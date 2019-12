"Nozares ministre redz mūsu bērniem vietu bērnunamā" - īpašo vajadzību bērnu vecāki izmisumā lūdz Levitu ieklausīties

"Mēs negribam izdegt!" - ar šādu saukli pie prezidenta vērsušies īpašo vajadzību bērnu vecāki un viņu draugi. Visi kā viens norāda uz minimālo atbalstu, ko valsts sniedz ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem.

"Jau gadiem ilgi ģimenes, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, runā par jēgpilna atbalsta trūkumu," norādīts video. "Vissmagākais ir asistentu un aprūpētāju jautājums."

Kā savā sociālās vietnes "Facebook" profilā norāda aktrise Anete Bendika, kura arī piedalījusies video tapšanā un audzina dēlu ar īpašām vajadzībām, Labklājības ministrija plāno izmaiņas asistenta pakalpojumā, kas no vecāku puses netiek pozitīvi vērtētas.

"Tās nekādā veidā nerisina to, ka neeksistē nekādas valsts veidotas asistentu apmācības, atalgojums ir ārkārtīgi zems, sociālo garantiju nav. Līdz ar to šo darbu veic ģimenes locekļi (visbiežāk mamma), ģimenei pietuvinātas personas un saujiņa entuziastu un cīnītāju, kuriem vecāki piemaksā krietni no savas kabatas. Taču asistents ir tik būtisks tam, lai ģimenes neizdegtu, lai iekļaujošā izglītība tiktu pareizi īstenota, lai vecāki atgrieztos darba tirgū, lai mēs kā ģimene iekļautos sabiedrībā," tā Bendika.

Vecāki video atsaucas arī uz labklājības ministres Ramonas Petravičas neseno paziņojumu, kurā ministre bērnus institūcijās iedalīja 3 kategorijās - bērni, kuriem sociālās aprūpes centros nevajadzētu būt, bērni ar vieglas pakāpes fiziska un garīga rakstura traucējumiem, kuri tur atrodas dažādu apstākļu dēļ un bērni ar smagiem un ļoti smagiem fiziskiem un garīga rakstura traucējumiem, kuriem sniegt profesionālu veselības un sociālo rehabilitāciju ir valsts pienākums.

"Daudzu vecāku bērni atbilst trešajai kategorijai. Tātad – šiem bērniem ir iespēja saņemt “visu” valsts sociālās aprūpes centros un viņi nepieder pie tiem bērniem, kuriem "tur nevajadzētu būt"," norāda vecāki.

Video veidošanā piedalījušās tādas sabiedrībā zināmas personas kā dziedātāja Māra Upmane-Holšteine, Ralfs Eilands, "Kurts coffee" radītāji un vecāki Ketija un Ēriks Karlsoni, Kaspars Breidaks un citi.

Video "Youtube" publicēts platformas piesaiste.lv profilā.

Saistītās ziņas "Kurts Coffee" saimniece Ketija publicē aizkustinošu ziņu par savu puisīti Kurtu: "Es ticēšu rūķītim un cerēšu..." Plānotās izmaiņas cilvēku ar invaliditāti asistenta pakalpojumā varētu izmaksāt 42 miljonus Deputāti skarbi kritizē labklājības ministri Petraviču par kompetences trūkumu