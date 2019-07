Aktrise Liene Sebre: "Esmu glancēts dabas bērns, mans SPA un sporta zāle ir dārzā"

Lienes ikdiena ir nepārtraukts skrējiens – mēģinājumi un izrādes Nacionālajā teātrī, filmēšanās seriālā Viņas melo labāk un Tutas lietās (izglītojošs raidījums bērniem LMT Straume – Red.), dažādi lielāki un mazāki projekti. Žonglējot starp darbiem, vissvarīgākais ir būt labai mammai un, piemēram, meitai iemācīt sievišķību un tvert laimi ikdienišķos niekos. Un vēl viņai ļoti patīk komplimenti, jo tie darbojas kā skaistumkopšanas ampula, kas acumirklī liek iemirdzēties acīm un sejai atplaukt smaidā. Viens kompliments spēj uzlabot omu visai dienai.

“Mani rīti sākas agri, jo laiku, kamēr mājinieki guļ, veltu sev: pamodinu organismu, izdzerot glāzi ūdens un vingroju. Rituālu noslēdz kontrastduša un kūpoša kafija. Katrs jauns rīts sniedz iespēju sevi uzgleznot no jauna, un es to izmantoju – nekad neizeju no mājas pavirši saģērbusies vai netīriem matiem, vienmēr pārdomāju, lai man ir ērti un apģērbs atbilst konkrētās dienas ritmam un notikumiem.

Foto: Juris Rozenbergs

Paskatos uz savu dārzu, sakoncentrēju domas, kā šodien jūtos un kādas krāsas vēlos redzēt savā apģērbā. Mana garderobe nav liela, bet tajā ir dažādu krāsu un toņu izvēle. Citreiz gribas melnu, citreiz – gaišu, bet citreiz savelku kaut ko krāsainu un dullu. Man patīk aksesuāri – auskari, rotas, saulesbrilles. Kaut kas patiešām īpašs man šķiet Baltu rotas – tās ir ārkārtīgi skaistas. Mēdzu arī apģērbu pieskaņot aksesuāriem. Labprāt valkāju svārkus un kleitas. Šķiet, tieši šajos apģērbos slēpjas sievišķības spēks.

Zīmoliem lielu nozīmi nepiešķiru, kaut gan apzinos – dažreiz koptēls pieprasa labāku apavu pāri vai somu, taču es nekad nekrātu naudu konkrētai zīmola precei. Atzinīgi vērtēju latviešu dizaineru lietas, tāpēc gribu tās izcelt. Piemēram, uz Spēlmaņu nakti, kas man ir ļoti nozīmīgs pasākums, sapņoju uzvilkt Amoralle kleitu.

Divas dienas pēc kārtas vienās drēbēs nejūtos labi. Pamostos, un ir cita diena, citas sajūtas. Uz aktieriem aizgāju arī daļēji tāpēc, ka man patīk pucēties, pielaikot dažādus tēlus, domāt, kā izskatos. Pirms dodos uz pasākumu, apsveru, kādā apģērbā jutīšos vislabāk un iederīgāk.

Ja vakarā paredzēts Operas apmeklējums, jau no rīta cenšos izskatā radīt attiecīgu noskaņu. Vēlos, lai visa diena ir kā vienots mākslas darbs, ar vienotu motīvu. Ja mājās ir svinības, vienmēr rūpīgi pārdomāju, kādus ēdienus pasniegšu, kā visu noformēšu, ko vilkšu mugurā, lai būtu saskaņa. Ja tās nav, jūtos slikti. Katru dienu veidoju kā mazu glezniņu. Mans tēvs ir mākslinieks, un gleznojot viņš ietērpj audumu, bet es – savu ikdienu.

Lai labi izskatītos, jādomā ne tikai par apģērbu, bet arī par ādas stāvokli. Mana āda ir ļoti sausa, un 12 stundas, ko dažkārt pavadu iekštelpās, to sausina vēl vairāk, tāpēc būtiska ir mitrināšana. Dzeru daudz ūdens un lietoju Avène termālo izsmidzināmo ūdeni, kā arī mākslīgās asaras, lai mitrinātu acis.

