Patiešām – ko tu ieraugi pirmām kārtām? Kas tevi piesaista? Acu krāsa? Mati? Smaida, plecu platums? Pareiza ir jebkura no šīm atbildēm. Jaunībā vairākumam sieviešu patīk gari, slaidi un tumšmataini puiši. Taču brieduma gados lielākā daļa dāmu vairs nespēj formulēt, kas ir tas, kas šajā vai citā vīrietī simpatizē.

Visbiežāk sievietes piesaista tie stiprā dzimuma pārstāvji, kuru personībā dzirkstī seksapīls. Taču uzreiz rodas jautājums – kāpēc vienam vīrietim piemīt šis mistiskais “seksapīls”, bet otram ne? Mēģini atsaukt atmiņā visus vīriešus, kas jebkad ir likuši taviem ceļgaliem saļodzīties.

Viens visparastākajā sporta krekliņā ir izskatījies tā, ka nav bijis iespējams domāt par ko citu, kā tikai viņa torsu. Cits uz tevi ir raudzījies tā, ka to skatienu tu nespēj aizmirst joprojām. Taču visbiežāk atmiņā gan paliek pavisam citas lietas. Raksturs, humora izjūta, uzvedība…

Tātad – kuras vīriešu īpašības visvairāk piesaista daiļo dzimumu?

1. Spēks

Un runa ir ne tikai par to, cik reižu viņš spēj atspiesties sporta zālē divu minūšu laikā. Kaut gan, protams, muskuļi un stingra vēdera presīte vēl nevienam nav traucējusi. Runa ir tieši par iekšējo spēku.

Šī vīrieša acīs ir izlasāms: “Es zinu, kas esmu, un ko vēlos no dzīves”. Vislielākais seksapīls piemīt vīrietim, kurš tic sev un objektīvi novērtē savu spēku un iespējas. Tas, kurš sasniedz to, ko vēlas. Viņš nepadodas infantilām kaprīzēm un rakstura vājumam. Kopā ar šādu vīrieti – patiešām kā aiz akmens sienas.

2. Ievainojamība

Ja vīrietis nerāda savas vājās vietas, viņš nevar būt pa īstam stiprs. Īsts vīrietis nekautrējas ar sievieti runāt par savām vēlmēm, bailēm, par savām jūtām pret viņu. Viņš nebīstas atzīt savu vainu, lūgt piedošanu un izrādīt, ka viņam nav bijusi taisnība. Bez absolūtas uzticēšanās (abpusējas, protams) īstu intimitāti nav iespējams panākt. Un tieši intimitāte pārvērš parastu seksu par mīlēšanos.

3. Patiesums

Tieši šis aspekts atšķir puišeli no vīrieša. Un kaut arī narcisi, kazanovas un dažnedažādi mačo varbūt uz īsu brīdi spēj sākumā savaldzināt, pakāpeniski atklājas, ka tā ir tikai maska, uzpūsts ziepju burbulis. Šīs spēlītes vīrieši spēlē, cenzdamies pacelt savu vērtību. Taču nav nekā seksīga vīrietī, kurš izliekas par to, kas viņš nav, kurš tikai tēlo jūtas un izliekas, ka sievietes emocijas uz viņu absolūti neattiecas.

4. Intelekts

Smadzenes, kaut ārēji varbūt nav vizuāli pievilcīgas, vīrietī ir pati seksīgākā “sastāvdaļa”. Un šajā ziņā absolūti nav runa par intelektuālo koeficientu. IQ ir tikai sausi skaitļi. Svarīga ir nebeidzama zinātkāre, vēlme uzzināt un atklāj jaunas lietas, radīt un neiestigt kaut kādā vienā jomā vai darbībā. Šāds vīrietis zina un prot vairāk nekā viņa sieviete. Ar viņu ir interesanti sarunāties, strīdēties, uzzināt viņa viedokli. Patiešām – sievietes bieži vien neinteresē šāda vīrieša ķermeniskie parametri un matu krāsa. Ja vīrietis savaldzinās sievieti ar savu intelektu, viņš varēs viņu saukt par savējo.

5. Humora izjūta

Ja vīrietim nav humora izjūtas - tas ir gluži tas pats, ja dušā pēkšņi beidzas siltais ūdens. Ir patiešām ļoti grūti komunicēt ar vīrieti, kurš ir ļoti nopietns, absolūti nesaprot zemtekstus un reti joko. Jo intelekts un humora izjūta – šīs lietas ļoti bieži ir saistītas.

Gudrs cilvēks saprot mājienus un spēj rast gaišās, precīzāk, smieklīgās puses pat tādā situācijā, kad viss šķiet absolūti bezcerīgs. Taču tikpat svarīgi ir, lai partneru humora izjūtas sakristu. Ja tev nešķiet smieklīgi viņa joki, bet viņam – tavējie, tad nekāds mīlas spēks nespēs jūs noturēt kopā.

