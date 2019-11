Šūmahera sieva beidzot atklāj, kāpēc neinformē sabiedrību par Mihaēla veselības stāvokli

Jauns.lv jau ziņoja, ka pēc 2013. gada nogalē piedzīvotā kalnu slēpošanas negadījuma Mihaēls Šūmahers nonāca komā, jo ar galvu bija atsities pret akmeni. Mihaēls slēpošanas trasē bija devies kopā ar savu tolaik 14 gadus veco dēlu Miku. Slaveno autobraucēju no nāves, visticamāk, paglāba ķivere, kura bija sportistam galvā. Pēc vairāku mēnešu ārstēšanās slimnīcā Mihaēls tika pārvests uz ģimenes mājām Šveicē pie Ženēvas ezera, kur lielākoties viņš uzturas mediķu brigādes nepārtrauktā uzraudzībā.

Šīs nedēļas sākumā izskanēja Šūmahera bijušā menedžera un drauga Villija Vēbera komentārs no dokumentālās filmas, kur pēc aizlieguma satikties ar sportistu apgalvoja, ka Korīna baidās, ka patiesība nāks gaismā:

"Es zinu, ka Mihaēls ir smagi traumēts, bet diemžēl es nezinu, kāds ir viņa progress. Es gribētu zināt kā viņam klājas, paspiest roku vai noglāsīt viņa seju. Taču diemžēl Korīna to aizliedz."

"Varbūt viņa baidās, ka es ieraudzīšu, kas notiek un publiski izpaudīšu patiesību. Es tiešām ticu, ka Mihaēls izveseļosies, jo es zinu, ka viņš ir cīnītājs. Ja iespēja pastāv, tad viņš to izmantos. Tās nevar būt beigas. Es lūdzu par viņu un esmu pārliecināts, ka mēs viņu vēl redzēsim."

Korīna, iespējams, vēlējusies atbildēt uz Vēbera izteikumiem, ko paveikusi ar britu medija "The Sun" starpniecību. Leģendārais autobraucējs nevēlas, lai par viņa veselības stāvokli zinātu sabiedrība, to atklājusi Korīna. Pēc kuras vārdiem, viņa vien izpilda vīra gribu, saudzējot no preses un ziņkārīgiem līdzjutējiem.

"Šobrīd viņš ir vislabākajā aprūpē un mēs darām visu iespējamo, lai palīdzētu. Centieties saprast, ka to mēs darām pēc Mihaēla gribas, kurš vēlas, lai informācija par viņa veselības stāvokli paliek noslēpumā."

Par Mihaēla veselības stāvokli un ārstniecības stāvokli joprojām ir daudz dažādas spekulācijas. Izskanējušas versijas par viņa ārstēšanos ASV, Francijā un Spānijā, tomēr liela daļa šo stāstu ir līdz galam nepierādīti.

Vienīgā oficiālā informācija ir par Mihaēla slepeno ārstēšanos Francijā, šī gada kur viņam tika veikta šūnu terapija.

Starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) prezidents Žans Tods, kurš savulaik bija "Ferrari" Pirmās formulas (F-1) komandas vadītājs, ir viens no retajiem cilvēkiem, kurš tiek ielaists autosporta leģendas Mihaēla Šūmahera dzīvē. Viens no septiņkārtējā pasaules čempiona labākajiem draugiem sarunā ar Montekarlo Radio atklājis par Mihaēla atveseļošanās gaitu.

Žans Tods sarunā ar mediju bija visai emocionāls, atzīstot, ka viņa komunikācija un attiecības ar Mihaēlu Šūmaheru ir mainījušas autosporta leģendas veselības stāvokļa dēļ. Tomēr viņš atklājis, ka abi kopā Šūmaheru ģimenes mājās Šveicē noskatījušies F-1 sacīkstes.

"Es vienmēr esmu uzmanīgs savos izteikumos presei, bet tā ir taisnība. Es kopā ar Mihaēlu noskatījos sacīkstes viņa mājās Šveicē," FIA prezidents atklāja sarunā ar Montekarlo Radio.

"Mihaēls ir labākajās rokās un viņš tiek labi aprūpēts savās mājās. Viņš nav padevies un turpina cīnīties. Viņa ģimene cīnās tikpat cik viņš, bet mūsu draudzība, protams, ir kļuvusi citādāka, jo mums vienkārši komunikācija ir kļuvusi citādāka nekā tā bija agrāk," piebilst Tods.