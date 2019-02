Louis Vuitton Ziemassvētki

Kima Kardašjana-Vesta ar Ziemassvētku dāvanām bija pacentusies un it visām ģimenes mazajām dāmām (pašas meitām Nortai un Čikāgai, māsu meitām – Penelopei, Drīmai, Stormijai un Trū) sarūpējusi pa zīmola Louis Vuitton Speedy Mini rokassomiņai (katra ap 1000 eiro). Lai gan meitenes ir sešas, nopirktas esot astoņas somiņas... Nākotnei.

Foto: Vida Press

Rotaļlietu krēsls

Ģimenes jaunākās māsas Kailijas Dženeres meita Stormija ir tikusi ne tikai pie Louis Vuitton rokassomas, bet arī amerikāņu mākslinieka Kaws un Brazīlijas dizaineru – brāļu Humberto un Fernando Campana – sadarbībā tapušā mākslas darba – krēsla no mīkstajām mantiņām. Aptuveni 30 000 eiro vērtībā.

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Pirmajā dzimšanas dienā

Jaunākā Kimas Kardašjanas-Vestas mazulīte Čikāga savā viena gada dzimšanas dienas dāvanā no tantes Kortnijas Kardašjanas ir saņēmusi mini Mercedes-Benz G-Classautomašīnu (500 eiro). Tieši tādu pašu, kādu papucītis (tiesa, īstajā izmērā – 200 000 eiro) mūziķis Kanje Vests pirms gada uzdāvinājis sievai.

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Mini Bentley

Lai gan Hlojas Kardašjanas meita Trū vēl pat neprot staigāt, viņas īpašumā jau ir divas mini Bentley automašīnas. Dāvanā no ģimenes draudzenes Kimoras Lī Simonsas – viena rozā un otra balta, māsīcai Drīmai zila, Stormijai un Čikāgai pa baltai. Rezultātā – pieci mini Bentley, kas katrs maksā ap 2000 eiro.

Foto: Vida Press

Pārnēsāšana iekš Gucci

Kailija Dženere uzskata, ka visam ir jābūt stilīgam luksusam. Arī meitas Stormijas pārnēsāšanas somai no zīmola Gucci par 350 eiro.

Foto: Vida Press

Fendi ratiņi

Kad pati māmiņa ir tērpusies Fendi izstrādājumos, viņa pieskaņo sev arī meitas Stormijas ratiņus. Arī tie ir no Fendi un par 11 000 eiro.

Foto: Vida Press

Saldākam miedziņam

Lielās ģimenes menedžere Krisa Dženere mazmeitai Čikāgai viena gada jubilejā novēlējusi saldu miegu ar dāvanu – 3000 eiro vērto zīmola Louis Vuitton mūzikas kastīti.

Foto: Vida Press

Foto: Vida Press

Bez modes neiztikt

Kimas meitai Nortai garderobe ir pārpildīta ar neskaitāmiem dizaineru un zīmolu izstrādājumiem, tēva zīmola Yeezy slavenajām botām un, protams, kažokādām. Tostarp šo kažoku par 3050 eiro.

Foto: Vida Press

Populārākā ģimene Amerikā

Foto: Vida Press

Krisa Dženere – TV šova Keeping Up with the Kardashians dalībniece un producente, uzņēmēja, ģimenes menedžere un mamma.

Hloja Kardašjana – TV šova Keeping Up with the Kardashians dalībniece, sabiedrības dāma, modele, uzņēmēja un TV šovu Kocktails with Khloe, Revenge Body with Khloe Kardashian vadītāja.

Kendala Dženere – TV šova Keeping Up with the Kardashians dalībniece un 2018. gadā pelnošākā profesionālā modele pasaulē.

Kortnija Kardašjana – TV šova Keeping Up with the Kardashians dalībniece, sabiedrības dāma un uzņēmēja.

Kima Kardašjana – TV šova Keeping Up with the Kardashians dalībniece, sabiedrības dāma, uzņēmēja, KKW kosmētikas zīmola izveidotāja un CFDA balvas Ietekmīgākā 2018. gada personība saņēmēja.

Brūss Dženers jeb Ketlīna Dženere – TV šova Keeping Up with the Kardashians bijušais dalībnieks, Kendalas un Kailijas tēvs, bijušais olimpiskais čempions un rekordists desmitcīņā 1976. gada vasaras olimpiskajās spēlēs.

Kailija Dženere – TV šova Keeping Up with the Kardashians dalībniece, modele, uzņēmēja, kosmētikas impērijas Kylie Cosmetics izveidotāja. Kā secinājis izdevums Forbes – jaunākā, pati pelnošā miljardiere pasaulē.

Norta Vesta – Kimas Kardašjanas un mūziķa Kanje Vesta meita.

