grūtāk ignorēt to, kurš skatās tieši acīs.

Palūdz izpildīt darbiņu nekavējoties, neatliekot to uz vēlāku laiku

Ja pēc pirmā un vienīgā lūguma kaut ko izdarīt redzi, ka bērns nereaģē, aicini viņu uzdevumu paveikt kopā.

"Mīļais, uzvelc kurpes". Bērns uz tevi paskatās, bet turpina darīt to, ko iesācis.

Pieej pie viņa ar vārdiem: "Es redzu, ka tev vajadzīga neliela palīdzība. Es varu palīdzēt uzvilkt zābaciņus".

Tagad bērnam nav izvēles - vai nu viņš uzvelk pats vai arī viņam palīdz mamma.

Galvenais šajā brīdī saglabāt mieru. Jā, tas var kaitināt – palīdzēt darīt to, ko bērns pats prot izdarīt, bet ar laiku viņš sapratīs, ka lūgums kaut ko izdarīt nozīmē to izdarīt, neatliekot uz vēlāku laiku. Vai nu viņš to darīs pats vai kopā ar mammu, bet uzreiz un ar pirmo reizi.

Izturi pauzi!

Pieaugušie ir multitāskinga jeb vairāku darbu vienlaikus darīšanas meistari. Īpaši tādas ir mammas, kas spēj pieskatīt bērnu, gatavot ēst un vēl uzkopt māju. Bērni to neprot!

Viņiem tas nav tik vienkārši - uzreiz novākt rotaļlietas un nomazgāt rokas, kamēr mamma gatavo vakariņas; vai atrast zeķes un kurpes, kamēr mamma meklē atslēgas.

Lai izdarītu kādu darbiņu, bērnam vajag nedaudz apdomāties un darīt vienu lietu vienā reizē.

Uzrunā bērnu, nodibini acu kontaktu un mierīgi pasaki, kas viņam ir jāizdara. Ieturi pauzi, kamēr viņš uzdoto paveic. Nesteidzini!

Izmanto īsus teikumus

Izdomājiet un ieviesiet savā ikdienas sarunvalodā īsus teikumus, kas kodolīgi pasaka, kas ir jāizdara. Lai bērnam uzreiz top skaidrs, ka atgādinājuma vairs nebūs. Ja esat vienojušies, ka bērns pēc pusdienām saliek trauku mašīnā netīros traukus, tad nav ikreiz jāatkārto viss garais teikums. Pietiek pateikt "Kārli, šķīvji!" Ar šo frāzi pietiek, lai būtu skaidrs, ka no viņa gaida konkrētu rīcību.

Vienojieties par atbildes vārdu

Gan bērniem, gan pieaugušajiem ir tiesības vispirms pabeigt vienu lietu, un tikai tad ķerties pie nākamās. Tāpēc no bērna, kas rotaļājas, nebūtu uzreiz jāpieprasa visu pamest un nekavējoties izpildīt mammas norādījumus. Vienojieties par konkrētu atbildes vārdu, kuru bērns pasaka, lai mamma saprastu, ka viņa ir sadzirdēta, un darbiņš tiks paveikts... tikai pēc īsa mirkļa. Piemēram, "Labi, izdarīšu".

Svešā vietā - citi noteikumi

Nebūtu pareizi audzināšanas stundas organizēt svešā vidē un citu cilvēku klātbūtnē. Pie tam citās vietās, piemēram, interešu pulciņā, ir citi apstākļi, kuros mazāks bērns var apjukt. Neaudzini un nestrostē bērnu svešinieku klātbūtnē.

Šāda Montesori metodika strādā un dod labus rezultātus, bet nevar sagaidīt, ka tas notiks dažu dienu vai pat dažu nedēļu laikā. Jo mazāks bērns, jo vienkāršāk ir ieviest šādu sadarbošanās formu.

Vēl viens būtiska lieta - vecāki ir piemērs, no kura mācās bērns. Neignorē viņa lūgumus, tad arī viņš mācīsies būt atsaucīgs.