Savu ideālo sejas krēmu vēl neesmu atradusi, esmu meklējumos. Pašreiz lietoju Mádara krēmu, un tas pilnībā apmierina šā brīža vēlmes.

Ikdienā lietoju arī pūderkrēmu, jo man ir olīvkrāsas sejas tonis ar ļoti izteiktiem ziliem lokiem zem acīm. Ādas tonis ir mans lielais komplekss. Teātrī pēc izrādēm grimu notīru ar vazelīnu un seju noskaloju ar ūdeni. Aizejot mājās, ādu mitrinu ar krēmu. Regulāri lietoju vienkāršu masku – Drogās nopērkamos melnos mālus, ko sajaucu ar medu un pienu. Ar stiprākas iedarbības maskām eksperimentēju reti. Kosmētiku klāju ar pirkstiem un, klājot krēmu, vienmēr pamasēju seju. Tas ir ļoti svarīgi, lai cirkulētu asins un seja būtu samīļota un samasēta.

Tikpat lielu uzmanību pievēršu matiem. Lai tie izskatītos skaisti, lietoju maskas un eļļas un krāsoju tuvu matu dabīgajam tonim. Tā kā darba dēļ matus bieži sanāk dedzināt ar veidošanas ierīcēm un lietot stīvinošus līdzekļu, iespēju robežās, cenšos tos saudzēt – nežāvēt ar fēnu, pabarot un kārtīgi ķemmēt. Teātra friziere vienmēr atgādina, ka mati ir jāķemmē, jāizmasē galvas āda, lai tie augtu skaisti un biezi.

Sauso ķermeņa ādu kopju ar skrubi un saru birsti – tā labi uzmundrina ādu pēc kontrastdušas. Lietoju arī mitrinošu krēmu. Uz masāžu pie profesionāļiem sanāk aiziet reti, taču to labi aizstāj Pranamat Eco masāžas paklājiņš, ko man uzdāvināja Ziemassvētku vecītis. Esmu laimīga, ka man tāds ir! Paguļot uz tā, izmasēju ķermeni, stāvot – pēdas.

Pēc garas dienas kājas un pēdas labi atslābina Dzintara krēms nogurušām kājām. Piparmētra ļoti atsvaidzina un rada viegluma sajūtu.

Foto: Juris Rozenbergs

Ikdienā dekoratīvo kosmētiku lietoju minimāli – tikai pūderkrēmu, skropstu tušu un lūpu spīdumu. Pašlaik man ir Chanel skropstu tuša – dāvana, pati tik dārgu kosmētiku nepērku. Kvalitātes un demokrātiskās cenas dēļ esmu iecienījusi Artdeco kosmētiku. Lūpām pārsvarā lietoju mitrinošus balzamus un spīdumus. Ja esmu uzkrāsojusi sarkanas lūpas, tuvie cilvēki zina, ka Lienes dzīvē noticis kaut kas īpašs.

Arī roku un kāju nagus lakoju tikai ar caurspīdīgu, aizsargājošu laku, manikīru taisu pati. Man nepatīk, kā man izskatās krāsoti nagi, turklāt izrādēs gribu būt pēc iespējas tuvāk tēlam. Piemēram, spēlēt 20. gadsimta sākuma sievieti ar lakotiem nagiem man šķiet nekorekti. Tad notīru arī caurspīdīgo spīdumu.

Ar aromātiem man ir īpašas attiecības. Esmu iecienījusi parfimērijas ūdeni Giorgio Armani Acqua di Gioia, taču vairākos iestudējumos tas gluži vienkārši neiederas, tāpēc piemeklēju citas smaržas. Piemēram, izrādē Latvieši izmantoju pašmāju zīmola Mētra sērijas Dieviete pačūlijas eļļu. Tā smaržo brīnišķīgi un, manuprāt, labi piestāv tēlam.

Uzskatu, ka mans ķermenis ir tas, kas es esmu, mans templis, un tas ir jākopj. Kustības ir viens no priekšnoteikumiem, kas uztur ķermeni skaistu. Ļoti daudz braucu ar velosipēdu. Kādu laiku sportoju DCH studijā, tagad roku zemi un strādāju dārzā.

