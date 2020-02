Šonedēļ esiet gatavi zelta vidusceļam: horoskops visām zodiaka zīmēm 10.-16.02.

AUNS

Izdarot svarīgu izvēli, esi modrs – kāds var mēģināt tevi piekukuļot vai piebarot ar nepiepildāmām ilūzijām. Nedod nevienam veltas cerības un nepamatotus padomus. Nepiekrīti dārgām izklaidēm, labāk nodarbojies ar cilvēcīgu saišu stiprināšanu. Naudas lietās esi rūpīgs un tālredzīgs. Tomēr neskopojies, nekļūsti sīkumains. Koncentrējies uz iespējami ātru problēmu risinājumu.

VĒRSIS

Laulātā drauga pārlieku emocionālā reakcija uz taviem priekšlikumiem var izprovocēt ne vienu vien strīdu. Ņem vērā – iespītēšanās un nepiekāpība attiecībām par labu nenāks. Esi gatavs kompromisiem un zelta vidusceļiem! Kutelīgā situācijā saglabā mieru – tas būs labākais veids, kā pasargāt sevi no ziņkārīgiem, uzbāzīgiem jautājumiem. Vēlāk atrast kopīgu valodu ar citādi domājošiem būs vieglāk.

DVĪŅI

Pavadot vairāk laika kopā ar mīļoto, var parādīties kāds asumiņš. Lai to nogludinātu, „nestreb karstu” – mierīgs vārds un maigs glāsts izdarīs vairāk. Iesaistoties diskusijā ar autoritatīvu oponentu, esi korekts. Nepārdzīvo, ja mīļā miera labad nākas atteikties no kādas personiskas ieceres. Vēlāk situācija kļūs prognozējamāka, būs vieglāk vienoties par kopīgu rīcību.

VĒZIS

Attiecībās priecēs sapratne un iejūtība, romantiskas intonācijas sildīs dvēseli. Situācijās, kurām nepieciešama saprotoša, individuāla pieeja, izvairies izdarīt vispārīgus secinājumus. Vēlāk būs grūti pieņemt konkrētus lēmumus. Jo lielākas būs izvēles iespējas, jo grūtāk būs saglabāt reālistisku skatu uz notiekošo. Pielāgošanās prasīs laiku un pacietību.

LAUVA

Uzmanīgs esi attiecībās ar tuviem cilvēkiem. Neuzspied viņiem savu viedokli, vairies no strīdīgām situācijām. Rēķini, cik un ko tas no tevis prasīs. Pateicoties mērķtiecīgai, labi saplānotai rīcībai, veiksmīgi tiksi galā ar savām saistībām un solījumiem, atradīsi izeju no sarežģītām situācijām. Attiecībās ar tuviniekiem centies neielaist šaubas un neuzticību.

JAUNAVA

Tuvākajās dienās var nākties daudz piedomāt pie tā, kā saglabāt labas lietišķās attiecības, nevienam neizdabājot un nezaudējot savu neatkarību. Ja gadās iesaistīties konfliktā, esi tas, kurš to nogludina, bet, ja gribi kādu iepriecināt, rīkojies neuzbāzīgi, nesavtīgi. Pārskati savu pienākumu sarakstu un no nepatīkamākajiem uzdevumiem centies pēc iespējas drīzāk atbrīvoties.

SVARI

Izmaiņas attiecībās ar tuviem cilvēkiem vērtē piesardzīgi, var gadīties, ka tas, kas pirmajā brīdī sagādā prieku, vēlāk var kļūt par apgrūtinājumu. Lai saglabātu iekšējo harmoniju, labāk pievērsies praktiskām lietām. Padosies analītiskas lietas. Neizdabā savām vēlmēm, atturies no lieliem pirkumiem, jo pastāv risks iegādāties nelietderīgas, nepraktiskas lietas.

SKORPIONS

Pacenties atstāt labu iespaidu arī tad, ja kaut kam nepiekrīti vai uzskati par nepareizu, nestrīdies par gaumi un principiem. Iesaistoties kādā darījumā, vadies ne tikai pēc materiāliem, bet arī idejiskiem apsvērumiem. Par spīti grūtībām, turpini ticēt savām idejām un mērķiem. Smelies spēku pie cilvēkiem, kas tevi mīl. Vēlāk būs grūti nedomāt par to, kā sakārtot sašķobījušās attiecības.

STRĒLNIEKS

Neesi godkārīgs, neiedomājies sevi esam gudrāku par citiem, atturies no pārlieku atklātiem komentāriem. No nepareiza dzīvesveida un stresa var ciest veselība. Būs vajadzīga liela apņēmība, lai atrisinātu virkni praktisku un psiholoģisku problēmu un īstenotu ar mājām un sadzīvi saistītus pārkārtojumus. Liela nozīme būs mīļotā cilvēka atbalstam. Priecēs mazi, jauki pārsteigumi.

MEŽĀZIS

Attiecības ar mīļoto nostiprini kopīgās aktivitātēs. Savus nolūkus neslēp un aizmuguriski nevienu neaprunā. Jo godīgāka un atklātāka būs tava rīcība, jo lielākas būs iespējas iegūt nepieciešamo informāciju un izprast lietu patieso būtību. Turpini ticēt savām idejām un mērķiem. Esi elastīgs domāšanā. Liec lietā iztēli, un tev izdosies atrast vienkāršus, taču ģeniālus risinājumus.

ŪDENSVĪRS

Neļauj tuviniekiem apelēt pie tavas sirdsapziņas, padarot jau tā sarežģīto situāciju vēl saspringtāku. Ja esi ar kaut ko neapmierināts, noskaidro iemeslu un pacenties to novērst. Apvaldi emocijas, nedodies uz darījuma pārrunām sliktā omā. Neatlaidība noteikti atmaksāsies, tikai esi pacietīgs. Mazāk prasi no citiem, vairāk seko līdzi savai rīcībai, savlaicīgi pildi uzticētos pienākumus.

ZIVIS

Ja nebūsi tālredzīgs, nāksies samierināties ar zaudējumu procesā, kur plānoji gūt pārliecinošu uzvaru. Nelolo ilūzijas, reāli novērtē savas spējas un nestrīdies ar cilvēkiem, kas norāda uz tavām kļūdām. Ja par iemeslu sliktam noskaņojumam kļuvušas tehniskas nebūšanas, piesaisti kompetentus palīgus. Ļauj rīkoties cilvēkiem, kas ar tām tiek galā labāk nekā tu.

Saistītās ziņas Ko 2020. gada februārī pasaulei atnesīs retrogrādais Merkurs Šīm trim zodiaka zīmēm noteikti jādraudzējas ar vīriešiem Mežāžiem Kuras zodiaka zīmes pārstāvis ir tavs niknākais ienaidnieks