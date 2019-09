"Sekss un lielpilsēta" zvaigzne Kima Ketrela nosvinējusi 63. dzimšanas dienu: “Sekss ir kā mūzika – noteikti vajadzīgi mēģinājumi!”

Par Kimu saka, ka viņa ir sieviete ar lielo burtu – pievilcīga, gudra, asprātīga un – galvenais – ar sevi apmierināta. Vēl krietni pēc piecdesmit Kima mierīgi varēja mēroties ar trīsdesmit plus meitenēm, bet pēc sešdesmitās jubilejas izraisīja skandālu, jo atteicās piedalīties filmas Sekss un lielpilsēta trešajā daļā.

Kima Ketrela gan nav lielā kino aktrise, taču par popularitātes trūkumu sūdzēties nevar. Pasaules slavu, protams, viņai sagādāja Samantas loma, no kuras, izrādās, sākumā aktrise esot kategoriski atteikusies, neraugoties uz to, ka loma tikusi rakstīta speciāli viņai.

“Kad man piedāvāja šo lomu, man jau bija četrdesmit. Es uzskatīju, ka ir lomas, kas šādā vecumā vairs nav piemērotas. Un nobijos, ka nespēšu nospēlēt enerģisko un seksuāli tik ļoti atraisīto Samantu – vienkārši nespēšu viņu pavilkt!” Taču filmēšana pierādīja pretējo. Lai gan pēc Kimas pieprasījuma Samantas tēls tika nedaudz mainīts – no “vīriešu rijējas” pārveidots par sievieti, kura alkst mīlestības (par spīti izaicinošajai un brīvajai uzvedībai, Samantai ir paniskas bailes no vecuma un vientulības), Samanta ļoti spēcīgi ietekmēja Kimu, vairojot viņas pašapziņu. Filmēšanas laikā mainījās Samanta un kopā ar viņu – arī Kima.

Šā gada augustā Samantai jeb Kimai Ketrelai apritēja sešdesmit trīs gadi. Neilgi pirms sešdesmitās dzimšanas dienas aktrise intervijā atzinusi, ka tā vien šķiet – vecumā pēc trīsdesmit pieciem gadiem Holivudā sievietēm “beidzas derīguma termiņš,” bet aktrisēm pēc piecdesmit lomu klāsts jau ir stipri ierobežots.

Foto: action press/ Vida Press

“Esmu noraidījusi vairākus piedāvājumus, kuros man nāktos atveidot kādu smieklīgu un pārspīlētu tēlu ar negatīvu nokrāsu,” atklāj Ketrela. Un, lieliski apzinoties, ka nākamo samantu nebūs, aktrise izlēma ķerties pie lietas pati un izstāstīt stāstu, kas, viņasprāt, jau sen bija jāizstāsta.

No 2014. līdz 2016. gadam Kima bija Netflix seriāla Sensitive Skin (Jutīgā āda) galvenā producente, kurš stāsta par izbijušu modeli, kas nu ir pusmūžā un cenšas tikt galā ar menopauzi un izmaiņām ķermenī. Tas bija emocionāls un pārdomām bagātīgs laiks arī pašas aktrises dzīvē: “Man ir gandrīz sešdesmit, ko nu? Dzīve ir sākusies no sākuma!”

Pēc sešdesmitās jubilejas Kima paziņoja, ka nekad neesot jutusies tik labi un pašreiz izdzīvojot labākos dzīves brīžus: “Jaunībā justies labi nav grūti. Brīnišķīgi ir justies jaunai vecumdienās!”

Dzīve pirms Samantas ēras

Kima Viktorija Ketrela piedzima 1956. gada 21. augustā mazā Anglijas pilsētiņā Vidnesā (netālu no Liverpūles) celtnieka un mājsaimnieces ģimenē. Kad Kimai bija trīs mēneši, ģimene pārcēlās uz Kanādu un apmetās Vankūverā, bet pēc divpadsmit gadiem tomēr izlēma atgriezties dzimtajā Lielbritānijā un iekārtojās uz dzīvi Londonā.

“Vecāku pārvākšanās man visur lika justies kā svešiniecei, un kādā brīdī es atskārtu, ka neesmu tāda kā citas meitenes. Jau kopš bērnības zināju, ka negribu ne vīru, ne bērnus; viss, ko gribēju – spēlēt uz skatuves.”

