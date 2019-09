​“Ekstrasensu cīņas” ir Krievijas kanāla THT radīts raidījums, kas ir tik ļoti populārs, ka tiek filmēts jau trīspadsmito gadu, un jau drīzumā ekrānos būs jaunā, kārtējā sezona. Kur šo raidījumu rāda? Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā, Kazahstānā, Igaunijā un Latvijā. Lūk, sešas valstis, kur pie ekrāniem sasēž kaudze nelgu, kuri tic tam, ko redz. (Apvainoties nevajag, jo latviešu senvārds 'nelga' apzīmē tikai naivitātes augstāko pakāpi.) Un tak’ no sirds tic!

​Objektīvā patiesība ir tāda, ka neviens cilvēks par sevi nedomā, ka būtu dumjš. Pat vislielākais muļķis sevi uzskata par gudru cilvēku, un tieši šī ir tā masa, ko tik viegli apmāna profesionāli šovu veidotāji. Un te nu labāka piemēra par “Ekstrasensu cīņu” fanātiem nav… Šiem prātiem neko nenozīmēs pat acīmredzami pierādījumi un fakti, jo viņi ir tā strukturēti - ticēt visam, ko rāda televizors vai raksta avīzes. Bet dievs ar viņiem, es papūlēšos uzrunāt tos, kuru smadzenes vēl satur mazliet kritiskās domāšanas.

"Nenotikušie" dibenplāna aktieri

​Jau pirms vairākiem gadiem medijos parādījās šī šova kādreizējā vadītāja Mihaila Porešenkova atzīšanās, ka raidījums ir farss, tiek filmēts strikti pēc scenārija, un nekādus brīnumus viņš tur tā arī nav redzējis. Bija cilvēki, kas noticēja televīzijas profesionālim, taču lielākā daļa palika pie sava: “Ekstrasensu cīņās” patiešām piedalās ar īpašām spējām apveltīti cilvēki. Šova popularitāte auga ar katru sezonu (un padomājiet, kādi bija naudas ieņēmumi no tā visa!), parādījās arvien aizraujošāki sižeti, arvien kolorītāki magi, gaišreģi, dziednieki un burvji… Kā viss kūrās un kūpēja, uhh!

​Kad bija sasniegts popularitātes pīķis, parādījās arī atmaskojoši materiāli. Tā, piemēram, izrādījās, ka līdz šova fināliem lielākoties nokļuvuši cilvēki, kuri faktiski ir… nenotikuši aktieri. Vēl pirms interneta uzvaras gājiena šīs pašas sejas ieraudzītas senās deviņdesmitajos gados uzņemtās lētās TV reklāmelēs un masu skatos nenozīmīgās filmelēs. Un te pēkšņi - kolorītās dāmas no s*dīgām aktrisēm kļuvušas par šaušalīgu noziegumu atklājējām, šamanēm, patiesības teicējām! Smalki tu esi apmuļķots, skatītāj, saproti? Ļoti daudzi no “Ekstrasensu cīņu” varoņiem šo gadu laikā tikuši atmaskoti - viņi nav nekas vairāk kā personāži no “kastinga” aģentūrām, kuri cerējuši uz karjeru televīzijā. Un daudziem tā arī izdevās. Tā, piemēram, spilgtā rīdziniece Džūlija Vanga ar savu tēlu vien pelnīja naudu. Taču viņa ir modele un nekad nav bijusi pat tuvu gaišredzībai. Tāpat kā virkne pārējo dalībnieku.

Ko viņi dara tagad?

