Kā tantra var palīdzēt sakārtot attiecības. Skolotāja Bhavani Prem: "Katra sieviete spēj izjust orgasmu un ekstāzi. Katra!"

Jebkuru šādu krīzes stāvokli Bhavani sauc par iespēju – sākt pašizziņas un pašizaugsmes ceļu, atrodot piemērotu garīgo praksi un meditācijas. Tantras ceļš sākumā harmonizēs sievietes fizisko un emocionālo pašsajūtu un tad ļaus atklāt vēl nepiedzīvotus seksualitātes dziļumus. “Katra sieviete spēj izjust orgasmu un ekstāzi. Katra!”



Tu jau daudzus gadus ej pašizziņas ceļu – esi mācījusies no dažādām viedām pasaules mācībām un praksēm. Tagad to visu māci citām sievietēm. Kāpēc tāds nemiers?

Nekad nebiju domājusi, ka reiz stāstīšu citiem, kā dzīvot citādāk, bet laikam jau tas ir Visuma likums vai Dieva vēlme. Tā izpaužas kā iekšējā nepieciešamība dalīties ar vērtīgāko. Es lieliski atceros sajūtas un pārdzīvojumus, kad meklēju atbildes uz saviem intīmākajiem un svarīgākajiem jautājumiem – par savu sievišķo būtību, seksualitāti, mīlestību.

Tie ir tie paši jautājumi, kurus sirdī tur katra sieviete. Kas tas ir? Kāpēc tā ir? Kāpēc es jūtu tā, kā jūtu? Vai tas ir viss? Bet kur ir tas, kā nav? Ne ģimenē, ne draugu lokā neviena no sievietēm nebija piemērs – redzēju tieši to pašu apjukumu, neizpratni, neapmierinātību. Atbildes nebija ne žurnālos, ne literatūrā, ne citos pieejamos resursos.

Visi kā sazvērējušies cieš, klusē un izliekas, ka viss ir normāli, bet ir acīmredzami, ka nav! Mani pirmie soļi pretī izpratnei sākās ar jogu. Iemācījos sazināties ar savu ķermeni, izprast sevi, par to, kas un kā manī un ar mani notiek. Tas deva ļoti daudz, bet es jutu, ka tas nav viss. Ka kaut kā ļoti būtiska un svarīga trūkst...

Kā trūka?

Es satiku savu skolotāju Hariprem Swami un iepazinu jaudīgāko un, manuprāt, skaistāko no garīgajām zinātnēm – mīlestības mācību Tantru. Viņš mācīja seksualitātes un sirds vienotību un to, kā izmantot šo savienību savas apziņas paplašināšanā.

Nav brīnums, ka savu partneri Bharganath es satiku tieši tantras retrītā, pēc kura mēs vienojāmies turpināt praktizēt un iet šajā zinātnē dziļāk. Tas notika pirms desmit gadiem, bet tagad, jau gadus piecus, mēs abi vadām kursus un grupas dažādās valstīs. Tas ir izaicinājums, bet es nevaru nedalīties.

Piemēram, ļaut sievietēm uzzināt, kāda var būt dzīve ar atbrīvotu un neapspiestu seksualitāti?

Mūsdienās seksualitāti pasniedz lielākoties kā vēl vienu izklaides formu – tas mulsina un rada iekšējo konfrontāciju. Seksuālā enerģija ir mūsu dzīves enerģija. Īstenībā pat nav tādas seksuālās enerģijas – tā vienkārši ir mūsu enerģija!

Kamēr esam dzīvi, šī enerģija pieņem dažādas formas, un seksualitāte ir viena no tām. Ja sākam to apspiest, slēpt un neļaujam brīvi attīstīties, nobloķējam ļoti svarīgu savas apziņas daļu. Sāk parādīties problēmas – ar veselību, attiecībām, sievietēm ir izteiktas emocionālās problēmas. Kopš sāku strādāt ar sievietēm, secināju, ka patiesībā situācija ir vēl daudz sliktāka, nekā domāju.

Svētajā pilsētā Hampi, Karnataka, Indija. (Foto: no privātā arhīva)

Tā ir liela problēma sievietēm Latvijā?

