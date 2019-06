Tā atpūšas seniori festivālā “Zelta ritmi”. BILDĒS 

Foto: Publicitātes foto

“Pēc pasākuma mēs – meitenes – autobusā braucām dziedādamas. Tik sirsnīgs festivāls! Par visu bija padomāts. Varējām baudīt koncertu, klausīties lekcijas un tikties ar sabiedrībā zināmiem senioriem, bija iespēja izmēģināt jaunas prasmes un veidot jaunas pazīšanās,” savās emocijās ar organizatoriem dalījās kāda festivāla apmeklētāja no Pļaviņām. “Tik skaists koncerts! Un lieliska teātra izrāde,” sacīja dāma no Grobiņas.

Šogad “Zelta ritmi” bija īpaši – koncerts pulcēja vairāk nekā divsimt senioru no visiem Latvijas novadiem. “Paldies dziedātājiem, dejotājiem un teātra kolektīvam, kuri par spīti karstumam priecēja mūs ar skaistiem priekšnesumiem. Jūtamies patiesi gandarīti un pagodināti, uz skatuves redzot staltus kungus baltos kreklos un dāmas košās kleitās. Kopumā koncertā piedalījās 15 dažādi kolektīvi no visas Latvijas, un esam saņēmuši jaunus pieteikumus no kolektīviem, kas arī vēlas turpmāk uzstāties “Zelta ritmu” koncertā,” stāsta vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.

Ik gadu – arī šogad – senioru festivālā “Zelta ritmi” notiek radošo senioru “Zelta tirgus”, kur visi ienākumi paliek radošajiem senioriem. Varēja iegādāties pašdarinātas, oriģinālas dzintara rotas, sapņu ķērājus, koka rotaļlietas, krāšņas īru mežģīnes, sīkplastiku un balto keramiku, pašdarinātas tekstila somas, lina izstrādājumus un citus senioru darbus. Lielu tirgotāju daļu gadu no gada veido seniori no Pensionāru iespēju centra.

Festivāla “Zelta ritmi” apmeklētāji varēja iemēģināt roku filcēšanā, dekupāžā un rotu darināšanā no stieplēm. Klūgu groziņus mācīja pīt meistars Aleksandrs, kurš ir vājredzīgs. Viņš teica, ka “redz” ar pirkstiem un tas netraucē viņu pilnveidot grozu pīšanas tehniku. Bija iespēja izmēģināt dekoratīvo izšūšanu ar senlaicīgu šujmašīnu. Gaidot Līgo svētkus, ikviens tika aicināts arī iemācīties pīt ziedu vainagus un klausīties stāstos par pļavu ziedu un zāļu maģisko spēku vasaras saulgriežu laikā. Radošo darbnīcu zonā varēja izmēģināt keramikas trauku darināšanas prasmes, ko palīdzēja apgūt keramiķe Anda Laukevica.

Festivāla laikā notika arī daudzveidīgas lekcijas, kas ir izglītojošas un iedvesmojošas un ko vadīja “Zelta ritmu” vēstneši: dabiskas redzes skolotāja Vija Buša, radio balss Sandra Glāzupa un psihoterapeite Aina Poiša, profesors, gerontologs Jānis Zaļkalns, veselības speciāliste Ineta Meldere, TV diktore Velta Puriņa, “BENU Aptiekas” goda seniori, aktieri Ilze Vazdika un Leons Krivāns.

