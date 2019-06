Hercogiene Ketrīna banketā rotājas ar princeses Diānas mīļāko diadēmu

8 Foto Hercogiene Ketrīna apmeklē banketu par godu Donalda Trampa vizītei +4

Šonedēļ Lielbritānijā trīs dienu vizītē ieradies ASV prezidents Donalds Tramps ar kundzi Melāniju. Vindzori ASV pirmajam pārim sagatavojuši to labāko: Vestminsteras abatijas apmeklējumu, tējas dzeršanu Klārensa namā, kā arī pirmdienas vakarā rīkojuši valsts banketu.

Augstas amatpersonas un karaļnama pārstāvji bija pulcējušies Bekingemas pilī, lai klausītos Donalda Trampa un Viņas Majestātes uzrunas valstiski saviesīgajā banketā.

Kembridžas hercogiene Ketrīna nebija sagaidītāju rindās, kad ASV pirmais pāris ieradās Bekingemas pilī un apmeklēja Vestminsteras abatiju. Trīs bērnu māmiņa kopā ar vīru princi Viljamu apmeklēja vakarā rīkoto valsts banketu.

37 gadus vecā hercogiene saviesīgajam pasākumam bija izvēlējusies sava iemīļotā modes nama „Alexander McQueen” baltu vakarkleitu, kam pieskaņojusi princeses Diānas mīļāko diadēmu – pērlēm un briljantiem greznoto „Lover’s Knot” galvasrotu. Viņa to bija papildinājusi ar safīra un briljantu auskariem no Karalienes Mātes juvelierizstrādājumu kolekcijas.

Hercogiene Ketrīna pirmo reizi izgājusi sabiedrībā ar Karalisko Viktoriāņu ordeni, tumši zilo lentu ar goda piespraudi, ko viņai pērn pasniedza karaliene Elizabete II, godinot mazdēla sievas darbu un dedzību karaliskās ģimenes labā.

Viņas tērpu greznoja arī Karaliskās ģimenes ordenis – dzeltena lenta, ko rotā karalienes portrets ietvarā. Šo uzskata par vienu no īpašākajām rotām, ko karaliene jebkad aizdevusi kādai no karaļnama dāmām. Līdz ar to šī piespraude simbolizē vislielākā goda izrādīšanu no monarha puses. Ar šo ordeni Ketrīna pirmo reizi rotājās pērn, apmeklējot banketu par godu Nīderlandes karaļpāra vizītei.

Valsts banketā hercogiene Ketrīna bija nosēdināta līdzās ASV finanšu ministram Stīvam Mnučinam. Arī zālē abi ienāca kopā, un personāls nekavējoties ierādīja vietas līdzās pie banketa galda.

Ar princeses Diānas mīļāko diadēmu „Lover’s Knot” hercogiene Ketrīna pirmo reizi bija rotājusies 2015. gadā, dodoties uz augsta ranga diplomātu pieņemšanu Bekingemas pilī.

Rota ir 105 gadu sena un tiek mantota pa karaliskās ģimenes sieviešu līniju. Pērlēm un dimantiem rotātā diadēma bija karalienes Mērijas pasūtīta 1914.gadā, bet tās oriģināldizains datējams ar 1818.gadu.

1955.gadā šo rotu kādā pasākumā uzlika arī karaliene Elizabete II, bet 1981.gadā viņa to kā dāvanu uz kāzām pasniedza sava dēla Čārlza sievai princesei Diānai, kura to lietoja itin bieži. Tagad dārglieta nonākusi hercogienes Ketrīnas pārvaldībā.

Nesenākā reize, kad hercogiene Ketrīna bija rotājusies ar princeses Diānas mīļāko diadēmu, bija aizvadītā gada rudenī, kad Bekingemas pilī tika rīkots valsts bankets par godu Nīderlandes karaļa Vilema Aleksandra un karalienes Maksimas vizītei Anglijā.