Vispirms Kima iestājās Londonas muzikālās un dramatiskās mākslas akadēmijā. Bet nedaudz vēlāk, sešpadsmit gadu vecumā, visā pilnībā nodemonstrējot savu šerpo un brīvdomīgo raksturu, meitene gluži viena devās uz Ņujorku, iestājās Amerikas Teātra mākslas akadēmijā un ķērās pie karjeras taisīšanas.

Kino Kima debitēja deviņpadsmit gadu vecumā, uz pieciem gadiem noslēdza līgumu ar režisoru Oto Premindžeru un nofilmējās viņa filmā Rozes pumpurs (1975). Viņas debija tā iespaidoja kino sabiedrību, ka pēc gada viņas kontraktu izpirka kompānija Universal Studious, un Kima sāka uzstāties televīzijā, piedalīties šovos un filmēties televīzijas seriālos, tostarp seriālā Kolombo.

Ketrela Holivudā kļuva par samērā pieprasītu aktrisi, filmējās vairākās filmās gadā, turklāt galvenajās lomās. No visām iesācējas aktrises lomām un lomiņām vispopulārākā kļuva doktores Gabrielas Vaitas loma seriālā Neticamais Halks (1978–1982).

1980. gadā Kima kopā ar Džeku Lemonu nofilmējās filmā Balva, kas pretendēja uz Oskaru, kuru tomēr nesaņēma, bet pirmais lielais popularitātes vilnis pār Kimu nāca 1984. gadā, kad viņa iemiesoja kursanti blondīni Kārenu Tompsoni kulta komēdijā Policijas akadēmija. Šī filma atnesa Kimai slavu aiz Amerikas robežām. Nākamais veiksmīgais Kimas aktierdarbs skatāms Maikla Gotlība filmā Manekens (1987).

Publicējot šo foto savā Twitter kontā, Kima raksta: "Mans pirmais profesionālais darbs 17 gadu vecumā. Nobijusies un neaizsargāta. Dažreiz joprojām tā jūtos..." (Foto: socialmediaservice by ddp images / Vida Press)

Tajā Kima atveido dzīvu lelli, kurā iemīlas filmas galvenais varonis. Tā bija gaiša, labestības pilna filma, kas ne tikai septiņkāršā apmērā atpelnīja uzņemšanas budžetu, bet tika pat pagodināta ar Oskara nomināciju. Kimas popularitāti vairoja arī loma filmā Zvaigžņu ceļš VI: Neatklātā zeme (1991), par kuru viņu nominēja Saturna prēmijai kā labāko otrā plāna aktrisi, taču par laureāti kļuva cita pretendente.

Jāpiebilst, ka aktrise nekad nav uzskatījusi, ka atveidot otrā plāna lomas būtu zem viņas goda, turklāt Kima centās neatteikties ne no viena piedāvājuma, tāpēc nereti vienlaikus filmējās trīs vai četrās filmās, un viņas filmogrāfijas saraksts auga strauji – no 1985. līdz 1992. gadam Kima ir filmējusies vairāk nekā 20 filmās, arī turpmākos piecus gadus aktrise nevarēja sūdzēties par lomu trūkumu – viņa filmējas gan seriālos, gan filmās, tostarp epizodiskā lomā seriālā par Puaro sērijā Apsūdzības lieciniece.

1997. gadā Ketrelas karjera sagriezās virpulī. Lai gan četrdesmit viena gada vecumā Kima bija pazīstama aktrise, viņa pat nenojauta, ko nozīmē īsts triumfs, līdz uz ekrāniem iznāca seriāls Sekss un lielpilsēta (1998–2004). Šī varone Kimai sagādāja ne tikai miljoniem vīriešu un sieviešu atzinību un mīlestību, bet arī veselu kino prēmiju birumu (aktrise iepriekš nevienu prēmiju nebija saņēmusi).

Ketrelai tika Zelta globuss, Emmy balva, kā arī Aktieru ģildes prēmija. Projekts guva panākumus sešu gadu garumā. Taču seriāla filmēšanas laikā Kima atrada laiku arī citiem projektiem – 2001. gadā viņa kopā ar Britniju Spīrsu nofilmējās filmā Krustceles, kā arī paguva sarakstīt divas grāmatas par seksu.

