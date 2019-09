Tautas ticējumi: laiks šajās dienās parādot, kāds būs viss rudens

Ko pavēstīja aizvadītā sestdiena

14.septembrī - tā bija pagājušo brīvdienu sestdiena - sākas vidējā jeb īstā atvasara, kas turpinās līdz Miķeļiem jeb 29.septembrim. Laika vecis Vilis Bukšs zina senās gudrības, kas vēsta: "Ja atvasaras pirmā diena lietaina un apmākusies – rudens būs garš. Ja atvasara sausa – būs slapjš rudens. Ja atvasara lietaina – rudens būs sauss. Ja lido zosis – būs agra ziema". Kā zināms, sestdiena šur tur bija gan saulaina, gan arī visnotaļ silta, taču valsts lielākajā daļā pamatīgi lija un plosījās vējš. Tātad varam pieņemt, ka rudens solās būt sauss.

17.septembra laika zīmes

Kā vēsta Bukšs, uzmanība jāpievērš arī rītdienai, 17.septembrim. Šī diena esot rudens vēju diena, un iezīmēšot galvenos dominējošos vējus līdz pat ziemai. Jāvēro no kuras debess puses iepūš vējš, jo tas pārsvarā būs noteicošais rudens vējš, skaidro laika vecis. Bet tautas ticējums par šo dienu vēsta, ka "ja vējš pūš no dienvidiem, būs silts un garš rudens. Ja no ziemeļiem vai austrumiem, tad rudens būs nemīlīgs, bet ja no rietumiem - rudens būs slapjš".