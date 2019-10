Ja nav būtiska iemesla, šodien labāk no mājās ārā neiet. Horoskops visām zodiaka zīmēm sestdienai, 26. oktobrim

AUNS

Lieliska diena. Izrādās, tas, ar ko esat mocījies visu beidzamo laiku, domājot, ka nekas nesanāks, tomēr izdosies! Mīlestības un uzmanības deficītu nejutīsi, tās būs pat par daudz. Noturi gan līdzsvaru un uzmanies, lai šajā patīkamajā gaisotnē nesareibst galva.



VĒRSIS

Cīnīsies ar sadzīviskām problēmām. Ja ilgāku laiku esi ignorējis mājas soli, būs divtik grūti tikt galā ar tīrīšanu, mazgāšanu un gludināšanu. Bet - ko vajag, to vajag. Iesaisti darbos arī mājiniekus – viens nav cīnītājs.

DVĪŅI

Personīgās un tuvo cilvēku izklaides var izmaksāt vairāk, nekā tu vari atļauties tērēt. Tava nespēja mīļā miera labad pateikt „nē” var pamatīgi iesist pa maciņu. Ko darīsi vēlāk? Piemērota diena fiziskām aktivitātēm – ja nejūties gatavs kam nopietnam, vismaz izej pastaigā līdz tuvējam mežiņam.



VĒZIS

Ar vārdu plūdiem šodien neizdosies noslēpt savu zināšanu vai pieredzes trūkumu. Runā mazāk un tikai par to, ko tiešām simtprocentīgi zini. Ģimene un bērni ir lieliskākais, kas tev ir, taču apdomā, vai viņu hobijos un vajadzībās neesi apracis visu savu dzīvi. Runa ir par prioritātēm.

LAUVA

Pievērs uzmanību cilvēkiem, ar kuriem tev šodien krustosies ceļi. Vīrietis teātra ģērbtuvē, dāma lielveikala rindā, kaimiņienes māsa – jebkurš. Viņi tev var dot svarīgu informāciju par tēmām, kas tevi interesē, bet nezini, kur rast atbildi. Trenējot izturību un vingrinot muskuļus, neaizmirsti arī dvēseli.



JAUNAVA

Pagājušās nakts sapņi var izrādīties pravietiski - redzētajam ir liela iespēja piepildīties. Sestdienas noskaņu gan var sagandēt radi, kaimiņi vai nejauši garāmgājēji. Turies tālāk no ielas braucamās daļas, jo, iebraucot vienīgajā peļķē, auto var apšļākt tieši tevi.

SVARI

Tava enerģija šodien prasīt prasīsies izlauzties ārā. Ja plānots remonts, šī ir īstā diena, kad ar skubu ķerties klāt. Viss aizies kā smērēts, un jau pavisam drīz varēsi aicināt draugus uz sālsmaizi. Laba diena arī veselības uzlabošanai. Sporta zāle, skrējiens gar jūru, pirts – izdomā, kas labāk iet pie sirds.



SKORPIONS

Šodien būsi situācijas noteicējs, neizlaid iniciatīvu no rokām. Tuvākajās dienās gaidāmas pārmaiņas, tādēļ būtu labi, ja tu pats tās pamazām ieviestu un ievirzītu tādā gultnē, kā vēlies. Sāc jau šodien! Ja jūti, ka trūkst iedvesmas, zvans draugam un glāze vīna palīdzēs visam „saslēgties”.

STRĒLNIEKS

Domu un informācijas pārpilnība nebūt nenozīmē gudrību. Tā nāk ar pieredzi un gadiem. Lasi grāmatas, turpini izglītoties, uzlabo valodu zināšanas, tostarp - arī dzimtās. Vari ciest no parastās nenovīdības, tādēļ nelielies ar saviem panākumiem. Brīvo laiku pavadi, meditējot un analizējot savas sajūtas.



MEŽĀZIS

Šodien vajadzētu padomāt un ķerties klāt tādām fundamentālām vērtībām kā nekustamie īpašumi. Būtu šis tas jāparemontē, jāizdaiļo, lai godam varētu sagaidīt ciemiņus. Bērniem būs ļoti daudz enerģijas. Domā jau laikus, kā to likt lietā, citādi zvaigznes brīdina: trauki plīsīs.



ŪDENSVĪRS

Vairies no publiskas uzstāšanās un plašiem masu pasākumiem. Ģimenes ligzdiņa būs īstā vieta, kur pavadīt šo sestdienu. Attiecībās tava stiprā puse būs lieliska humora izjūta un loģiski spriedumi par sevi, cilvēkiem un situāciju. Tādēļ neļaujies, ka tevi izprovocē nekonstruktīviem, emociju izraisītiem strīdiem.

ZIVIS

Visi kā sarunājuši centīsies tevi atraut no mierīgās sestdienas, lūdzot palīdzību, padomu un tādējādi netieši noveļot visu uz taviem pleciem. Vai esi pamanījis, ka ar savu režīmu un slodzi absolūti nesaudzē savu veselību? Brīvdienas ir laba iespēja vismaz atpūsties un izrevidēt ēšanas paradumus.