Visā pasaulē. Tikko vadīju kursu sievietēm Spānijā, tur viņas dalās daudz atklātāk. Problēmas ir tādas pašas, tikai pie mums sievietes par šo tēmu klusē. Viņas ir nelaimīgas ģimenē, nelaimīgas vienas, bet citi to zināt nedrīkst. Patiesībā šie stāsti ir vienādi. Ir ļoti spēcīgi apspiesta seksualitāte. Ja sieviete nejūt mieru, prieku, mīlestību, veselību, tas nozīmē, ka enerģija nekustas tā, kā vajag.

Sievietei ir absolūti orgasmisks ķermenis. Viss – no matu galiņiem līdz pēdām – var just baudu, orgasmu! Ja tas notiek, ja sievietei ir izdevies atklāt sevi šajos dziļumos – viss ir labi. Taču, ja šajā sfērā ir problēmas, ja sieviete to nejūt, ja tuvībā ar vīrieti viņa nav apmierināta un laimīga, ja ar partneri rodas konflikti – tad ir kaut kas jādara. Tas visu laiku radīs stresa fonu.

Kam jānotiek, lai beidzot mainītu savu attieksmi, dzīvi?

Daudz kas kļūst saprotamāks, ja pieņem, ka caur partneri mēs mācāmies. Otrs atklāj mūsu vājās vietas, sāpīgos punktus. Palīdz saprast, ka kaut kas ir jāmaina. Ar partneri esam secinājuši – ir labi, ka cilvēki attiecībās sapinas sevī un otrā, tiek pie rētām un saprot, ka jāmeklē atbildes – kas tieši nestrādā? Tad rodas motivācija kaut ko mainīt. Jo vienreiz tu vari vainot partneri, otrreiz – mistisku likteni, bet trešajā reizē saproti – varbūt es kaut ko daru nepareizi? Un tā jau ir brieduma pazīme.

Kuras sievietes biežāk izvēlas sākt strādāt ar sevi – tās, kas ir neveiksmīgās attiecībās, vai tās, kas pašas par sevi?

Puse uz pusi, katrai savi iemesli. Bet attiecību statusam nav lielas nozīmes – jo šodien tas ir viens, bet rīt jau pilnīgi cits. Taču tas, ko sieviete var iemācīties, sākot garīgu praksi, vienmēr paliek ar viņu.

Izklausās cerīgi...

Tur ir liela cerība, jā!

Februārī un martā daudz tiek runāts par mīlestību, rādītas romantiskas filmas. Tām sievietēm, kurām realitāte nav “iepakota ar sarkanu lenti”, ir liels psiholoģisks spiediens.

Jā, pat kečups veikalā tiek solīts “ar mīlestības garšu”.

Vai – paņem kredītu dāvanai mīļotajai Valentīna dienā!

Jā! (Smejas.) Tās jau ir galējības, taču tās eksistē. Cilvēku prātā mīlestība labākajā gadījumā asociējas ar romantiskām attiecībām, taureņiem vēderā... Bet patiesībā mīlestība nav atkarīga no otra cilvēka. Mēs meklējam mīlestību ne tur, kur reiz to pazaudējām. Tā dzīvo mūsos, mūsu sirdī.

Bhavani ar partneri Bharganath (Juri Gravi), atgriežoties no svēto augu mācību retrīta Peru, Amazone. (Foto: no privātā arhīva)

Kā to izdarīt – atvērt sirdi?

Tas ir cilvēku lielākais un svarīgākais garīgā ceļa izaicinājums. Lai atbildētu uz šo jautājumu, dažreiz nepietiek dzīves. Varu tikai pateikt, ka ir jāsāk ar sevi, sevis iemīlēšanu, pieņemšanu, piedošanu... Ir jāņem vērā, ka tas ir ļoti dziļš un smalks process, kas paredz noteiktas izmaiņas gan ķermenī, gan emocionālajā sfērā, gan dzīvē vispār.

Ne tikai tantra, bet jebkura prakse, kas piedāvā iekšējo attīstību, sākumā aicina atgriezties realitātē šeit un tagad. No tā tālāk izriet dažādas prakses. Daļa ir saistīta ar ķermeni, jo ķermenis ir bāze. Ja uzreiz aizrausimies ar meditācijām, nebūs bāzes.

