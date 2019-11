Elita Patmalniece metusi mieru ballītēm

Patmalniece ar prieku stāsta, ka šis laiks, kad aiz loga ir itin pelēcīga noskaņa, viņai ir gana darbīgs, un sabiedrībā Elita iziet samērā reti. "Protams, ir jau brīži, kad varētu atpūsties, taču arvien uzrodas kādi jauni darbi un uzdevumi. Es jau nevaru atteikt. Cīnos ar savu raksturu – gan ļaujos baudām, gan pēc tam atkal sevi šaustu,” teic Elita.

Mākslinieces dzīves garšas

Elita iedvesmu saviem mākslas darbiem gūst dažnedažādākos veidos, un ir lietas, notikumi, kas viņai sniedz prieku un iekšēju piepildījumu. „Man ļoti patīk ceļot. Tā ir viena no manām baudām. Šoruden biju Romā, kur ne tikai apskatīju skaisto pilsētu, bet arī pabiju modernajā operā. Tāpat arī šoruden biju uz koncertu Dublinā. Mani jau uz tiem ceļojumiem draudzenes parauj līdzi. Viena nekur nebraucu. Šoziem arī gribētu kaut kur uz siltajām zemēm aizlidot. Ceļošana man dod iedvesmu, un ar lidmašīnu lidot man ļoti patīk. Tāpat arī māksla mani iedvesmo, es tiešām baudu labu glezniecību. Varu arī aiziet uz restorānu, kaut ko pabaudīt gardu un kvalitatīvu. Tās arī ir tās manas dzīves garšas,” par saviem dzīves un ikdienas priekiem stāsta māksliniece.

Kā Patmalniece taupa savu laiku

Viņa atzīst, ka pēdējā laikā šķietot – zemeslode sākusi griezties daudz ātrāk, visam, ko vēlas, laika neatliek. „Es nesūdzos, ir, ko darīt. Tik domāju, kad es to visu lai paspēju? Vieni draugi sauc tur, citi – tur... Domāju, kad tad es strādāšu? Turklāt tagad ir ziema, tagad var strādāt vien salīdzinoši īsu laika posmu, jo agrāk iestājas tumsa. Bet vasarā tik daudz vilinājumu...” prāto Elita, kas apņēmusies sevi disciplinēt un vairāk nodoties darbam. „Tagad vairāk citiem atsaku. No rīta ceļos, sagatavojos dienai, izdzeru kafiju un strādāju. No rīta, lai kaut ko padarītu, cenšos neiet ārā no mājas, jo, kad ir iziešana, ir jātaisās; tad izej, kaut ko pilsētā satiec, un, kad atnāc mājās, ir jau vakars un nekas nav izdarīts. Tad nākas neiet ārā divas dienas pēc kārtas, tikai strādāt.”

Laika vienmēr esot par maz, turklāt „tas tik zibenīgi skrien”, uzskata Elita. „Lai ietaupītu savu laiku, atsakos no dažādiem uzaicinājumiem uz ballītēm. Tur šie vakari ievelkas, un, ja vēl malkots vīns, tad dažas dienas pēc tā atkal ir „pazudušas”. Tāpat laika taupīšanas nolūkā atsakos apmeklēt daudzus pasākumus, eju tikai uz tiem, uz kuriem nevaru neiet,” paskaidro māksliniece, kuru beidzamajā laikā nudien sabiedrībā saviesīgos pasākumos var manīt krietni retāk.

„Man nepatīk, ka tas laiks tik ātri iet. Negribas jau steigties, bet gribas paspēt vairāk izdarīt. Jā, katram cilvēkam ir savs raksturs. Es par daudz sevi šaustu... Domāju, ka man vajadzētu iet vingrot, bet neeju. Baseinu gan reizi nedēļā apmeklēju, taču vajadzētu vismaz divas,” prāto Elita.

