Viņš, pārģērbies līdz nepazīšanai, iejutīsies slepenā gardēža lomā, lai, neviena nemanīts, vērtētu labākos pašmāju restorānus. Savukārt sava uzņēmuma godu aizstāvēs un cīņā par labākā restorāna titulu iesaistīsies 8 restorānu īpašnieki jeb “naži’. Viņi darīs visu, lai ar izcilu maltīti un perfektu klientu servisu pārsteigtu ne tikai savus kolēģus, bet arī slepeno viesi. Lai jauktu pēdas un restorānu īpašnieki neuzzinātu, kurš viņu uzņēmumā ieradies tik svarīgajā vizītē, šajā šova sezonā “nažus” sagaida pavisam viltīgs pārsteigums - līdzās Naurim uz restorānu dosies arī kāda pašmāju slavenība – Lelde Dreimane, Varis Vētra, Samanta Tīna, Olga Rajecka, Rojs Rodžers, Liene Šomase un Lauris Subatnieks. Vai arī brīdī, kad viesmīlis steigs lutināt slavenību, pie maltītes tiks arī steidzīgais tētis un viņa bērni, kuri no šikā restorāna ēdienkartes vēlas neko citu kā burgerus? Un kā reaģēt, ja Nauris Brikmanis kašķīgā opja tēlā vegānu restorānā pēkšņi sagribēs sulīgu gaļas kotleti? Kurš no restorānu īpašniekiem veiksmīgāk tiks galā ar tik saspringtajām situācijām, bet kuram nāksies bargi samaksāt par pieļautajām kļūdām? Seko līdzi kaislībām pašmāju restorānu virtuvēs un uzzini, kurš kļūs par labāko – restorānu karu “8 naži un gardēdis” jaunā sezona jau no 2. marta “Hobiju sestdienās” plkst. 21:00, kanālā 360TV!

Kuri restorāni ir gatavi izaicinājumam?

Sava restorāna durvis kolēģu un sabiedrībā zināmu personību vērtējumam šajā “8 naži un gardēdis” sezonā atvērs šķietami ļoti dažādas un atšķirīgas vietas. Tomēr tās visas vieno ne tikai apmeklētāju mīlestība un cieņa, bet arī fakts, ka tie saviem klientiem galdā ceļ latvisku virtuvi, kas meistarīgi papildināta ar īpaši unikālu “odziņu.” Pavārmākslā un viesmīlībā sacentīsies Andris Reizenbergs ar "Balzāmbāru", Māris Jansons ar "Kest", Valters Zirdziņš ar "Valtera restorānu", Edgars Barbaks ar "Auroru", Normunds Skauģis ar "Lāčiem", Arvis Zemanis ar “Herbāriju”, Paula Uzkliņge ar "Dainām" Ikšķilē. Īpašu asumu šovam piešķirs fakts, ka cīņā iesaistīsies arī Šeila ar svaigēdāju un vegānu kafejnīcu "Nirwana Raw" Tas nozīmē, ka “nažiem” būs ne vien jāgatavo slepenā gardēža jeb Naura Brikmaņa izvēlētos ēdienus, bet jāsarūpē īpaša maltīte svaigēdājai Šeilai.

Nauris Brikmanis “dancina” viesmīļus un smīdina skatītājus

Restorānu īpašnieki, kā jau īsti profesionāļi. visi kā viens bija noskatījušies šova iepriekšējo sezonu, kad slepeno ekspertu lomās iejutās dažādas slavenības. Tāpēc šajā sezonā raidījuma veidotājiem bija jāpalielina likmes un jāizdomā kas jauns. Šoreiz pie “nažiem” vienlaicīgi dosies gan slavenība, gan slepenais gardēdis, kura lomā iejuties improvizators, šovmens un dziedātājs Nauris Brikmanis. Vēl vairāk – ar grima meistaru palīdzību Naura tēls mainīts līdz nepazīšanai, metot īstu izaicinājumu un jaucot galvu restorānu īpašniekiem. “Filmējot Nauri tik dažādajos tēlos, paši bijām pārsteigti gan par to, cik meistarīgi viņš iejutās jaunajās lomās, gan to, cik labs “melnais zirdziņš” uzmanības novēršanai ir slavenības. Steidzoties tās apkalpot, “naži” nepamanīja patieso slepeno gardēdi, kurš nu varēja “izpildīties pēc pilnas programmas.” Nauris speciāli provocēja viesmīļus, bija cimperlīgs, prasīgs un pat kašķīgs. Tāpēc bija brīži, kad mums šķita – teju, teju viņu atpazīs! Bet restorānu īpašniekiem pat neienāca prātā, ka tieši Nauris ir tas, kurš šeit ieradies ar īpašu uzdevumu,” pārsteigumus jaunajā šova sezonā skatītājiem sola producente Sandija Miezīte.

Atgādinām spēles noteikumus!

Katrā no šova “8 naži un gardēdis” sērijām astoņi Latvijā iecienītu un populāru restorānu īpašnieki dosies viens pie otra ciemos, lai baudītu un arī vērtētu trīs ēdienus no ēdienkartes. Tos iepriekš, nevienam nezinot, būs jau izvēlējies un nogaršojis “slepenais viesis” – Nauris Brikmanis, kurš ik reizi pārtapis citā tēlā un neviena nemanīts viesojies restorānā. Brīdī, kad ar restorāna maltīti cienāsies “naži” jeb restorāna īpašnieki – viņš ar video kameras palīdzību vēros un salīdzinās sev pasniegtos ēdienus ar lepnajiem viesiem sarūpētajiem. Vai astoņiem nažiem servētā maltīte būs tieši tāda pati, kāda tika pasniegta Naurim? Vai porcijas būs tikpat lielas un apkalpošana tikpat viesmīlīga? Salīdzinot ekrānā redzēto maltīti ar restorānā baudīto, slepenais viesis dos savu vērtējumu jeb zvaigznītes, kas kopā ar restorāna īpašnieku atzīmēm, ļaus noteikt - kurš gan no “nažiem” ir pelnījis uzvaru šajā šovā? Savukārt to, ka tieši Nauris Brikmanis šajā šova sezonā ir bijis īstais slepenais gardēdis, nevis slavenība, kā restorānu īpašniekiem bija domājuši, viņi uzzinās tikai šova finālā, kad netrūks nedz šokējošas atklāsmes, nedz smieklu pilni mirkļi. Nepalaid garām – aizraujošas restorānu cīņas šova “8 naži un gardēdis” jaunajā sezonā – jau no 2. marta “Hobiju sestdienās” plkst. 21:00, tikai HD kanālā 360TV! Šovs kanālam 360TV tapis pēc Helio Media pasūtījuma, kas Latvijas skatītājiem piedāvā unikālu TV saturu un daudzus iemīļotus pasaules līmeņa šovus.