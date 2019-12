To apstiprinājis ne viens vien zinātnieku veikts pētījums. Kādā no eksperimentiem tika aptaujāti 172 abu dzimumu studenti.

"Pētījuma laikā kļuva zināms, ka vīrieši parasti ātrāk mēdz atzīties savās jūtās nekā sievietes. Tātad mūsu pārliecība, ka sievietes attiecību lietās vieglāk ļaujas emocijām, ir kļūdaina," saka pētījuma autore Marisa Harisone (Marissa Harrison). Interesanti ir arī tas, ka šāda pārliecība bija abu dzimumu pārstāvjiem - gan vīriešiem, gan sievietēm.

Londonā strādājošais Neils Lamonts ir pārliecināts, ka, veidojot stereotipus par dzimumiem, vairākumam ļaužu ir pārliecība, ka vīrieši ir pragmatiski un izvairās no nopietnām saistībām, bet sievietes gluži otrādi - emocionālas būtnes, kuras meklē nopietnas attiecības.

"Patiesībā jēgpilnas attiecības vīriešiem ir ne mazāk svarīgas kā sievietēm. Piemēram, jēdziens "labi nodzīvota dzīve" vairākumam vīriešu asociējas tieši ar stipru ģimeni un attiecībām," skaidro psihologs.

Pati evolūcija ir noteikusi to, ka sievietes dzīvē rīkojas piesardzīgāk nekā vīrieši, uzskata psiholoģe Marisa Harisone, "atšķirībā no vīriešiem, sievietes zemapziņā piesargās no mīlestības un seksa, jo neveiksmes gadījumā viņu zaudējumi būs daudz lielāki nekā vīriešiem."

Londonas medicīnas centra psiholoģe Ingrīda Kolinsa atzīst, ka vīriešu tendence ātrāk iemīlēties nav nekas pārsteidzošs, vienkārši dabas likumi. "Vīrietis ir mednieks, viņš ir vairāk tendēts uz spontanitāti," saka psiholoģe. "Vīriešu spēja ātri iemīlēties darbojas gluži kā savdabīga teritorijas iekarošana. Viņa instinkti balstās uz principu "ātri un ar iespējami mazu emocionālo ieguldījumu", savukārt sievietes ir piesardzīgākas, apdomīgākas, uzmanīgāk novērtē situāciju un uzņemas atbildību par sevi un ģimeni."

Psiholoģei piekrīt viņas kolēģis Neils Lamonts. Pēc viņa domām, sievietes daudz atbildīgāk izturas pret saistībām, tāpēc arī mīlestībā atzīstas vien tad, kad jūtas droši un ir pārliecinātas par atiiecībām.

