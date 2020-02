Sākumā pērk ar acīm! Padomi sievietēm piemērota auto izvēlē

Varētu šķist, ka sievietēm piestāv nelieli un ekonomiski auto ar sievišķīgu dizainu, tomēr, papētot uz Latvijas ceļiem sastopamos auto, kuros pie stūres atrodas daiļais dzimums, un ielūkojoties dažādos aptauju datos, viennozīmīgi var teikt - dāmas automašīnā vēlas justies pamanāmas un atšķirīgas! Savukārt drošība ir viens no svarīgākajiem aspektiem jebkuram vadītājam - nav nozīmes, vai pie auto stūres ir daiļais vai vīrišķais dzimums. Žurnālists Normunds Avotiņš norāda, ka uz ideālā dāmu auto statusu Latvijā pretendē visu veidu paaugstinātie transportlīdzekļi no maziem apvidniekiem līdz cross-country tipa automobiļiem: "Populārākais auto Latvijā sievietei ir priekšpiedziņas krosovers ar automātisko ātrumkārbu!"

"Sākumā pērk ar acīm! Dizains, drošība un praktiskums ir būtiskākie faktori, pēc kuriem automašīnu Latvijā izvēlas sievietes," daiļā dzimuma domu gājienu raksturo auto eksperts Normunds Avotiņš, kurš atzīst - raksturs ietekmē mūsu emocijas, savukārt emocionālā pasaule nosaka auto izvēli. Lūk, dažas lietas, par kurām vērts padomāt, pirms iegādājaties mašīnu!

Nosaki savas reālās vajadzības!

Ikvienai no mums ir savs sapņu auto - maza rozā vabolīte, ātrs sporta autiņš vai varens džips jebkuriem ceļiem un bezceļiem. Tomēr, lai izvēlētos sev vispiemērotāko auto kandidātu, ir jāsaprot, kādus uzdevumus automašīna pildīs. Ikvienā dzīves posmā ir nepieciešams tā brīža vajadzībām atbilstošs auto, tāpēc izvērtē savas vajadzības! Uzdod sev jautājumus - cik sēdvietas vajag tavam auto? Cik daudz vietas bagāžas nodalījumā? Pa kādiem ceļiem plāno braukt? Un pat pavisam sievišķīgus jautājumus - vai tavā mašīnā obligāti ir jābūt apgaismojumam un spogulītim? Neticami, bet mūsdienās tiešām ir automobiļi, kuros par to ir aizmirsts! Joprojām ir aizmirsts par vietu sieviešu rokassomiņām. "Interesants fakts - kad "Volvo" izveidoja dizaina un koncepta nodaļu, kurā bija tikai sievietes, pat viņas par to aizmirsa," norāda Normunds Avotiņš.

Must have komplektācija

Automobilim noteikti ir nepieciešami apsildāmie sēdekļi, vēlams, arī aizmugurē. Mūsdienās pat robustajiem "Dacia Duster" tādi ir! Lietainajās Latvijas ziemās ideāli noderēs arī apsildāma auto stūre. Mūsdienās pircējs vēlas iegūt arvien drošāku auto, tāpēc nozīmīga ir asistentu klātbūtne. Pieprasīti ir līniju asistenti, drošas distances kontrole, ekstrēmās bremzēšanas sistēma, atpakaļskata kameras, vēlams 360 grādu. Tā kā Latvijā tomēr ir ilgs tumsas periods, ceļi ir slikti apgaismoti un tiem trūkst apzīmējumu un pa tiem staigā meža dzīvnieki, tad automobilim vajadzētu izvēlēties ksenona vai LED gaismas. Ļoti aktuāla un pieprasīta lieta ir adaptīvā radaru kruīza kontrole, kas ietur ne tikai ātrumu, bet arī drošu attālumu no priekšā braucošā auto, un pati bremzē. Lai nevajadzētu smērēt rokas un sievietes veikli varētu atbrīvoties no iepirkumu maisiņiem, automašīnai ir vēlams automātiski verams bagāžnieks.