Vēlos iekopt dārzu mūsu mājas pagalmā – tas ir liels un kādu laiku bija atstāts novārtā. Mans šā brīža SPA un sporta zāle ir tur – roku melnzemi, zāģēju ceriņus, stumdu ķerru. No sirds to izbaudu.

Pati uz savas ādas esmu pārbaudījusi, kā kustības palīdz pārvarēt stresu. Kad tas sakrājas, sāk sāpēt locītavas – īpaši ceļu locītavas, tas ir mans Ahilleja papēdis. Tad ir jāskrien. Tā noteikti nav mana mīļākā nodarbe, bet saņemos, noskrienu noteiktus kilometrus, un kļūst labāk.

Kādreiz dejoju Dzirnās, un dejošana joprojām ir mana kaislība. Ja ir iespēja izdejoties, to noteikti izmantoju, jo arī tā ir kustība, izlādēšanās un atbrīvošanās no stresa, kas mūsdienās ir visur un nenoliedzami ietekmē arī izskatu.

Uzskatu, ka arī pārtika ir daļa no skaistumkopšanas. Man patīk garšīgi paēst, un garšīgi nozīmē arī veselīgi – ēst mājās gatavotu ēdienu. Pa dienu izvairos no gaļas ēšanas, mans ķermenis netiek ar to galā, un pēc tam jūtos nogurusi. Domājot par to, kā sabalansēt uzturu, cenšos ēst krāsainus augļus un dārzeņus – tie, starp citu, ir arī mani mīļākie našķi.

Foto: Juris Rozenbergs

Dzīvoju strauji un grēkoju ar laiku, ko vajadzētu veltīt sev. Ikvienam iesaku nomierināties un tvert mirkli, nevis visu laiku kaut kur skriet. Mana meditācija ir tamborēšana un adīšana. Un vēl es varētu stundām sēdēt un skatīties, kā aug zāle; tas nomierina un dod spēku.

Manī viss ir dabīgs, man nav tetovējumu, nav permanento lūpu vai uzacu, mani zobi nav balināti. Esmu glancētais dabas bērns. Mēģinu saglabāt to, ko man devusi daba, un mācos dzīvot saskaņā ar sevi, jo tikai tā var saglabāt gan miesas, gan dvēseles skaistumu.

Lienes Top 6 skaistumkopšanas produkti

1. GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIOIA. Smaržas, kas papildina manu ikdienu. Vieglas, maigas un, manuprāt, ļoti sievišķīgas. Maksā 58,62 EUR (50 ml), Douglas.

2. MÁDARA. Man patīk viss no šā zīmola, kas radīts sausai ādai, – seja putas, krēmi, lūpu balzami, ķermeņa losjoni... Vēlos būt tuvāk dabai, un Mádara kosmētika man palīdz to sajust.

Aromāts ir brīnišķīgs – aizver acis un jau esi pļavā. Mádara SOS intensīvi mitrinošs krēms, 36,95 EUR (50 ml), madaracosmetics.com/lv.

3. DZINTARS krēms nogurušām kājām. Patīkamais piparmētru aromāts atsvaidzina un sniedz kājām viegluma sajūtu pēc nogurdinošas dienas. Maksā 2,10 EUR (150 ml), Drogas.

4. AVÈNE THERMAL SPRING WATER. Termālais ūdens bez smaržas, ideāli iesūcas ādā un to mitrina. Var lietot, izsmidzinot arī uz kosmētikas. Maksā 4,95 EUR (50 ml), Euroaptieka.

5. PRANAMAT ECO masāžas paklājiņš. Mans šā gada atklājums, ko regulāri izmantoju. Guļu uz tā gan uz sāniem, gan uz muguras, stāvu ar pēdām. Tā ir īsta bauda ķermenim. Paklājiņš ir ekoloģisks un pilnībā attaisno uz to liktās cerības. Maksā 110 EUR, Pranamat.lv.

6. Saru birste ķermeņa masāžai. Uzlabo asinsriti, vispārējo ādas stāvokli, un pēc kārtīgas noberšanās ir ļoti patīkama siltuma sajūta visā ķermenī. Maksā 10,06, sekoeko.lv.

