Harijs: "Mums nebija citas izvēles"

Līdz ar šiem notikumiem Harijis bijis teju spiests uzrakstīt veselu runu par savu aiziešanu no britu karaļnama.

Lūk, ko organizācijas “Sentebale” locekļiem sacīja Harijs: “Pat nespēju iedomāties, ko esat lasījuši presē pēdējo nedēļu laikā. Tāpēc vēlos, lai jūs dzirdat taisnību no manis – ne no prinča vai hercoga, bet no Harija."

30 Foto Saseksas hercogi Londonā pirms paziņojuma par karaļnama pamešanu +26 Skatīties vairāk

"Lielbritānija – manas mājas un vieta, kuru es mīlu, tā būs vienmēr. Man ir ļoti skumji, ka viss tā ir noticis. Lēmums, kuru es pieņēmu, nenāca viegli, bet citas izvēles nebija."

"Es vēlos izskaidrot, ka mēs neaizejam no jums. Mēs cerējām, ka turpināsim kalpot karalienei un Sadraudzībai, bet bez valsts finansēšanas. Diemžēl, šādas iespējas nebija. Ceru jūs saprotat, līdz kam viss ir nonācis, ja esmu attiecies no visa, kas man bijis, lai dotu savai ģimenei iespēju uz daudz mierīgāku dzīvi."

"Pirms divdesmit trīs gadiem, kad es pazaudēju māti, jūs par mani nerūpējāties. Mums bija gods kalpot jums un mēs turpināsim tam veltīt mūsu dzīvi. Mēs veicam ticības lēcienu un pateicamies jums par to, ka piešķirat mums drosmi,” no skatuves organizācijas “Sentebale” locekļiem sacīja Harijs.

14 Foto Hercogiene Megana iziet sabiedrībā „saderināšanās kleitā” un ar stilīgu somiņu +10 Skatīties vairāk

Jau vēstīts, ka Saseksas hercogi pilnībā zaudējuši karaliskos titulus. Pāris vairs neizmantos savus karalisko titulus un nesaņems līdzekļus no valsts.

Tāpat vienošanās nosacījumos paredzēts, ka pāris atmaksās 2,4 miljonus sterliņu mārciņu, kas no nodokļu maksātāju līdzekļiem tērēti, lai netālu no Vindzoras pils atjaunotu Frogmoras kotedžu.

Lielākā daļa britu mediju vienošanos interpretē kā karalienes sodu par Harija un Meganas uzvedību.

Saistītās ziņas Princis Harijs un Megana pamet britu karaļnamu un tā pienākumus "Tiek likts pamats aiziešanai no ģimenes" - princis Harijs ar sievu Meganu izvēlas jaunu mītnes vietu Divi iemesli, kāpēc princis Harijs tomēr drīkstēja precēt šķirteni Meganu