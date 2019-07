Vai vecumu iespējams "uzlauzt"?

Tas ir zinātnisks fakts – mēs izmantojam aptuveni 1,5% savas DNS. Pārējo sauc par lieko DNS. Bioloģijā ir kāds princips, ko dēvē par pārmantojamību; tas nozīmē, ka daba nekad neko neiznieko – pat, ja neizmanto. Izsakoties citādi, ja liekā DNS pastāv, tam ir kāds iemesls, jo pretējā gadījumā daba, savā bezgalīgajā gudrībā, nekad nebūtu to attīstījusi (universālais likums ir šāds; ja kaut kas netiek izmantots, tas tiek zaudēts). Iedomājaties savus gēnus kā iespēju bibliotēku. Pastāv bezgalīgs daudzums gēnu variāciju, kuras var aktivizēties snaudošajos gēnos. Tās gaida, kad tos aktivizēsiet.



Milzum daudz gēnu kombinācijas ir atbildīgas par neierobežotu ģenialitāti, ilgmūžību, nemirstību, nesalaužamu gribu, spēju izdziedināt citus, mistiskiem pārdzīvojumiem, audu un orgānu reģenerāciju, jaunības hormonu aktivizāciju, lai jūs iegūtu lielāku enerģiju un vitalitāti, kā arī par to, lai paveiktu neparasto, un tās ir tikai dažas no iespējām.



Tas viss ir vienlīdzīgs jūsu iztēlei un radošumam. Kad dodat signālu kādam no šiem gēniem, apsteidzot vidi, ķermenis paudīs lielāku potenciālu, aktivizējot jaunus gēnus, lai tie ražotu jaunas olbaltumvielas varenākai dzīvības izpausmei, pauž medicīnas zinātņu doktors, neirobiologs Džo Dispenza.



Slavenais indiešu izcelsmes ārsts Dīpaks Čopra apgalvo, ka bioloģisko vecumu var atgriezt atpakaļ, un viņš to demonstrē ar savu piemēru. Ārsts savos 71 gados jūtās kā 35 gadus vecs, viņa āda izskatās lieliski – tā ir gluda un veselīga, veselība ir daudz labāka, kā 35 gados. Ārsts atklāj, ka viņš labprāt eksperimentē ar savu bioloģisko vecumu un spēlējas, vērojot, kādas izmaiņas iespējams panākt, kā apstādināt novecošanās procesu.



Pirmkārt mūsu ķermenis nav fizisks, kā mēs esam ieraduši domāt, bet gan apziņas apkopojums. Apziņa pati par sevi ir bezgalīgs iespēju lauks. Bioloģisko vecumu ietekmē daudzas lietas, piemēram tas, kā jūs uztverat savu fizisko ķermeni, kā jūs uztverat novecošanās procesu, kā jūsu uztverat realitāti.



Protams, bioloģisko vecumu ne mazāk ietekmē jūsu atpūtas un miega kvalitāte, kustības un dinamikas kvalitāte, tas, vai jums ir toksiskas attiecības ar kādu, kurš saindē jūsu ķermeni, emocijas un vidi? Vai jūsu dzīvē ir mīlestība, zinātkāre, vai jūsu apziņa ir gana elastīga? Vai jūs lietojat atbilstošu uzturu, kas nav toksisks? Vai jūs ēdat apzināti vai pieštopējat sevi pie TV ekrāna, vai lasot telefonā ziņas?



Runājot par to, kā var pagriezt atpakaļ savu bioloģisko vecumu, jāsaprot, kādi parametri nosaka bioloģisko vecumu? Bioloģisko vecumu mēra pēc asinsspiediena, ķermeņa temperatūras, holesterīna līmeņa, ādas stāvokļa – grumbu skaita, dzirdes, redzes, imunitātes un citiem parametriem. Bet aizmirsīsim par visām šīm lietām uz brīdi un pievērsīsimies ķermenim. Tas ko mēs saucam par fizisko ķermeni patiesībā ir uztveres pieredze. Uztveres pieredze ir sajūtas, tēli, domas, jūtas.



