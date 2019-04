Pārcelšanās uz citu valsti ģimenei sākas ar traģēdiju: lidmašīnā nomirst 2 mēnešus vecā meitiņa

Lidojuma laikā Nadja palīdzēja Farahas vecākiem rūpēties par zīdainīti, kuram pēkšņi kļuva slikti.

Mazā raudāja bez apstājas, un viss izvērtās 2,5 stundu ilgā haosā, savā šokējošajā pieredzē dalās bijusī medmāsa.

"Domāju, tad vecāki arī saprata, ka ar mazo noticis kaut kas ļoti slikts," saka Nadja.

Bijusī medicīnas darbiniece šo lidojumu mājup sauc par lielāko izaicinājumu savā dzīvē.

Lidmašīnas pavadone lūdza viņas atbalstu, lai nomierinātu mazuli, kurš raudāja jau kopš lidmašīnas pacelšanās brīža.

Nadja bija piedāvājusi savu palīdzību apkalpei un arī ģimenei, jo redzēja, ka jaunie vecāki ir lielā stresā.

"Es redzēju to skatienu jauno vecāku sejā. Viņi vienkārši iedeva mazulīti man. Un es nodomāju: ak Dievs, kas notiek? Paņēmu mazo rokās un redzēju, ka bērns ir kļuvis pelēks, viņam ir grūti elpot. Es noskaitīju īsu lūgšanu. Kolīdz biju to beigusi, bērns it kā saļima. Teicu lidmašīnas pavadonei, ka tā ir kritiska situācija. Tas nav vienkārši mazulis stresa stāvoklī."

Kad mazā Faraha ieelpoja pēdējo reizi un vairs neelpoja, Nadja saprata, ka notiek kaut kas ļoti slikts, tāpēc jautāja, vai lidmašīnā ir kāds ārsts.

Parenzē neslēpj: zīdaini nomierināt viņi centušies 2,5 stundas, taču pūles bijušas veltīgas. "Es jau sapratu, ka bērns ir miris - kad viņi veica pārbaudi ar gaismu acu zīlītēs, es redzēju viņa acis. Taču nevēlējāmies to uzreiz teikt vecākiem."

Nadja neslēpj: ap sirdi ir ļoti smagi. Taču vienlaikus viņa jūtas arī laimīga, ka varēja turēt mazo savās rokās un paguva noskaitīt lūgšanu pirms viņas aiziešanas.

Austrāliete arī paslavējusi "Air Asia" apkalpi, kuri strādāja neiedomājami profesionāli šajā kritiskajā situācijā.

Pērtas lidostā lidmašīnu sagaidīja policija un paramediķi - likumsargi sagatavoja ziņojumu tiesu medicīnas ekspertiem.

"Dusi mierā, mazā Faraha," savu ierakstu sociālajos tīklos noslēdz Nadja.

