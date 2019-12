Kāds būs tavs nākamais gads? Lielais horoskops katrai zodiaka zīmei 2020.gadam

Astroloģe, kāršu lasītāja Elizabete Sterniņa (Foto: Rojs Maizītis)

Ķīniešu horoskopā ir 12 astroloģisko dzīvnieku zīmes, kas tika ieviestas pirms vairāk nekā 2500 gadu. Pirmais dzīvnieks ķīniešu horoskopā ir Žurka. Šajā gadā dzimušie cilvēki ir ambiciozi un centīgi, bet vienlaikus kautrīgi un atturīgi. Tā kā Žurka lieliski prot krāt naudu, daudziem šis būs finansiāli veiksmīgs gads.

Žurka ir arī tālredzības, auglības, bet vienlaikus mantrausības, pat postīšanas simbols. Starp citu, ja sapnī redzat žurku, gaidāma pārvākšanās vai kādas citas pārmaiņas, saistītas ar nekustamo īpašumu.

Esiet gatavi globālām, liktenīgām pārmaiņām

Žurkas, kas naktī postīja labības klētis, Austrumos uzskatīja par sērgu nesošām un ļaunām būtnēm. Tās tika saistītas ar mirušo valstību, savukārt kristietībā – ar sātanu. Tomēr sastopama arī simbolika, kas stāsta par žurkas apķērību, auglību, spēju vienmēr atrast sev iztiku. Par to liecina arī folklora, ticējumi, piemēram, žurku leģendārā priekšnojauta par kuģa nogrimšanu.

Ezoteriskā nozīmē pele simbolizē cilvēka ego pārņemto prātu. Arī hinduismā ziloņgalvas dievs Ganeša, kurš gādā par cilvēku aizsardzību un šķēršļu pārvarēšanu, bieži ir attēlots kopā ar peli. Nereti Ganeša jāj uz peles vai tā viņam ir blakus, kas simboliski nozīmē pakļāvību, spēju kontrolēt ego pārņemto prātu.

Okultajā pasaulē šie grauzēji tiek uzskatīti par raganu palīgiem dažādās burvestībās, rituālos, un ne tajos labākajos, jo pele vai žurka nozīmē sliktas domas. Žurkas, tāpat kā domas, vairojas ļoti ātri, un, kā zināms, žurkām patīk darboties naktī un tumsā, bet tumsa simbolizē muļķību, tumsonību. Jo cilvēks viedāks, jo vairāk iekšējās gaismas, jo mazāk viņsm domu (lasi – peļu).

Tāpēc Žurkas gads tiek pasludināts par garīgā ceļveža gadu, kad sijāsies graudi no pelavām un cilvēki spēs atbrīvoties no ego stereotipiem un novecojošiem priekšstatiem. 2020. gads būs lielais dzīves būvniecības gads. Pēc vēdiskās numeroloģijas, šis gads atnesīs globālas un liktenīgas izmaiņas katra cilvēka dzīvē. Tas būs pagrieziena gads, kuru daudzi tik ļoti gaidījuši. Visiem tiks dota unikāla iespēja savu dzīvi veidot no jauna. Šis ir iespēju gads, tikai jāmāk tās ieraudzīt un izmantot, un radošā vēstneša gads, kad katram cilvēkam jāatrod sava vieta zem saules – vai tas būtu hobijs, darbs vai īstais cilvēks.

Žurka ir maza, bet veikla, tāpēc 2020. gadā pārmaiņas notiks strauji. Turklāt visā pasaulē! Ekonomiskie šķēpi šķils pāri gudro galvām, cīņa par varu turpināsies ar vēl lielāku jaudu. Eiropas Savienības spēks samazināsies, turpināsies ES politiskās ietekmes zaudēšana. Žurkas gadā politikas priekšējās rindās arvien vairāk izvirzīsies sievietes. Un dāmām jābūt ļoti uzmanīgām, jo var sanākt tā, ka dažu nozīmīgu sieviešu reputācija tiks aptraipīta pasaules mērogā.

Arī Latvijai Žurka sola pārmaiņas

Mazā, bet kultūrvēsturiski nozīmīga valsts ieies pasaules slavas ailē ar spožu Latvijas cilvēku vārdiem un darbiem. Arvien biežāk pasaulē uzmirdzēs mazo tirgotāju vārdi, aizvien vairāk talantīgu cilvēku iekaros savu vietu starptautiskajā telpā. Tieši kultūras bizness 2020.gadā būs nozīmīgākais. Tā kā Žurkas gads būs straujš gads, vinnēs tie, kuriem būs daudz enerģijas, idejas un iedvesmas. Žurka kā jau veikls un taupīgs dzīvnieciņš dos savu svētību tiem, kuri čakli strādās un neatlaidīgi virzīsies pretī mērķim. Tāpēc mans – pareģes Elizabetes Sterniņas – ieteikums: nesnaust, bet realizēt savus sapņus un ambīcijas. Ir laiks!