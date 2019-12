Kivičs šobrīd peldas naudā un no augšas skatās uz nabadziņiem "X faktorā"

"Pēc vīkenda. Tieši tā tas arī izskatās" - šādu parakstu attēlam ar naudaszīmēm uz grīdas izvēlējies mākslinieks. Vairākus simtus uzreiz Kivičam un Skulmei izdevies nopelnīt ar uzstāšanos Latvijas perifērijā. Sociālajos tīklos šis Kiviča ieraksts izaucis arī smaidu, sak, lūk, kā izskatās alimentiem paredzētā nauda...

Pēc vīkenda.Tieši tā tas arī izskatās. pic.twitter.com/ZoIOYceFmf — Andris Kivičs (@AndrisKivics) December 15, 2019

Mums ir 20 koncerti mēnesī, bet kur ir ikss faktori?

Taču ar peldēšanos naudā Kivičs un Skulme savu svētdienas atpūtu nebeidza. Vakarā mākslinieki feisbukā apsprieda TV3 šovu "X faktors", kurā tieši tika noskaidrots uzvarētājs. Lai arī Liene Skulme norāda, ka viņu mājās šis šovs nekad netiek ieslēgts, Kivičs pauda viedokli par šī šova kvalitāti un perspektīvām tā dalībniekiem: "X Faktors ir lielākais apčakarējiens. Uztaisa nabaga bērniem ilūziju, un tad izmet miskastē. NEVIENU REIZI šova laikā NEVIENS nepateica , ka šinī bizītī galvenais ir jautājums, vai Tev ir hits. Busulis to varētu nezināt (par cik neko nav sacerējis), bet Sējāns pieklājības pēc varēja padalīties par to, kas (ne)gaida jaunos nākotnē. Par Aiju es neko neteikšu, tur viss ir rakstīts acīs," skarbs par saviem amatabrāļiem ir Kivičs.

Šovu viņš ar mīļoto apsprieda soctīklos, ierakstus papildinot ar vakaru raksturojošiem attēliem, piemēram, Kivičs televizorā skatās NE "X faktoru", bet viņa muguru rotā mīlas pilnas dziļas skrāpējumu vagas:

Savs sakāmais par "X faktoru" ir arī Lienei Skulmei, kura brīvdienās palīdzēja Kivičam kaldināt pamatīgos naudas ieņēmumus. Liene saka: "Pareizi, Sirsniņ! Man jāatzīstas, ka nespēju skatīties latviešu raidījuma versiju. Tas mūsmājās netiek ieslēgts. Cepums par centību organizatoriem, bet dalībniekiem būs jācīnās tālāk pašiem. Būt pamanītam nenozīmē slavu un veiksmi, un lielu honorāru. Diemžēl tā Latvijā ir. Pašiem viss jādara, lai būtu. Tāda tā doma. Jāiegulda smags darbs. [..] nav runa par vannu. Runa ir par to, lai tiem cilvēkiem nākotnē būtu, ko uz maizes likt un lai maize būtu," skaidro māksliniece.

Ražīgo svētdienu Kivičs noslēdza ar secinājumu, ka viņam ir 20 koncerti mēnesī, viņš bauda dzīvi. Taču kur gan būtu sastopams, piemēram, 2018.gada "X faktora" uzvarētājs?

"X faktorā" uzvar Elīna Glazunova

Jauns.lv jau vēstīja, ka pašmāju mūzikas šova trešā sezona noslēgusies un tajā par uzvarētāju kļuva un galveno balvu – līgumu ar ierakstu kompāniju "Sony" un 10 000 eiro - ieguva Elīna Gluzunova, otrajā vietā ierindojās Diāna Paško, trešajā Klāvs Ozols.

Aijas Auškāpas komandas fināliste Diāna Paško kāpa uz skatuves pirmā, izpildot Šēras dziesmu “Strong Enough”, ko māksliniece veltīja sev, stāstot, ka bērnībā ir bijusi ļoti nepašpārliecināta un ļoti prasīga pret sev i. Un šī dziesma jaunajai mūziķei kalpo kā apliecinājums, ka ir jānotic sev. Ar otro dziesmu fināla vakarā Diāna piepildīja savu bērnības sapni, izpildot dziesmu “Ogles” kopā ar latviešu supergrupu “Prāta vētra”.

Arī grupas ”Prāta vētra” solists Renārs Kaupers atzina, ka tur īkšķus par to, lai Diānai izdodas gan “X faktorā”, gan uz citām skatuvēm.

Reiņa Sējāna komandas fināliste Elīna Gluzunova emocionāli saviļņoja ar Zigmara Liepiņa dziesmu “Zibsnī zvaigznes” kopā ar kori “Maska”. Elīnas mentors pārliecinoši pauda, ka Elīna ir gatava ne tikai lielām skatuvēm, bet arī mūzikai tās visplašākajās izpausmēs. Bija arī Elīnas uzstāšanās kopā ar mentoru Reini un viņa grupu "Instrumenti", izpildot dziesmu “HES un Tu”, pēc kuras Intars Busulis, lēkdams kājās, sauca, ka tas esot bijis “Ideāli”!

Marata Ogļezņeva komandas finālists Klāvs Ozols kā pirmo dziesmu izpildīja "The Beatles" leģendāro hitu “Hey Jude”, kas piecēla kājās skatītājus zālē, kā arī izpelnījās viennozīmīgi pozitīvu vērtējumu no žūrijas. Intars Busulis atzina, ka Klāvu viņš ir ieraudzījis jaunā tēlā - nopietnu un nobriedušu. Otro reizi pusfinālā Klāvs Ozols kāpa uz skatuves kopā ar dziedātāju Aminatu, izpildot dziesmu “Love Injected”, kas, pēc žūrijas vērtējuma, bija īsta “bauda ausīm”.

Pēc priekšnesuma arī Aminata slavēja Klāvu, sakot, ka viņš jau esot gatavs lielai skatuvei. Tomēr pēc skatītāju balsojuma Klāvs ierindojās trešajā vietā un no cīņas superfinālā izstājās.

Superfinālā sacentās Diāna Paško ar Elīnu Gluzunovu. Diāna Paško izpildīja Sema Smita lirisko “I’m Not the Only One”, savukārt Elīna kāpa uz skatuves ar Eltona Džona “Can You Feel the Love Tonight”, kas arī nodrošināja Elīnai uzvaru šovā.