Kā Sekss un lielpilsēta ietekmēja Kimas dzīvi

Seriāla Sekss un lielpilsēta demonstrēšana sākās ar skandāliem. Pirmkārt, Ketrela nopietni sastrīdējās ar tēvu. Noskatījies vienu sēriju, tēvs nosauca Kimu par palaistuvi, kurai vairs zemāk nav kur krist. Tomēr ar laiku tēvs kļuva pielaidīgāks un pat noskatījās seriālu vairākas reizes. Māte turpretī allaž ir atbalstījusi visus meitas erotiskos eksperimentus un idejas. Otrkārt, sākās problēmas atkailināto skatu pārprodukcijas dēļ, kur aktrises (protams, Kimu ieskaitot) ik pa brīdim zibināja savas kailās krūtis.

Uz sabiedrības uzbrukumiem Ketrela reaģēja, lepni paziņojot: “Man ar krūtīm nav problēmu, tās ir skaistas, un, ja seriālam tas ir nepieciešams, es tās atkailināšu. Visu mūžu esmu spēlējusi seksuāli neatkarīgas sievietes un šādās lomās jūtos komfortabli. Man patīk Samanta, jo viņa ir ļoti godīga, viņai praktiski nav bremžu. Savā ziņā viņa ir ļoti vientuļa, viņa ar prieku nodibinātu nopietnas attiecības, taču sēdēt un gaidīt Misteru Īsto nav viņas stilā, tāpēc Samanta dodas viņu meklēt pati.”

Kas attiecas uz pašas Kimas Misteru Īsto, tad aktrise ir bijusi precējusies trīs reizes, bet visas laulības agri vai vēlu cieta krahu. “Laulība iznīcina attiecības. Vismaz tā notiek ar mani. Pirmo reizi es apprecējos ļoti jauna, laulība izira. Otrā laulība bija lemta neveiksmei jau sākumā – vīrs dzīvoja Vācijā, es – Losandželosā un Ņujorkā. Trešo reizi laulību izjauca darbs. Tagad, ja man jautā, vai es gribētu filmēties vēl kādā seriālā, mana pirmā reakcija ir: “Vēlreiz uzņemties darbu, kad jāstrādā pa astoņpadsmit stundām diennaktī? Nezinu gan...”

Pēc Seksa un lielpilsētas filmēšanas beigām uz savas Samantas popularitātes viļņa Kima sarakstīja trīs grāmatas par seksa tēmu (Seksualitātes dosjē, Atrast sevi un Apmierinājums: sievietes orgasma noslēpums), kuras gan nekļuva par bestselleriem, bet savu lasītāju atrada. Pēc vienas no tām Kima uzņēma dokumentālo filmu, kurā pati, protams, bija teicējas lomā.

1995. gadā. (Foto: action press/ Vida Press)

“Pirmā grāmata “sarakstījās” gluži vai nejauši,” stāsta aktrise. “Ja tu atveido tādu personāžu kā Samanta, cilvēki pieņem, ka tu zini par seksu vismaz tikpat, cik Freids. Es to pārzinu kā aktrise, kura spēlē ļoti seksuālu varoni, taču tas nenozīmē, ka varu uzstāties kā eksperte vai uzdoties par seksologu. Žēl, ka cilvēki to nesaprot un nemitīgi vēršas pie manis ar savām problēmām. Nācās izpētīt tēmu, uzņemot dokumentālu filmu. Tā stāsta par dažādu seksa veidu priekšrocībām.

Man, piemēram, ļoti patika filmēties sērijās, kurās man bija tuvas attiecības ar sievietēm. Manuprāt, vairākumu vīriešu un sieviešu interesē, kā tas ir – gulēt ar sava dzimuma pārstāvi. Taču pārbaudīt praksē daudziem to neļauj vispārpieņemtā morāle un aizspriedumi. Man paveicās...”

Laulības, šķiršanās, pielūdzēji

Kimas pirmais vīrs bija Larijs Deiviss, laulība ar viņu tika reģistrēta 1977. gadā, bet 1979. gadā jau izjuka. Aktrises nākamais vīrs bija Andrē Lisons, no kura Kima šķīrās 1989. gadā. Visnoturīgākā izrādījās trešā laulība ar audioinženieri Marku Levinsonu, ar kuru Kima nodzīvoja līdz 2004. gadam.

