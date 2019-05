Festivāla “Zelta ritmi” mērķis ir iedvesmot dzīvot skaisti, aktīvi un priekpilni neatkarīgi no vecuma, un pasākumu katru gadu apmeklē tūkstošiem pensijas vecuma cilvēku no visas Latvijas. Šogad gaidāma īpaši plaša koncertprogramma; tās ievaddaļā uzstāsies mūziķis Normunds Rutulis, turpinājumā – daudzveidīgi senioru kolektīvi: akordeonisti, līnijdejotājas, vīru kori, vokālie ansambļi, dāmu deju grupas, amatierteātris un citi.

Foto: Publicitātes foto

“Tukuma pilsētas deju kolektīvi ar lielu prieku jau vairākus gadus piedalās senioru festivālā “Zelta ritmi”, jo šis ir viens no retajiem pasākumiem, kur seniori ir ne tikai novērtēti, bet arī godināti. Citos pasākumos diemžēl esam saskārušies ar situāciju, kad prasa kolektīvā piesaistīt jaunākas paaudzes cilvēkus, jo dažs labs no mums it kā esot par vecu,” stāsta Tukuma Kultūras nama retro deju senioru kolektīva “Valsis” un senioru deju kolektīva “Romantika” vadītāja Lidija Ruskule, piebilstot, ka cer uz attieksmes maiņu arī plašākā sabiedrībā.

Foto: Publicitātes foto

Paralēli koncertam parka teritorijā gaidāmas izklaidējošas un izglītojošas aktivitātes – varēs izmēģināt spēkus māla trauku veidošanā, Jāņu vainagu pīšanā, gleznošanā un citās radošajās aktivitātēs. Pasākuma ietvaros apmeklētāji varēs veikt arī asinsspiediena mērījumus, saņemt farmaceitu konsultācijas un degustēt vitamīnu dzērienus. Tāpat varēs klausīties speciālistu un “Zelta ritmu” vēstnešu lekcijas. Piemēram, gerontologs profesors Jānis Zaļkalns stāstīs par vientulību un vecumdienām, psihoterapeite Aina Poiša – par to, kā pieņemt savu jauno – pensionāra – statusu, sabiedrības veselības speciāliste Ineta Meldere – par Alcheimera slimības profilaksi, acu fitnesa nodarbību vadīs sertificēta dabiskas redzes skolotāja Vija Buša. Festivālā viesosies arī “BENU aptieka” Goda seniori – aktieri Ilze Vazdika un Leonīds Krivāns. Kā ikkatru gadu, arī šogad varēs iepirkties radošo senioru “Zelta tirgū”, kur visi gūtie ienākumi no pārdotajiem darbiem paliek to autoriem.

Foto: Publicitātes foto

Turpinot aizsākto tradīciju, arī šajā gadā darbosies brīvdabas fotostudija, kur bildēties īpaši aicināti pāri, kas laulībā dzīvo jau ilgstoši. Brīvdabas fotostudijas apmeklējums ir bez maksas, un savu foto būs iespēja saņemt uzreiz.

“Zelta ritmi” šobrīd Latvijā ir vienīgais īpaši pensijas vecuma cilvēkiem veltītais festivāls Latvijā, un to atzinīgi vērtē gan tā dalībnieki, gan apmeklētāji.

Foto: Publicitātes foto

“Festivāls “Zelta ritmi” ir radīts, lai izrādītu cieņu mūsu sabiedrības vecāko paaudzi un aicinātu novērtēt mūsu senioru dzīves gudrību un pieredzi. Lai šo domu nestu plašumā, šogad esam uzrunājuši ikvienu Latvijas pašvaldību atbalstīt savus seniorus, nodrošinot transportu pasākuma apmeklēšanai. Paldies pašvaldībām, kas aicinājumam ir atsaukušās,” saka Latvijas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.



Festivālu “Zelta ritmi” organizē Latvijas vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv”. Iespēju radīt aizraujošu un iedvesmojošu pasākumu pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēkiem no visas Latvijas jau četrus gadus nodrošina higiēnas preču zīmols “TENA”, lieldrauga statusa godā šogad arī “BENU aptieka”. Festivālā uzmanība pievērsta ne tikai izklaidei un emocionālajai izaugsmei, bet arī veselībai kopumā un fizisko aktivitāšu nozīmībai.

Plašāka informācija – www.zeltaritmi.lv. Šajā vietnē atrodami ieteikumi veselīgam dzīvesveidam, vingrošanas pamācības, iedvesmas stāsti, kā arī cita senioriem vērtīga informācija.

Par senioru festivālu “Zelta ritmi”

Festivāls “Zelta ritmi” notiks jau ceturto gadu, šogad – 13. jūnijā Rīgā, Esplanādes parkā, no plkst. 11.00. Pasākums veidots kā iedvesmas avots un ideju apmaiņas vieta senioriem, lai gūtu jaunu pieredzi un ierosmes pilnvērtīgai un skaistai dzīvei arī sirmā vecumā. Festivāla programma ir daudzpusīga, un tā apmeklējums ir bez maksas. Oficiālā platforma internetā – www.zeltaritmi.lv.

Saistītās ziņas "Apprecēties var arī pansionātā, jo jūtas nenoveco," - psihologs par vientulību, kas īpaši sāp vecumdienās Pēc 43 gadus ilgas atraidīšanas seniore Velsā beidzot piekrīt apprecēt savu sirdsāķīti "Ne padomju laiki, ne nacisti nespēja apdzēst jūsu ticību" - pāvests Francisks aicina Latvijas seniorus nezaudēt cerību un būt stipriem