Tāpēc joga, tai chi, cigun un citas prakses ļauj ieviest ķermenī vairāk apzinātības un sabalansēt enerģijas. Pēc tam varam sākt veltīt uzmanību savai elpai un tā savienoties ar prātu un ieviest kārtību tur. Uz to balstās viss pārējais. Mēs braukājam pa pasauli, esam bijuši tantras pasākumos vairākos kontinentos, esam redzējuši cilvēkus, kas pārāk ātri pieķeras smalkām praksēm – enerģiju polaritātēm, ignorējot bāzi – ķermeni. Tā var viegli iebraukt auzās, zaudēt saikni ar realitāti. No tā arī rodas neizpratne par tantru, kritika.

Jābūt ļoti uzmanīgai, kur, kad un ar ko sākt?

Noteikti. Esmu ievērojusi, ka, sākot interesēties par garīgiem jautājumiem, cilvēki ļoti bieži izlaiž būtiskāko soli. Viņi uzreiz cenšas sasniegt smalkus stāvokļus, iemācās un lieto dažādus ezoteriskus nosaukumus, bet tajā pašā laikā nejūt un nav draugos ar savu ķermeni, juteklību. Kāda jēga runāt par “trešo aci”, ja attiecībās ar sevi, savu partneri ir haoss?!

Mans ieteikums – sāciet ar vienkāršāko, saprotamāko, atcerieties, ka visu, ko jūs darāt, jūs darāt sev. Mācības un prakses ir tikai instrumenti. Tie ir domāti, lai palīdzētu tev savienoties un sajust sevi. Tas ir mans nolūks – ļaut sievietēm sagatavoties, uzbūvēt bāzi, un tad var iet dziļāk praksēs.

Kā tu to dari?

Viss sākas ar uzmanību. Pievēršot uzmanību savam ķermenim, mēs iemācāmies to just un sadraudzējamies ar to. Pievēršot uzmanību savam prātam un emocijām, mēs varam atklāt savas neapmierinātības iemeslus. Ievērot, ka tur ir daudz kā nevajadzīga, aplama, ko esam pieņēmuši un kas mums traucē. Ir ļoti svarīgi atbrīvoties no šīs nastas.

Motivācija ir ļoti svarīga. Jo cilvēkam vairāk sāp, jo vairāk viņam būtu jābūt gatavam kaut ko mainīt, strādāt ar sevi. Seksualitāte un attiecības – tā ir sfēra, kurā mūsdienās cilvēki saskaras ar ciešanām ļoti izteikti, tāpēc tam ir vieglāk pievērst uzmanību un saprast, ka ar to ir kaut kas jādara. Vieglāk nekā, piemērām, piefiksēt savu nepareizo stāju vai nepareizo elpošanu. Kaut gan viss ir par to pašu – cilvēks, kam ir problēmas ar seksualitāti, noteikti arī elpo nepareizi.

Nopietni?

Jā, par to liecina viss – kā cilvēks kustas, kā dejo. Tā var nolasīt par cilvēku visu. Tavs ķermenis, apziņa nespēj melot. Cilvēks par sevi var domāt, ko vien vēlas, bet ķermenis un apziņa visu laiku stāsta paši savu stāstu. Ja vienā jomā dzīvē neesam kaut ko sapratuši, mēs paši to parādīsim caur citām. Kad sākam pētīt savu seksualitāti, sākam pievērst vairāk uzmanības pārējiem aspektiem – ķermenim, ēdienam, tam, kā kustamies, elpojam, komunicējam. Kad sākam ar to strādāt, dzīvē mainās viss pārējais.

Varbūt var iezīmēt galvenās tēmas, kā notiek šāds darbs ar sevi?

Mana loma ir iedvesmot sievietes sevi izzināt. Mūsu potenciāls ir milzīgs, tam nav gala. Man sevis izzināšana un garīgā izaugsme ir svarīgākais, kam tiešām ir vērts veltīt laiku šajā dzīvē! Sevi var izzināt caur savu ķermeni – noskaidrojot, kā funkcionē mūsu sistēma, seksuālā sfēra, jo ir tik daudz kā, ko sievietes nezina par sevi! Nezina, cik smalks ir šis mehānisms. Piemēram, sievietes jutekliskums.

Ļoti interesanti – vari sīkāk?

Viens no spilgtākajiem piemēriem – seksoloģijā pastāv apgalvojums, ka sievietei seksuāli jutīgi ir tikai klitors un 2–3 centimetri no ieejas joni (vagīna sanskritā – Red.). Viss pārējais – nejūt neko. It kā ir vērts pievērst uzmanību tikai šai nelielajai zonai. Patiesībā tā nav! Sievietes jutekliskuma potenciāls ir bezgalīgs.

