Tavs horoskops šodienai. Pirmdiena, 29. jūlijs

AUNS

Ievēro darba grafiku un savus pienākumus, ar kuru izpildi jātiek galā darba laikā, nepieļaujot pārslodzi. Veselība tomēr ir pirmajā vietā, un tā ir jāsāk saudzēt kopš jaunības.

VĒRSIS

Nestrīdies, tev nepiestāv. Tā vietā labāk diplomātiski apdomā, kā gudrāk sadarboties. Cel pašnovērtējumu, vingrinies komplimentu teikšanā sev. Vārdu sakot, dari visu, lai radītu veiksminieka iespaidu.

DVĪŅI

Tava hiperaktivitāte darbā var kļūt par nesaskaņu cēloni. Ne jau visiem piemīt tādas darba spējas kā tev. Vakarā spodrini māju, kvēpini vīraku, dedzini sveces – mazliet pozitīvas enerģijas dzīves telpai nāks tikai par labu.

VĒZIS

Mācīties taču nekad nav par vēlu, vai ne? Dari to. Privātajā dzīvē būs neliela spriedzīte. Mīļotā cilvēka tuvinieki tieksies diktēt noteikumus. Esi saprotoša, mēģini saprast, kādā ģimenē viņš ir audzis.

LAUVA

Darbs ir darbs, un zināma agresivitāte tajā nekaitēs. Reizēm savu zobiņu parādīšana nāk tikai par labu karjerai. Tā tu celsi savu autoritāti. Attiecībās – pārdomu diena. Cīnies par savu laimi.

JAUNAVA

Svarīgi ir būt veiklam un netūļāties. Kas pirmais brauc, tas pirmais maļ. Tas arī tavs pamatuzdevums šodienai - atmest liekvārdību. Gan lietišķajā, gan privātajā jomā. Vakars piemērots lēnai maltītei ģimenes lokā.

SVARI

Atturies no negodīgiem peļņas iegūšanas veidiem, jo tevi šodien var kārdināt izdarīt ko pretlikumīgu, solot labi par to samaksāt. Saki „nē”, bez šaubīšanās. Iespējama maza krīzīte attiecībās, taču viss beigsies labi.

SKORPIONS

Šodien vērts apstāties un sev pajautāt – vai es jūtos labi tur, kur esmu? Ja atbilde ir „nē”, apdomā, kāpēc. Šodien vari domāt par dzīvesvietas maiņu vai sākt jaunu dzīvi. Tas taču ir tik skaisti - beidzot dzīvot, kā gribas, vai ne?

STRĒLNIEKS

Ieteicams atrast laiku, lai pabūtu vienatnē. Ļaujies slinkumam, palutini sevi. Ja citādi nevar, liec lietā mazas viltībiņas. Pirmdiena nav viegla diena, un vismaz vakarā tev par katru cenu būtu vajadzīgs miers, atpūta un laiks pārdomām.

MEŽĀZIS

Viens nav cīnītājs – šodien to labi izjutīsi. Sadarbojies ar kolēģiem, neatsakies pat no šķietami utopiskām idejām un darbības formām. Redzēsi, tās strādās! Iespējams, saņemsi ziņu no kāda drauga, kas dzīvo tālumā.

ŪDENSVĪRS

Šodien nelauzi galvu par to, kas notiek mājās, ko dara bērni un dzīvesbiedrs. Tev ir profesionāli jāaug, iestāsti to saviem tuviniekiem. Ieguvēji rezultātā būsiet visi.

ZIVIS

Pienācis tavs slavas mirklis. Jo, kā mēdz teikt, ja par tevi nerunā - tevis nav. Daudz domāsi par eksistenciāliem jautājumiem un beigās nonāksi pie svarīgas atziņas. Ja tomēr kaut ko nespēj saprast savā dzīvē, prasi padomu cilvēkiem, kuriem uzticies.