54 gadus vecā aktrise Kortnija Koksa ir kosmētikas produktu „L’Oreal Paris” jaunā reklāmas seja. Sarunā ar slavenību žurnālu „People” aktrise pastāstījusi, ka vairs neaizraujas ar sejā injicējamajiem filleriem, kas palīdz ilgāk saglabāt gludu ādu un izlīdzina krunciņas. Koksa lepojas ar savu lēmumu pateikt nē injekcijām.

Kortnija Koksa vēl 2015. gadā izskatījās nedaudz svešāda. (Foto: Broadimage/REX/ Vida Press)

„Es teiktu, ka tā ir pierasta lieta, kad tu paliec vecāks. It īpaši jau Holivudā,” atklāj aktrise, ar to domājot kino mekas cilvēku aizraušanos ar injekcijām un krietni nopietnākām plastikas operācijām. „Tev jāiemācās pieņemt novecošanās procesu. Man ar to klājās diezgan grūti.”

Seriāla „Draugi” aktrise atzīst, ka gājusi uz injekcijām, kas izlīdzina mīmikas krunciņas sejā un piešķir mīkstajiem audiem apjomu, jo nav bijusi harmonijā ar sevi. „Es pati sev nepatiku un nepatiku, kā izskatījos,” norāda Kortnija Koksa.

Kortnija Koksa tagad. (Foto: Xavier Collin/IPA/Splash News/ Vida Press)

„Es centos iespītēt laikam. Es to sapratu vēlāk, kad secināju – ‘Sasodīts, es taču vairs neizskatos pēc sevis.’”

Tagad Kortnija apgalvo, ka jūtas tik pašpārliecināta, kā nekad agrāk.

„Tagad es pieņemu pati sevi un novecošanos tādu, kādu Dievs man devis, nevis tādu, kā sevi centos izmainīt.”

„Man savā ziņā ir dots viss. Ja man kaut kas sevī tomēr nepatīk, tās ir lietas, pie kurām es turpinu piestrādāt un mainīt. Esmu tajā dzīves etapā, kurā ir ļoti viegli būt harmonijā pašai ar sevi, to, kāda esmu kļuvusi un kāda vēlos būt,” piebilst aktrise.

2017. gada jūlijā Kortnija Koksa pirmoreiz intervijā izdevumam „New Beauty” atzina, ka vairs nelietos sejas fillerus.

„Tagad viss mainīsies,” pavēstīja aktrise. „Viss sāks sašļukt. Es centos, lai nesašļūk, taču tas lika man izskatīties nedabīgai. Sejas mīmikai ir jābūt dzīvai, it īpaši, ja tev ir tik plāna āda, kāda ir man. Tās nav grumbiņas – tās ir smaida līnijas. Man bija jāmācās pieņemt šīs izmaiņas un saprast, ka filleri nav mani draugi.”

Kortnija Koksa ar kolēģiem seriālā "Draugi". (Foto: ©Warner Bros/Courtesy Everett Collection/ Vida Press)