Aktrise atzinusi, ka neviens vīrietis gluži vienkārši nespējot izturēt viņas filmēšanās grafiku. Kimas trešajam vīram Markam sākumā bija žēl sievas viņas noslogotības dēļ, bet viņš juties arvien vientuļāk un skumjāk, līdz beigu beigās ierosinājis šķirties. Kima, apzinoties, ka tikpat saspringtā grafikā būs jāpavada vēl vairāki gadi, nav spējusi atrast argumentus, lai viņu atrunātu.

Kā saka aktrise pati – viņa esot pieradusi pie mūžīgās vecmeitas iesaukas. Turklāt Kima, tāpat kā viņas varone Samanta, necieš bērnus. “Vienīgais, kas mani kaitina, ir tas, ka mani uzskata par kaut kādu izstumto. Saprotiet taču, es nepavisam nenožēloju, ka man nav bērnu. Pēc darba es gribu iet mājās un atpūsties,” kādā intervijā teikusi Ketrela, piebilstot, ka mātes loma viņai nepavisam nešķiet vilinoša. Tiesa, kādu brīdi aktrise apsvērusi iespēju izmantot spermas donoru, taču drīz vien šo plānu atmetusi, jo sapratusi, ka domas par bērna dzemdēšanu vairāk radījis sabiedrības spiediens, nevis mātes instinkts. Kima vienmēr uzsver, ka šo jautājumu sievietei ir tiesības izlemt pašai.

Ar draugu Raselu Tomasu Londonā šā gada maijā. (Foto: Nick Harvey/REX/ Vida Press)

Nenoliedzami, Kimas dzīvē vīriešu ir bijis daudz, vairāki no tiem – piecpadsmit un divdesmit gadus jaunāki. Romāns ar šefpavāru Alanu Vaizu, kurš bija jaunāks par divdesmit trim gadiem, ilga piecus gadus. “Daudzi jautāja, vai mani nemulsina mana partnera jaunība,” tolaik teikusi Kima. “Nē, ko jūs! Padzīvojuši vīri, kuri to vien zina, kā vervelēt par savām kaitēm, man ir līdz kaklam. Toties mans jaunais mīlnieks vienmēr ir kaujas gatavībā un nekad neatsakās izmēģināt kaut ko jaunu no Kāmasūtras.” Ketrela pat pārsteidzīgi paziņoja par abu gaidāmajām kāzām, kuras notikšot 2007. gada rudenī...



Ilgu laiku aktrisei nebija dzīvesbiedra. Iespējams, viņa vīriešiem asociējas ar Samantu, un tāpēc neviens ar viņu nevēlas veidot attiecības, jo vērtē kā sievieti ar pārāk brīviem uzskatiem. Patiesībā Samanta Džonsa no Seksa un lielpilsētas ir tipisks kinotriks Holivudas gaumē, un šim tēlam nav nekā kopīga ar Kimas Ketrelas privāto dzīvi.



Kad 2016. gadā aktrise atzīmēja sešdesmit gadu jubileju, sociālos tīklus pārplūdināja foto ar dejojošu un flirtējošu Kimu, apliecinot, ka gadi – vismaz pagaidām – viņai neko nespēj padarīt. Paklīda pat baumas, ka viņai uzradies kārtējais gados jaunais pielūdzējs...

Ar Metjū Makfeidenu izrādē "Privātās dzīves" Vodeviļas teātrī Londonā, 2010. gads. (Foto: CAMERA PRESS/Nigel Norrington / Vida Press)

Kopš 2017. gada aktrise ir kopā ar publiskās runas treneri Raselu Tomasu. Tiesa, par viņa vecumu mediji klusē. “Mēs iepazināmies BBC, kur viņš strādāja, un iepatikāmies viens otram. Viņš sekoja man Tviterī, es piesekojos viņam, un viņš nosūtīja man privātu ziņu. Tas sākās ļoti moderni un dabiski.” Pāris nevairās kopā apmeklēt publiskus pasākumus, un Kima neslēpj, ka ir iemīlējusies.