6. Sirsnīgums

Ja centies satuvināties ar cilvēku, kurš ir noslēdzies sevī un nevienu nelaiž tuvāk par metru, tas varētu būt diezgan grūti. Empātija, smaids un spēja kopīgi pajokot par problēmām – tas atver sirdis un satuvina cilvēkus. Un tici – arī labestība ir ļoti seksīga.

7. Dāsnums

Nekas tā neiznīcina seksapīlu kā skopums. Turklāt sīkstulis var būt skops ne vien naudas, bet arī emociju ziņā. Protams, pāri plūstoša resursu (un emociju) šķērdēšana liecina par paškontroles trūkumu un zemu pašvērtību, taču arī otra galējība nav nekas glaimojošs. Ja cilvēks žmiedzas katra centa dēļ un skopojas ar emocijām, viņš savu partneri diezko augstu nevērtē.

Ne viena vien sieviete to var apliecināt no savas pieredzes – skopi vīrieši tikpat ļoti skopojas ar maiguma izrādīšanu guļamistabā. Citiem vārdiem sakot – dāsns vīrietis ne tikai labprāt veltīs naudu, lai sarīkotu brīnišķīgus svētkus un iepriecinātu pavisam bez iemesla, bet arī netaupīs savus emocionālos un fiziskos resursus krietni intīmākās situācijās.

8. Maigums

Tā ir jebkura maiguma izpausme. Viegla bučiņa uz kakla, kad tu mazgā traukus vai, iegrimusi datorā, mājās gatavojies rītdienas sapulcei. Tava ceļgala noglāstīšana zem galda, kad sēžat pie vakariņu galda, un viņš runājas ar draugiem. Mīļa apskaušana, kopā skatoties filmu. Vīrietis, kuram patīk tev pieskarties vienkārši tāpat, ne tikai seksa dēļ, ir patiešām ļoti seksapīls.

9. Saprātīgums un savaldīgums

Jaunām sievietēm patīk ambiciozi vīrieši, taču ar gadiem tas pāriet. Ar laiku dāmas apjēdz, ka lielāko daļu ambīciju ir grūti nosaukt par īstām. Un, kad arī paši vīrieši saprot, ka viņu ambīcijas īsti nesakrīt ar realitāti, tas var graut pašvērtību, radīt mazvērtības kompleksus un agresiju. Un šīs īpašības, piekritīsiet, patiešām neraisa sajūsmu.

Saprātīgums nozīmē arī spēju saglabāt vēsu prātu grūtās dzīves situācijās. Ja vīrietis spēj būt mierīgs un savaldīgs dažādos likteņa pagriezienos, viena neveiksme nespēj viņu izsist no sliedēm. Un tieši šādu vīriešu klātbūtnē sievietēm ļimst ceļgali.

10. Partnerība

Vienīgā vieta, kur sievietei reizēm gribas paklausīt, ir guļamistaba. Un arī – tikai tad, kad viņa to vēlas. Visās citās situācijās viņai ir vajadzīgs vīrietis, kas necentīsies viņu komandēt un sapratīs, cik svarīgi ir kompromisi, saprašanās un abpusēja cieņa. Sievietēm nav laika, ko tērēt vīrietim, kurš vēlas dominēt tikai tāpēc, lai pats sajustos kā mačo.

11. Pārliecinātība guļamistabā

Īsta pārliecinātība par sevi nekādā ziņā nav saistīta ar vīrieša peņa izmēriem, seksa pozu daudzveidību vai dzimumakta ilgumu. Tā ir kopējā atmosfēra guļamistabā, kuru viņš rada. Un tā nav arī dominēšana. Tā ir autoritāte. Tā ir vēlme saprast sievietes ķermeņa valodu, just vismazākās pārmaiņas viņas elpā, ieskatīšanās acīs pareizajā mirklī. Kopā ar tādu vīrieti sieviete nebaidās būt atklāta, ievainojama, jo jūtas neticami iekārojama. Sievietei sirds gluži vai pamirst tāda vīrieša klātbūtnē, kurš zina ne vien to, ko pats vēlas gultā, bet arī to, ko vēlas viņa sieviete.

Lielākā daļa no šiem punktiem jaunībā sievietēm neienāk pat prātā. Tad viņām patīk turīgi uzņēmēji ar glauniem sporta auto, kuri spēj viņas aizvest uz šikiem restorāniem un dāvināt dārgas dāvanas. Taču ar gadiem sievietes saprot, kad tas viss absolūti nav mūžīgs – nauda iztērējas, un cilvēks mainās. Tāpēc šī ir neapstrīdama nobriedušas sievietes priekšrocība - viņa beidzot saprot, kādu vīrieti vēlas sev blakus.