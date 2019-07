Ārsts atzīst – Latvijā izdegšana ir ļoti izplatīta. Šobrīd sabiedrībā pirmajā vietā bieži vien ir sasniegumi un veselība nav prioritāte. (Foto: Shutterstock)

Latvijā cilvēki "skrien tik ilgi, kamēr krīt" - jeb Kā atpazīt un novērst izdegšanas sindromu

Par izdegšanas sindromu ir dzirdējis gandrīz ikviens no mums, tomēr tad, kad šī problēma skar mūs pašus, reti laicīgi spējam pamanīt tās pirmās pazīmes un atbilstoši rīkoties, lai problēma nepastiprinātos. Kā atpazīt izdegšanas sindromu, kādēļ tas rodas un ko varam darīt, lai no tā izvairītos vai to novērstu? Padomos dalās psihoterapeits Andris Veselovskis un farmaceite Zanda Ozoliņa.