Zvaigžņu konflikts

Pirms Seksa un lielpilsētas pirmās mākslas filmas uzņemšanas 2008. gadā Kima Ketrela nokļuva preses uzmanības centrā, jo, pieprasot lielāku honorāru, “bremzēja” darbu. Ketrela apstiprināja, ka tiešām sūdzējusies par kraso atšķirību starp viņas un kolēģes Sāras Džesikas Pārkeres honorāru. Aktrise uzskata, ka viņa, tāpat kā Kristīna Deivisa un Sintija Niksone, pelnījusi lielāku atalgojumu.

“Es nekad neesmu cerējusi, ka saņemšu tikpat, cik Sāra Džesika Pārkere. Tomēr uzskatīju, ka piedāvājums neatbilst mūsu ieguldītajam darbam, un centos savu viedokli aizstāvēt. Es nevēlos atrasties filmēšanas laukumā, kur netieku novērtēta.”

Jau seriāla filmēšanas laikā bija daudz runu par aktrišu strīdiem, lielākoties – starp Kimu un Sāru Džesiku Pārkeri. Konkrēts iemesls, kāpēc īsti Kimai tik ļoti nepatīk Sāra Džesika Pārkere, nekur neizskan. Visticamāk, strīdi bijuši par honorāriem, turklāt abām kopā bija jāstrādā ļoti garas stundas, un, iespējams, viņas vairs nav varējušas viena otru izturēt.

2009. gadā Kima Ketrela un Sāra Džesika Pārkere sanaidojušās tik ļoti, ka viņu konflikts sāk apdraudēt filmas Sekss un lielpilsēta 2 uzņemšanu. Savstarpējā nepatika tā progresējusi, ka viņas atteikušās sarunāties un likušas justies neērti ne tikai Sintijai Niksonei un Kristīnai Deivisai, bet arī visai filmēšanas grupai. Ketrela gan tolaik baumas par ķildām noraidīja – esot tikai dabiski, ka darbabiedri palaikam pakašķējas.

“Vai jums vienmēr ir ideālas attiecības ar kolēģiem? Ja 18 stundas diennaktī pavadāt darbā, pēdējais, ko vēlaties, – doties atpūsties kopā ar kolēģiem,” teikusi Kima. “Mēs nekad neesam bijušas draudzenes. Viņām visām ir bērni, turklāt esmu desmit gadus vecāka. Tā kā darbs pie filmas ir beidzies, es lielāko daļu laika pavadu ārpus Ņujorkas, līdz ar to mēs nesatiekamies. Mūs vienoja darbs, bet tas ir beidzies.” Tomēr Kima atzīst, ka gribētu, lai kolēģes ik pa laikam savā starpā tomēr sazinātos, jo viņa pat nespējot atsaukt atmiņā, kad pēdējo reizi būtu runājusi ar Sāru, Sintiju vai Kristīni.

Savukārt Sāra Džesika Pārkere, uzzinot, ka Ketrela nevienu nav uzskatījusi par draugu, jutusies sagrauta un ar savu paziņu, TV personību Endiju Koenu, par šo tēmu “nebeidzami runājusi” vismaz nedēļu. Lai gan Sāra Džesika Pārkere konfliktu ar Ketrelu allaž ir noliegusi, Kima savu nepatiku pret Pārkeri turpina paust dažnedažādos veidos. Kima izteikusies, ka viņa “neesot labs cilvēks”.

Lieki piebilst, ka visu vēl sliktāku padarīja Kimas atteikšanās filmēties Sekss un lielpilsēta 3, jo tieši Ketrelu gan fani, gan kolēģi vaino projekta fiasko. “Viss cauri. Mēs to nedarīsim. Esmu vīlusies. Bet mums bija tik skaists, smieklīgs, sirdi plosošs scenārijs un stāsts,” izdevumam Extra teikusi Sāra Džesika Pārkere. Kima esot viņai salauzusi sirdi – vismaz tā apgalvo pati Pārkere, tajā pašā laikā paziņodama: “Es nevaru iedomāties viņas lomā nevienu citu aktrisi.”