​Starp citu, vairāki “Ekstrasensu cīņu” personāži Krievijā ir reāli tiesāti par šarlatānismu. Šo rūpalu gan var arī saprast. Naudiņu taču katram gribas nopelnīt, vai ne? Lai nezaudētu popularitāti un ienākumus, vairāki viltus ekstrasensi pēc šova gaitām sāka savus pakalpojumus reklamēt individuāli - aizgāja pat līdz tam, ka valstiskā līmenī Maskavā sprieda par to, kā ierobežot šarlatānu biznesu. Krievijā lūdza cilvēkus nevērsties pie gaišreģiem un dziedniekiem, balstoties tikai uz tiem apsvērumiem, ko ļaudis ieguvuši no perfekti uzkonstruētā TV šova. Taču tad arī valsts atmeta ar roku, un tā nu šis šovs turpinās joprojām. Šobrīd tiek filmēta kārtējā sezona, kas tūdaļ jau "iet gaisā". Šova veidotāji gan norobežojas no dalībnieku tālākās darbības pēc raidījuma - sak, mēs nenesam atbildību par to, ar ko varoņi nodarbojas pēc šova. Bet nodarbojas viņi tieši ar to pašu: melo acīs skatīdamies, tikai nu jau par brangu naudu no lētticīgajiem un visbiežāk izmisuma pārņemtajiem aklajiem cilvēkiem. Pēdējā laikā gan esot kļuvuši uzmanīgāki.

Tā, piemēram, Džūlijas Vangas mājaslapā vairs netiek piedāvāti ekstrasensori seansi - viņa vienkārši tirgo smaržiņas. Aziātiski kolorītā Lilija Hegaja, kura uzvarēja šova piektajā sezonā, tagad naudiņu pelna kā influencere-mājsaimniece. Viņa internetā izliek ēdiena gatavošanas video - tur, saprotams, gaišreģi tēlot vairs nevajag. Lilijas soctīklu kontos vispār vairs nav ne grama ezoterikas, tikai kulinārija. Bet pats jaunākais "Ekstrasensu cīņu" dalībnieks, 19 gadu vecais Ņikita Turčins pa šo laiku apstaigājis vēl pāris TV šovus un tagad nodibinājis savu producentu kompāniju un bērnu skoliņu. Arī pirms 10 gadiem šovā uzvarējusī Natālija Bantejeva vairs nav nekāda "ragana", bet gan nodarbojas ar "iekšējā potenciāla atvēršanu" saviem klientiem un piedāvā tāda veida lekcijas kā, piemēram, savākties pēc atvaļinājuma.

Jau bažījas par popularitātes norietu

​Jāpiekrīt, kā šovs “Ekstrasensi” ir labs, ļoti interesants un aizraujošs. Ir pat jāpieliek monstrozs spēks, lai neļautos noticēt kāda īpaši talantīga aktiera veikumam! Viss jau būtu labi, ja skatītāji šo raidījumu arī vērotu kā smalki manipulatīvu iestudētu šovu, taču man ir aizdomas, ka šis aspekts izpaliek. Un te nu rodas tie naivie apmuļķotie, kuri dodas pie dziedniekiem un ekstrasensiem ārstēt, piemēram, vēzi. Tik aklai ticībai galā ir tikai kaps. Bet tas jau mums visiem ir galā, visviens, pa kādu maldu taciņu uz to aiziets.

Pirms šova jaunākās sezonas pirmizrādes Krievijas medijos izskanējušas ziņas, ka šova veidotāji apzinoties: šī, iespējams, būs arī pēdējā sezona. Runā, ka šovam reitingi krītoties, un farsa atmaskotāji arī saradušies pārāk daudz un aktīvi. Tikmēr šova veidotāji turpina apgalvot, ka visus šos gadus tik tiešām meklējuši cilvēkus ar īpašām spējām.

​Un vēl kāds nudien mistisks sīkums: šo gadu laikā, kopš filmē “Ekstrasensu cīņas”, nedabiski pāragrā nāvē miruši daudzi šova dalībnieki. Arī tādi, kuri gāja pa pirmajām vietām. Ilona Novoselova (29) izkrita pa logu, Darja Voskobojeva (38) zaudēja vēzim, Konstantins Jampoļskis (33) mira no alkoholisma izraisītas sirdskaites. Bet, kā dzied Merkūrijs, - show must go on!(šovam jāturpinās).

