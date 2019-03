Arī talantīgais aktieris Denzels Vašingtons ir atklāti runājis par šo faktu, norādot, ka Kinoakadēmijas vidē ir vērojams aktieru dažādības trūkums. Holivudas zvaigzne savas karjeras laikā ir ticis sešas reizes nominēts šai balva, bet Oskaru saņēmis divas reizes. Intervijā kanālam CBS aktieris atzinis: “Esmu to piedzīvojis. Esmu bijis Oskaru ceremonijā un mans vārds nav ticis nosaukts. Esmu bijis klāt arī brīdi, kad uzvarētāju vidū ir arī mans vārds. Tāpat esmu bijis ceremonijā, kurā visi ir pārliecināti, ka uzvara pienākas tieši man, bet mans vārds tā arī netiek nosaukts.” Taču aktieris godīgi atzīst, ka neuzskata to par lielu problēmu un netaisās padoties: “Attaisnojumu var atrast vienmēr! Tāpēc labāk it visu darīt tik labi, cik spēj!” padomu jaunajiem censoņiem sniedz aktieris. Gadu gaitā vairāki pazīstami kinoindustrijas pārstāvji pauduši savu nosodījumu tam, ka “Oskara” nomināciju sarakstā nav pārstāvēti melnādainie aktieri. Turklāt vairāki populāri aktieri un režisori – Vils Smits, Džada Pinketa – Smita, Spaiks Lī pat pirms pāris gadiem boikotējuši pašu ceremoniju. Bet aktrise Viola Smita atzinusi, ka problēma patiesībā ir lielāka un Holivudā būtu nepieciešams veidot vairāk filmu, kurās lomas varētu atveidot arī aktieri, kuriem nav balta ādas krāsa. Pati Kinoakadēmija ir ņēmusi vērā šos signālus un rosinājusi vēlmi līdz 2020. gadam dubultot sieviešu un minoritāšu pārstāvniecību Kinoakadēmijas biedru vidū. Aktieri Denzelu Vašingtonu šonedēļ redzēsiet kanālā 360TV – spriedzes filmā “Džons Kū”. Skaties to “Detektīvu ceturtdienā”, 28. martā plkst. 22:00, HD kanālā 360TV!

