Žurnāla „Elle” rīcībā nonākusi informācija, ka Šilo 13. dzimšanas dienā mamma ar meitu kopā devušās uz šobrīd visā pasaulē plašu popularitāti guvušo spēli „Escape Room” („Izlaušanās istaba”). Fotogrāfijas no šī piedzīvojuma publiski nav pieejamas.

Andželinas Džolijas fani pauduši sajūsmu, ka tas noteikti bijis varen aizraujoši - kopā ar pašu Laru Kroftu risināt mīklas un rēbusus, lai tiktu ārā no istabas. Kā zināms, 2001. gadā Džolija uz ekrāniem atveidoja šo populāro video spēļu personāžu.

Andželina Džolija kā Lara Krofta. (Foto: Mutual Film/Paramount/Kobal/REX/ Vida Press)

Preses izdevumā norādīts, ka Džolija ar meitu uz spēli devusies Losandželosā esošajā piedzīvojumu istabā „The Basement” („Pagrabs”). Šeit spēle ir vēl jo aizraujošāka, jo tajā iesaistīti arī dzīvi aktieri.

Džolija ir ļoti tuva ar saviem sešiem bērniem, no kuriem trīs ir adoptēti, bet trīs pašas bioloģiskie, kuri nākuši pasaulē viņas attiecībās ar aktieri Bredu Pitu. Aktrise ir mamma Medoksam (17), Paksam 915), Zaharai (14), Šilo (13) un dvīņiem Vivjenai un Noksam (10). Aizvadītajā mēnesī izdevums „Us Weekly” rakstīja, ka viņa „vienmēr izdomājot jautras lietas”, ko darīt kopā ar saviem bērniem. Savukārt atvases nereti pavada mammu uz sarkanā paklāja pasākumiem. Džolija ar atvasēm kopā apmeklējusi filmu „Dumbo” un „The Boy Who Harnessed in Wind” pirmizrādes vakarus.

Šā gada aprīlī izskanēja informācija, ka Džolija ir oficiāli brīva sieviete, visbeidzot bija juridiski nokārtota 2016. gadā aizsāktā laulības šķiršanas prāva. Lai gan šķiršanās sākumposms bija ļoti skandalozs un katru pārdienu plašsaziņas līdzekļos varēja lasīt par jauniem skandāliem un nesaskaņām Džolijas un Pita attiecībās, TV programmas „Entertainment Tonight” veidotājiem kāds paziņa nesen apstiprinājis, ka bijušo laulāto nesaskaņas palikušas pagātnē un abi kopīgi rūpējas par bērniem, kuru labklājība esot viņu prioritāte numur viens. „Viņi domā un vienmēr domājuši par to, kas ir labākais viņu bērniem,” apliecina paziņa.