Joni var just visā tās garumā, un, jo dziļāki slāņi šajā procesā pieslēdzas, jo lielāka var būt bauda, dziļāks orgasms. Sievietes to nezina par sevi, jo parasti šīs zonas ķermenī ir bloķētas; tās ir iekšējo emocionālo traumu sekas, kas nāk no iepriekšējas pieredzes. Kamēr šie bloki netiek atbrīvoti, šīs zonas patiešām nav jūtīgas! Bet tas nenozīmē, ka tas neeksistē!

Un patiesībā kaut kur dziļi sevī mēs vienmēr esam zinājušas, ka jābūt kaut kam vairāk! Ka varam būt mīlošas un gūt orgasmu, jo tā ir mūsu patiesā daba un to māca tantra – mēs uz šīs zemes esam dievi un dievietes.

Šis varētu raisīt divējādas sajūtas sievietēm, kas līdz šim par neprātīgu baudu vairāk lasījušas grāmatās, nekā piedzīvojušas to reāli ar to cilvēku, kas ir blakus.

Nu, ja šīs sajūtas sekmēs sievieti kaut ko mainīt un rīkoties savā labā, tad tas ir tikai apsveicami. Galvenais ir jāpārstāj gaidīt, ka atnāks kāds no malas, kurš padarīs tevi laimīgu un seksuāli apmierinātu. Jebkura sieviete var atklāt jutekliskumu un savu orgasmistisko būtību sevī, savā ķermenī. Arī bez partnera konkrētajā brīdī. Tas nav vienmēr viegli un ātri, bet to var.

Sievietes pēc tavām nodarbībām to apstiprina – jā, tagad ir citādi?

Jā. Tieši tas arī mani iedrošina un iedvesmo. Bet, protams, ne visām. Ir sievietes, kuras nodarbībās cītīgi pieraksta, uzkrāj informāciju, bet nesadūšojas kaut ko darīt praktiski. Tā tas, protams, nedarbojas. Bet apzināts darbs ar sevi neapšaubāmi maina visu – gan pašu sievieti, gan viņas dzīvi. Bieži ir jāpamaina tikai skatpunkts. Piemēram, teju katrai sievietei ir problēmas ar sava ķermeņa pieņemšanu. Gandrīz katrai kaut kas nepatīk – kājas, vēders, krūtis, deguns utt. Tas viss rada stresu, esam cīņā pašas ar savu ķermeni.

Ļoti liela nepieņemšana ir saistīta ar sievietes ģenitālijām. Sievietes reāli cieš! Te ļoti pie vainas komerciālā izklaides kultūra un pornogrāfija, kur realitāte tiek fotošopēta, izmainīta. Sieviete sāk domāt, ka viņa nav normāla, jo izskatās citādāk.

Jebkuras sievietes dzimumorgāni ir brīnišķīgi skaisti, tie var būt pilnīgi dažādi – pēc izmēra, krāsas, reljefa – te nav zelta standarta! Sievietes sāk kautrēties, apsver operāciju, bet tās ir tādas muļķības! Ļaut sev kaut ko griezt, lai dabūtu kaut ko, ko viņa redzējusi žurnālā!? Tas ir neticami, bet tā notiek. Pēc nodarbībām viņas atzīst, ka tikai tagad sāk uztvert sevi kā normālu sievieti.

Ka viņas orgāni ir tādi, kādiem tiem jābūt. Viņa spēj sevi pieņemt, var sākt atļaut sev just. Nemelot sev, netēlot, bet akceptēt savu unikālo ķermeni. Protams, ir arī sāpīgas atklāsmes, kad sieviete noformulē sev, ka vairs nemīl savu partneri, ka ir neapmierināta seksuālajā dzīvē, un tas jau ir milzīgs solis uz pārmaiņām. Apzināšanās ir galvenā atslēga.

Foto: Toms Norde

Tātad – būs jāstrādā ar savu ķermeni. Kas vēl būtu jādara?

Svarīgi atcerēties, ka šajā pasaulē viss ir savstarpēji saistīts. Arī katrā no mums. Ķermenis, seksualitāte, emocijas, prāts, enerģija – tie ir mūsu būtības dažādie aspekti. Mums jāpievērš uzmanība tiem visiem. Tāpēc ļoti svarīga ir meditācija – lai sabalansētu enerģiju, nomierinātos, lai atrastu iekšēja miera resursus, ko varam atrast tikai sevī. Tāpat svarīgi ir atrast laiku saskarsmei ar sevi, dāvājot sev nedalītu uzmanību. Sākt var ar jebko vienkāršu un patīkamu.