Pati Kima gan saka, ka jūtas dīvaini, gada garumā lasot par savām it kā kaprīzēm, kuru dēļ viņa negribot filmēties Sekss un lielpilsēta 3, jo patiesība esot tāda, ka viņa trešajā daļā vispār nekad nav gribējusi filmēties. “Nekad,” par savu iespējamo piedalīšanos trešajā filmā saka aktrise. “Tas nav domāts man. Es cenšos no dzīves gūt mācību, un galvenā mācība ir tāda, ka kopā vajag strādāt tikai ar labiem cilvēkiem,” šo mājienu nepārprotami adresējot Pārkerei. Sārai Džesikai Pārkerei, pēc Kimas domām, vajadzētu kļūt labsirdīgākai, savukārt bijušie kolēģi pret viņas lēmumu varētu izturēties iecietīgāk.

Jāpiebilst, ka vēl pirms tam Ketrela (kura iesaka Pārkerei kļūt labsirdīgākai...) visai asi reaģēja uz Sāras Džesikas izteikto līdzjūtību sakarā ar Ketrelas brāļa bojāeju. “Man nav vajadzīga tava mīlestība vai atbalsts. Atgādinu: tu nepiederi pie manas ģimenes. Tu neesi mans draugs. Es to saku pēdējo reizi. Nemēģini uz mūsu traģēdijas rēķina atjaunot savu jaukās meitenes tēlu,” rakstīja Kima.

(Foto: ddp images/Warner Bros. Pictures / Vida Press)

Izrādās, ka liela loma Kimas atteikumā filmēties trešajā daļā bijusi arī scenārija detaļām, kas Kimai šķitušas nepieņemamas. Izrādās, pēc sižeta viņas varonei Samantai izveidojas attiecības ar Breidiju, Mirandas pusauga dēlu. Samanta nokļūst neveiklā situācijā, jo Breidijs viņai nosūta savas intīmās fotogrāfijas, bet vēlāk abiem bijušas paredzētas atklātas erotiskās ainas (filmā Mirandas dēlam ir tikai četrpadsmit gadu). Kā atklājis kāds projektā iesaistīts cilvēks, piedalīties tādās ainās Ketrela uzskatījusi par absolūti nepieņemamu.

“Es Samantu nenogalināju – es viņu atbrīvoju. Bez mazākās nožēlas. Zvēru, ka viņa neparādīsies vairs nekad! Vismaz ne manā izpildījumā. Man vienīgi gribētos, kaut Sāra pret mani izturētos nedaudz pielaidīgāk,” atzina Kima. Un piebilda, ka izvēli nefilmēties ietekmējis arī fakts, ka viņai tobrīd jau bija sešdesmit viens gads.

“Runa nav par naudu vai par to, ka es gribētu vairāk epizožu. Stāsts vispār nav par to! Es vēlos pāršķirt šo lappusi, lai atšķirtu jaunu. Man ir sešdesmit viens. Pārējās meitenes ir par desmit gadiem jaunākas, un, ja viņas vēlas filmēties, tā ir viņu izvēle. Tā kā man jau ir pāri sešdesmit, es lieliski apzinos, kas man vēl jāpagūst no tā, ko neesmu paveikusi agrāk. Mana nākotne ir vienīgi mana izvēle. Likteņa ironija – tieši par to arī bija seriāls Sekss un lielpilsēta...”

Kimas skaistuma filozofija

Atšķirībā no seriāla kolēģes Sāras Džesikas Pārkeres Kima uz stila ikonas statusu nepretendē, taču uz sarkanā paklāja izskatās satriecoši. Tas pat nav plastisko operāciju dēļ (aktrise gan apgalvo, ka viņai tādu neesot bijis), bet tāpēc, ka viņa burtiski izstaro seksualitāti. Un seksualitāte ir dabas dāvana – tā vai nu ir, vai nav. Kimas gadījumā atbilde ir acīmredzama.

Aktrise savos sešdesmit plus joprojām prot būt skaista un iekārojama un par uzmanības trūkumu nesūdzas. Viņai ir savi iecienīti jaunības uzturēšanas principi, ar kuriem viņa arī dalās. Kima vispār labprāt piekrīt intervijām, turklāt neizvairās no kutelīgiem jautājumiem ne par savu vecumu, ne menopauzi, ne krunkām un citiem ar briedumu saistītiem “jaukumiem.”

Foto: Crystal / Splash News/ Vida Press

Kimas pirmais ieteikums skan – ķermenis pelna, lai jūs to mīlētu. Viņai ļoti patīk staigāt kailai, un, pat ja figūrai piemīt daži trūkumi, tā tik un tā ir laba, un par to nav jākaunas. Formas uzturēšanai – mērenas sportiskās aktivitātes, pastaigas un darbs. Kima neatbalsta ķirurģisku iejaukšanos, toties par īstu panaceju uzskata botoksu.

