Visa karaliskā ģimene jūtas Harija un Meganas apkaunota, atklāj karaļnama reportieris

Izdevuma “Daily Express” reportieris apgalvo, ka no Harija un viņa sievas Meganas šobrīd “distancējušies” paši tuvākie cilvēki – brālis princis Viljams un tēvs princis Čārlzs.

Runā, ka pretēji savu padomnieku ieteikumam, princis Harijs cēlis tiesā prasību pret izdevumu “Daily Mail”. Karaļnama reportieris Ričards Palmers norāda, ka pēc šīs rīcības karaliskā ģimene jūtoties Harija un Meganas “apkaunota”.

Princis Harijs ar sievu Saseksas hercogieni Meganu.

Skandāls sācies ar apsūdzību, kurā princis Harijs iesūdzējis tiesā izdevumu “Daily Mail” un “Mail on Sunday” izdevēju – kompāniju “Associated Newspaper” par to, ka publicēta Saseksu privāta vēstule, lai ar tās palīdzību parādītu Meganu “sliktā gaismā”.

Princis Harijs iesūdzējis arī citus bulvārpreses uzdevumus, kā piemēram “The Sun” un “Daily Mirror”, bet šoreiz jau citu iemeslu dēļ.

Harijs spēris šādu soli, lai censtos pasargāt Meganu no pārmērīgas un bieži vien nepamatotas apspriešanas un kritikas, kāda teju ik dienu parādās plašsaziņas līdzekļos. Lai gan Harijam ieteikts ar apsūdzības celšanu pagaidīt līdz pašreiz notiekošās Āfrikas vizītes beigām, princis šo padomu nav ņēmis vērā. Tā dēļ viņam radušās nesaprašanās ar karalisko ģimeni un karaļnama pārstāvjiem.

Saskaņā ar izdevuma “Daily Express” karaļnama korespondenta Ričarda Palmera teikto, “Neviens no karaliskās ģimenes vai pils pārstāvjiem šobrīd neatbalsta princi Hariju un Meganu.” Ar to vēl Palmers savu sakāmo nebeidz. “Pat pāra padomnieki jūtas apkaunoti par viņu rīcību,” korespondents raksta savā “Twitter” blogā. Viņš arī norāda uz to, ka no Harija jau pirms kāda laika attālinājies brālis princis Viljams ar ģimeni, bet nesen viņa pēdās sekojis tēvs princis Čārlzs, kurš arī šobrīd izvēlējies distancēties no sava jaunākā dēla.