Ar ko tieši sākt?

Piemēram, pirms gulētiešanas paņem nedaudz siltas sezama vai kokosriekstu masāžas eļļas un ar siltām rokām noeļļo savu vēderu pulksteņa rādītāja virzienā. Lai zona ap nabu līdz pat lejai būtu eļļaina, silta, mierīga. Tas viss nomierinās nervu sistēmu, uzlabos gremošanu. Ar to pašu eļļu var noeļļot arī pēdas, kas ir svarīga zona.

Jebkurš brīdis, kad savienojamies ar sevi un kaut nedaudz veltām apzinātu uzmanību savam ķermenim, baro, jo šī uzmanība mums ir ļoti, ļoti vajadzīga. Ķermenis uz to vienmēr atbildēs ar pateicību, būs vairāk enerģijas. Vai arī varu ieteikt pievērst uzmanību iekšējiem muskuļiem – vaginālajiem un anālajiem. Ir jāsaprot, kas mainās, ja šos muskuļus sakārto un tur pareizā tonusā. Tā ir atslēga uz sievietes veselību!

Tas varētu prasīt drosmi, jo daudzas izvēlas neko nemainīt, palikt attiecībās, palikt pie slikta seksa, jo labāk tā nekā – nekā.

Patiesībā tas ir brīnišķīgs moments, jo tas var kļūt par starta punktu iekšējam ceļojumam. Jāsāk meklēt atbildes, kas tieši seksā nestrādā. Tas, kā notiek seksuālās attiecības, liecina par visām attiecībām kopumā. Var visu pārējo mēģināt sakārtot, bet tas nestrādās, ja nebūs sakārtota seksuālā dzīve.

Nav tādu īsto vai neīsto attiecību. Jebkuras attiecības ar jebkuru cilvēku ir mūsu iespēja kaut ko uzzināt par sevi, iespēja augt. Tavs partneris tev palīdz augt visvairāk. Šī palīdzība izpaužas pārsvarā tā, ka mums spiež uz vissāpīgākajiem punktiem. Otrs, pat pats to nezinot, rāda man – kas ir tie uzdevumi, ko vēl neesmu atrisinājusi. Tāpēc izjūk tik daudz attiecību, un tāpēc tantriskais ceļš, manuprāt, ir labākais – tas balstās uz divu nobriedušu cilvēku kopīgu lēmumu augt kopā, nevis tikai neapzināti spiest uz otra sāpīgajām vietām.

Šis ceļš paredz savstarpēju kopīgu praktizēšanu, arī seksuālajās attiecībās – mēs sākam to darīt citādāk, ienesam tur apzinātību, jo neizmantojam viens otru. Būtībā – kas notiek lielākoties starp cilvēkiem – viņi viens otru izmanto ātrai baudai, stresa atlaišanai. Un pārsvarā tās ir sievietes, kas tiek izmantotas! Sievietes tiek izmantotas, viņas pašas to atļauj darīt, pieņem kā normu un nezina, ka varētu būt citādāk. Vajag apstāties un, ja partneris nav gatavs mainīties, tad pašai ņemt atbildību par savu dzīvi savās rokās.

Tātad šādu zināšanu apguve var novest pie šķiršanās?

Pie šķiršanas ved ne jau zināšanu apguve. Vienkārši prakses laikā daudz kas kļūst skaidrāks. Tās attiecības, kurām vajag turpināties, turpinās un plaukst. Citi izšķiras, un tas arī ir labi un veselīgi – šķirties, lai sāktu kaut ko jaunu. No tā nav jābaidās. Pēc šķiršanās ir jauns posms, zināšanas, jauna enerģija. Mēs satiekamies, apmaināmies ar enerģiju, pieredzi un ejam tālāk.

Bet ir vērts atcerēties, ka jebkuras attiecības ir laicīgas – tās reiz beigsies, pat ja mēs nomirsim vienā dienā.

Šobrīd esam kopā, laimīgi, pateicīgi viens otram, bet mēs abi zinām, ka tas beigsies. Tas palīdz saglabāt modrību, ka tas nav kaut kas pats par sevi saprotams. Mēs esam brīvi. Ja esam kopā ar kādu, tā tiešām ir mūsu apzināta vēlme un izvēle. Tad nav vietas greizsirdībai, slimīgai pieķeršanās sajūtai, bailēm. Tas maina uztveri. Partneris nekad nevar būt mans īpašums.

