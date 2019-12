Vitnijas Hjūstones tuvākā draudzene atklāj abu slepeno mīlasstāstu: "Mēs cerējām, ka tas turpināsies mūžīgi"

Abas sievietes bija tuvas daudzus gadus - nevienam nebija noslēpums, ka tieši Robina ir Vitnijas kvēlākā aizstāve, uzticības persona un uzticamākā fane. Turklāt 90. gadu sākumā abas ir saistījis arī kas vairāk par platonisku draudzību, tomēr Robina līdz šim par to publiski nebija runājusi.

Tagad iznākuši viņas memuāri „A Song For You: My Life with Whitney Houston“ ("Dziesma tev: mana dzīve ar Vitniju Hjūstoni"), par kuriem raksta People.com. Grāmatā izlasāma Kraufordes versija par senajiem notikumiem un abu mīlestības pilnajām attiecībām.

Vitnija Hjūstone, Bobijs Brauns un Robina Krauforde (no labās) viņu laimīgajā laikā. (Foto: Vida Press)

"Pienācis laiks, kad esmu sapratusi: man ir jācīnās par mūsu draudzību. Jutu, ka man ir jāatklāj patiesība par šo ārkārtīgi talantīgo sievieti," tagad, septiņus gadus pēc dziedātājas nāves, saka viņas tuvākā draudzene.

Tajā pašā mirklī, kad 1980. gadā 19 gadu vecā Robina pirmoreiz ieraudzījusi nepilnus 17 gadus veco Vitniju (abas tolaik strādāja vienā vasaras nometnē Ņūdžersijā), viņai tai apsolīja: "Es par tevi rūpēšos," savos memuāros atceras Krauforde.

Vitnija Hjūstone 1992. gadā - kulta filmā "Miesassargs". (Foto: Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

Un tieši to viņa arī darīja turpmākos 20 gadus, kad Hjūstone ieguva pasaules slavu. "Mēs gribējām būt kopā, un tā arī notika," savās atmiņās vēstī Robina.



Abu romantiskajam stāstam Vitnija diezgan drīz pielikusi punktu - līdzko bija parakstījusi rekordlielu sadarbības līgumu ar Klaivu Deivisu no ierakstu kompānijas "Aristos". Šo ziņu draudzenei viņa pavēstīja 1982. gadā, uzdāvinot īpašu Bībeles eksemplāru.

"Viņa teica, ka nekas fiziski intīms starp mums vairs nevar būt, jo tas visu ļoti sarežģītu. Sacīja, ka, ja cilvēki par mums uzzinās, šī informācija tiks izmantota pret mums. Tāpēc glabāju mūsu noslēpumu. Tas kļuva par daļu no manis," raksta Robina Krauforde.

Abas sievietes piedzīvojušas arī psiholoģisko spiedienu no Hjūstones ģimenes puses. Tostarp, no Vitnijas mātes, gospeļu dziedātājas Sisijas Hjūstones. "Vitnija man sacīja, ka viņas mātei tik tuva divu sieviešu draudzība nešķiet pieņemama."

Tieši viņu tuvība vairāku gadu garumā arī raisīja baumas par dziedātājas seksuālo orientāciju. "Mēs nekad nerunājām par gejiem vai lesbietēm, mēs nekabinājām klāt nekādas "etiķetes" mūsu attiecībām. Vienkārši dzīvojām savu dzīvi un cerējām, ka tas turpināsies mūžīgi," par savu tuvo draudzību ar Vitniju saka Robina.

Kā viņa vēstī savā grāmatā, šī tuvība bija tikai viens no viņu īpašās saiknes aspektiem. "Vitnija zināja, cik ļoti viņu mīlu. Un viņa mīlēja mani. Mēs viena otrai bijām visa pasaule. Apsolījāmies būt kopā un aizstāvēt viena otru," saka Krauforde.

Foto: MEGA / Vida Press

Tagad Robina Krauforde strādā par fiziskās sagatavotības treneri un dzīvo klusu un mierīgu dzīvi ar savu partneri, talantu aģentūras vadītāju Lizu Hintlmani. Abas sievietes ir adoptējušas divus bērnus.

Robina cer, ka šī grāmata palīdzēs beidzot atklāt, kāda patiesībā bija Vitnija Hjūstone. "Es gribēju viņai atdot parādu, izrādīt cieņu un izstāstīt, kāda viņa bija, pirms kļuva pasaulslavena. Vēlējos godināt mūsu īpašo saikni un draudzību," raksta Krauforde.

Vitnija Hjūstone (1963-2012) bija amerikāņu mūziķe, aktrise, producente un modele. Viņas albumi, singli un video tikuši pārdoti vairāk nekā 170 miljonos kopiju visā pasaulē. Hjūstone ir ieguvusi divas Emmy balvas, sešas Grammy balvas, 30 Billboard Music balvas un 22 Amerikas mūzikas balvas, kopumā dzīves laikā saņēmusi 415 apbalvojumus.

2012. gada februārī Hjūstone 48 gadu vecumā tika atrasta mirusi "Beverly Hilton Hotel" viesnīcas numura vannā. Par viņas nāves iemeslu atzīta noslīkšana no narkotiku pārdozēšanas.