Šīs komponentes izsauc dažādas mūsu gēnu reakcijas un liek ražot tiem attiecīgas ķīmiskās vielas. Ja kaut ko iedomājaties, smadzenēs sākas bioķīmiska reakcija, kas liek smadzenēm pārraidīt noteiktus ķīmiskos signālus. Tā nemateriālas domas kļūst materiālas – tās kļūst par ķīmiskiem vēstnešiem. Šie ķīmiskie signāli liek ķermenim justies atbilstoši tam, ko tikko domājāt. Kad ievērojat, ka jūtaties kādā noteiktā veidā, jūs radāt vairāk domu, kuras ir līdzvērtīgas tam, kā jūtaties, un tad atbrīvojat vēl vairāk ķīmisko vielu smadzenēs, lai justos atbilstoši tam, ko domājat, pauž Prof. Džo Dispenza.



Inovatīvā pētījumā pētnieku komanda no Ohaio universitātes pat uzlika ģipsi uz rokas locītavas 29 brīvprātīgajiem, kuriem tas bija jānēsā mēnesi, nodrošinot to, lai viņi pat nejauši nespētu locītavu pakustināt. Puse grupas dalībnieku veica domu vingrinājumus 11 minūtes dienā piecas dienas nedēļā, iztēlojoties, ka izvingrina imobilizētās locītavas muskuļus, lai gan patiesībā tie bija pilnīgi nekustīgi. Otra puse – kontrolgrupa – nedarīja neko. Mēneša beigās, kad ģipsis tika noņemts, domu vingrinājumu grupas pārstāvju muskuļi bija divreiz spēcīgāki nekā kontrolgrupas dalībnieku muskuļi.



Tas, uz ko aicina InEx Cosmetics ar savu jauno, provokatīvo un nedaudz piedauzīgo saukli - (f)Hack the Age! - ir piedāvājums palūkoties uz nemitīgo skriešanu pēc jaunības, gludas un skaistas ādas no citas puses – proti – mūsu domām ir daudz lielāka loma šajos procesos, nekā mēs spējam iztēloties. Mentāli mēs spējam ietekmēt daudz vairāk, nekā domājām. Neapšaubāmi, ir svarīgi rūpēties par savu ādu, lietojot dabīgus un drošus ādas kopšanas līdzekļus. Arī InEx Cosmetics nemitīgi strādā pie jauniem produktiem, arvien inovatīvākiem un holistiskākiem, piesaistot gan ārstus, gan farmaceitus, gan ādas kopšanas speciālistus. InEx Cosmetics ir holistisks ādas kopšanas koncepts ar iekšēju un ārēju pieeju ādas kopšanai, izmantojot seno un smalko homeopātiju, tāpēc uzskatām par savu pienākumu aicināt paturēt prātā, ka neviens ādas kopšanas līdzeklis nepadarīs mūs jaunus un skaistus. Bet labā ziņa ir tā, ka tas tomēr ir iespējams, - strādājot ar savām emocijām, domām, sajūtām un jūtām, jo ķermenis uz to reaģē fiziski ar acīm redzamām izmaiņām. Tas nav viegls darbs, bet tomēr paveicams.

Tāpēc arī - (f)Hack the Age! Use INEX! nozīmē – aizmirstam par savu vecumu, grumbām un nepilnībām! Lietojam INEX - tas ir drošs un dabīgs, un rūpējās par ādu gan no organisma iekšienes, gan ārienes! INEX tiek ražots Latvijā un izstrādāts sadarbībā ar ārsti homeopāti Dr. Vecvagari un homeopātiskās aptiekas speciālistiem. INEX spēka avots ir smalkā homeopātija, kas strādā ar mūsu ķermeni ne tikai fiziskā līmenī. Homeopātija ir ļoti jaudīgs un sens instruments, kas sevi ir pierādījis jau 200 gadu garumā.