Sievietes masveidā meklē iespējas izaugsmei, vīrieši nav tik naski. Kā tad satikt to uz izaugsmi orientēto vīrieti?

Kamēr mēs gaidīsim ideālo vīrieti un pašas nedarīsim neko, tāds ideālais neatnāks nekad! Kad sākam iet šo ceļu pašas, neatkarīgi no tā, kas notiek ar mūsu partneri un vai viņš vispār ir, mēs maināmies, un automātiski mainās situācijas un dzīve mums apkārt. Ir divi varianti – vai nu varam ar savām izmaiņām iedvesmot savu partneri un arī viņš pievēršas meklējumiem, tad augam abi, kopā attālums starp mums tikai palielinās, un attiecības beidzas.

Es vadu nodarbības sievietēm, mans partneris – vīriešiem. Redzu, ka nav tā, ka tikai sievietes kaut ko dara. Ir arī vīrieši, kas iet pašizziņas ceļu – mācās, atklāj sev prakses. Bieži vien vīrieši prasa – kā man tagad būt? Es taču nevaru visu šo jauniegūto darīt viens pats? Vajag taču, lai man būtu sieviete, kas arī būtu lietas kursā un saprastu, kas notiek! Kur man tādu dabūt? Tādu nav!

Tātad sievietes sūdzas, ka nav to labo vīriešu un viņi – kur ir tās foršās sievietes?

Tieši tā! Tā ka jautājums – kur tādu otro pusi atrast – nav primārais. Galvenais – sākt izaugsmi, darīt to sev, negaidot, ka mainīsies kāds cits. Vajadzīgais parādīsies īstajā brīdī. Ja ir iekšēja vajadzība pēc pārmaiņām, bet šī apziņa vēl tikai kristalizējas, pirmie soļi var būt saistīti ar uzmanību pret sevi. Visvienkāršākais – vairāk uzmanības savam ķermenim, rūpēm par to. Jo vairāk tam veltīsim uzmanību, jo vairāk atbilžu saņemsim.

Var sākt ar jau pieminēto sevis ieeļļošanu vakaros – jo vairāk izjutīsim šādu mīlestības pilnu, patīkamu pieredzi, ķermenis dos vairāk informācijas, kas viņam ir vajadzīgs tālāk. Ko vajag mūsu mieram, kur mīt sasprindzinājums? Tā lēnām tiksim arī līdz prātam, jo vajadzēs izzināt, kāpēc esmu stresaina? Sākam ar vienkāršām, rupjām formām un tā aizejam līdz mīlestībai un meditācijai.

Bet sieviete rūpējas par bērniem, vīru darbu, māju, ko tikai vēl... Tas prasīs lielu pārkārtošanos – nolikt centrā sevi.

Tā ir, bet sieviete ir tā, kas rada mājās noskaņojumu, patīkamu gaisotni. Vai mājās ir mierīgi, vai te gribas atgriezties? Tas ir atkarīgs no sievietes emocionālā stāvokļa. Tāpēc, ja sieviete raujas par visiem un nevelta sev uzmanību, viņa izdeg un spēki beidzas.

Tas ietekmē bērnus un vīrieti daudz vairāk nekā, ja mēs pateiksim – tā, tagad es 15 minūtes gulēšu vannā, jo man to vajag izelpot, noņemt stresu, lai es atkal varētu veltīt jums uzmanību. Tādai atpūtai nav jābūt īpašam gadījumam, bet ikdienai. Tāpat kā mēs tīrām zobus, jātīra arī savas emocijas! Sievietei vienmēr jābūt sev pirmajā vietā! Ir jāpārskata prioritātes, kur aiziet mūsu laiks? Kas to nozog – TV, internets, pļāpas, tukša lasāmviela? Laiks ir jātērē pašizaugsmei, jebkam, kas mums dod, nevis atņem enerģiju!

* Bhavani Prem – Mīlestības Mistērijas skolas līdzdibinātāja un skolotāja – par vistuvāko pašizziņas praksi atzīst tantru. Vada seminārus, lekcijas, meditācijas sievietēm Latvijā, Spānijā, Indijā, Krievijā, Latvijā organizē pašizaugsmes festivālu Gara Vasara.