Otrs ieteikums – harmonija, līdzsvars starp iekšējo un ārējo, plus savs stils kā apģērbā, tā dzīvē. Kima ir pārliecināta, ka nobriedušai sievietei ir daudz priekšrocību – viņai ir pieredze, viņa apzinās savas priekšrocības, viņa ir gudra un interesanta.

Apģērbā Kima dod priekšroku sievišķīgiem siluetiem. Svinīgos gadījumos tās ir dekoltētas kleitas (aktrise ļoti lepojas ar savām krūtīm) vai kleitas ar atkailinātu muguras daļu. Krāsu palete ir salīdzinoši sulīga, lai gan pēdējā laikā Kima kļuvusi atturīgāka gan krāsu, gan piegriezuma ziņā. Viņai ļoti piestāv grieķu stila kleitas. Ketrela mēdz iztikt arī pavisam bez grima – izmanto tikai lūpu spīdumu, uz acīm uzliek stilīgas saulesbrilles un izskatās vienkārši lieliski. Kimas iecienītais knifs ir mazītiņas skropstu uzliecamās standziņas. Tieši tās ļaujot skatienam iegūt īpašu seksuālo valdzinājumu.

Kimas trešais ieteikums – “neieciklēties” uz vecumu! Sieviešu diskriminācija pēc vecuma, viņasprāt, ir absolūti netaisnīga. Sevišķu Kimas sašutumu raisa fakts, ka dāmas pāri četrdesmit tiek skarbi nosodītas par romāniem ar jaunākiem pielūdzējiem. Kima arī pati dod priekšroku jauniem un atraisītiem vīriešiem. Viņa uzskata, ka tas ir tikai loģiski: gan sieviete pēc četrdesmit, gan divdesmitgadīgs jauneklis atrodas savas seksualitātes virsotnē – skaidrs, ka viņiem kopā ir labi!

Kima joprojām izskatās lieliski, vienīgi pēc sešdesmit gadu vecuma sasniegšanas īsās kleitiņas, kuras ne tikai seriālā, bet arī dzīvē valkājusi bez apakšveļas, nomainījusi pret elegantiem bikškostīmiem.

Foto: Gregorio T. Binuya/Everett Collection / Vida Press

Interesanti fakti

* Kima Ketrela izmantojusi savas varones Samantas popularitāti, lai reklamētu Pepsi produkciju.

* Divdesmit piecu gadu vecumā Ketrelai bija īss romāns ar Kanādas bijušo premjerministru Pjēru Trido. Kimai bijušas attiecības arī ar vairākiem seriālu un filmu kolēģiem.

* 2006. gadā izplatījās baumas, ka Kima Ketrela pievienošoties seriāla Bīstamās mājsaimnieces varonēm un attēlošot Īdijas māsu, tomēr tās palika tikai baumas.

* Paralēli darbam kino Kima Ketrela strādājusi arī teātrī, spēlējot Artura Millera lugā Skats no tilta un Antona Čehova Trīs māsās.

* Seriāla Sekss un lielpilsēta filmēšanas sākumā Kimai Ketrelai bijis bail, ka par viņu smiesies, jo viņa jau bijusi 41 gadu veca un tolaik eidžisms bijis izplatīts ne tikai Holivudā, tāpēc nav bijis viegli piekrist spēlēt nobriedušu sievieti, kura paved jaunus vīriešus.

* Kima Ketrela uzskata, ka Kristjena Greja atveidotājs Greja piecdesmit nokrāsās Džeimijs Dornans nav pietiekami seksīgs. “Varbūt pie vainas ir mans vecums, tomēr viņš neizskatās pēc īsta vīrieša,” atzinusi tolaik 58 gadus vecā aktrise. “Viņš izskatās pēc maza puikas. Man patīk vīrieši, kuri izskatās pēc kārtīgiem vīriešiem.” Turklāt Kima šo filmu nav noskatījusies un pat nevēlas to darīt. Viņai pieticis ielūkoties dažos kadros, lai uzreiz saprastu, ka Dornans šai lomai nav derīgs.