Izbrauc vairāk nekā divus kvartālus!

Nepareiza un neērta pozīcija, vadot auto, var novest pie tā, ka transportlīdzekļa vadītājs ātri nogurst. Tāpēc, pirms iegādājies auto, ļoti svarīgi mest kaunu pie malas un pārliecināties - vai tu šajā auto jūties ērti? Turklāt testa braucienā jādodas tālāk nekā tikai divus kvartālus. Ja nevari pieregulēt sev ērtu sēdpozīciju, tad to nevarēs izdarīt arī vēlāk. Auto ražotājiem joprojām ir milzīgs izaicinājums radīt sēdekli, kas būtu ideāls visiem augumiem, ieradumiem un komplekcijām. Daiļā dzimuma pārstāvēm ļoti svarīga ir auto ergonomika, iekāpšana un izkāpšana. Ņemot vērā sieviešu apģērba īpatnības, ir neapdomīgi nepārbaudīt - vai konkrētajā auto vispār tiec iekšā? Bieži vien auto ergonomika var izrādīties īsts izaicinājums!

Ja maziņu, tad košu!

Auto krāsu izvēlē sievietes joprojām ir drosmīgākas nekā vīrieši, ja, protams, runa nav par sporta auto. Sievietes biežāk nekā vīrieši nopirks baltu, sarkanu vai dzeltenu auto. Tomēr joprojām populārāko auto krāsu topā Latvijā stabili atrodas un dominē dažādu tonalitāšu pelēkie, sudraba un melnie toņi. "Iegādājoties nelielu auto, drošības apsvērumu dēļ izvēlieties košu auto, nevis melnu vai pelēku. Lai būtu pamanāmas!" iesaka auto eksperts.

Noskaidro riepu izmērus

Atceries, ka visiem mazajiem džipiem un krosoveriem ir diezgan neparasti riepu izmēri, tāpēc vēlams to pārbaudīt pirms auto iegādes. "Nav nekāda māksla nopirkt, piemēram, "Nissan Qashqai" ar lielu atlaidi, bet tam, izrādās, ir 19 collu diski. Tātad šiem diskiem ir nepieciešamas atbilstošas riepas, un, ja ir jāpērk ziemas riepas, tad tās var izrādīties negaidīti dārgas," norāda Normunds Avotiņš.

Auto dīleris blakus mājām!

Ja nav kaut kādas preferences vai vājība pret kādu konkrētu auto marku, tad vajag izvēlēties auto, kura dīlera centrs ir tuvumā, blakus mājām, lai nav jābrauc uz otru pilsētas malu. "Mašīnai regulāri ir jāveic apkope, tāpēc ir svarīgi, lai dīlera centrs ir pa ceļam un līdz mājām nav tālu," norāda auto eksperts.

Iegādājies pagarināto garantiju!

Mūsdienās maksimālā jauna automobiļa garantija ir septiņi gadi, kā, piemēram, "KIA". Bet tas nepadara to par ideālu auto! Piecu gadu garantija ir ļoti daudziem auto, divi gadi ir minimums. Papildus jauna automobiļa garantijai par atsevišķu samaksu var iegādāties pagarināto garantiju. Normunds Avotiņš uzver - ja ar auto ir plānots braukt vismaz piecus gadus, tad pagarinātā garantija ir nepieciešamība: "Zinot, cik mūsdienu auto mēdz būt elektronikas un dažādu citu kļūmju, tad nepažēlojiet naudu pagarinātajai garantijai. Neminēšu konkrētas auto markas, bet jautājums nav par to - vai būs kādas problēmas, bet - kad tās būs? Tāda ir mūsdienu realitāte! Ir sīva konkurence, ļoti ātra auto aprite, ik pēc trīs gadiem ir auto facelift, pēc pieciem - jauns modelis. Jaunie auto nenobrauks miljons kilometrus kā vecie "Mercedes". Auto ir plašpatēriņa prece kā sadzīves tehnika, tikai uz riteņiem!"