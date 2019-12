Kantrimūzikas zvaigzne Dollija Pārtone teic, ka abiem ar vīru bērni “nebija lemti”

View this post on Instagram

Happy anniversary to the best couple around, Mrs. Dolly Parton Dean & Carl Dean! 💝 @dollyparton #happyanniversary #carldean #dollyparton #dolly #dollyism #dollyites #dollyrebeccaparton #beautiful #queenofcountry #dollypartondean #standwithdolly #loveyoudolly #1femaleartistincountrymusic #smartblonde #countrygirl