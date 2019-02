“STV Pirmā!” skatītāji jau pērn ar aizrautību sekoja līdz šova pirmajai sezonai – raidījumam “Mamm’, brauc mājās!”, kur ģimenēs no visas Latvijas mammas vietā uz laiku stājās sabiedrībā zināmas sievietes. Nu atpūtā tiks sūtīts tētis, bet viņa vietā nāks pavisam svešs vīrietis. Arī šajā sezonā šova veidotāji būs parūpējušies par īpaši izaicinošiem mirkļiem, ļaujot slavenībām iejusties ģimenēs, kur valda viņiem neierasts dzīvesveids. Sporta entuziasti dosies turp, kur veselīgs un aktīvs dzīvesveids nav cieņā, un tā vietā, lai ļautos kopīgām nodarbēm, vecāki un bērni laiku pavada “sēžot” viedtālrunī. Ģimenes galva, kurš ir pārliecināts, ka tieši vīrietim ir jānodrošina mīļotā un bērni, sastapsies ar saimi, kur vienīgā pelnītāja ir sieva, darbīgs kungs, kurš radis paša spēkiem remontēt un būvēt, mainīsies vietām ar vīrieti, kura ģimenē izlietnes krāns pil jau gadiem, bet aktīvas izklaides cienītājs būs spiests iejusties saimē, kur tēva iecienītākā nodarbe ir TV pults un spēļu konsole. Vai viņiem izdosies vienam otru pārliecināt, cik svarīgi ir vairāk laika veltīt savstarpējām attiecībām, ieklausīties mīļotajā un ikdienas steigā neaizmirst par siltiem vārdiem un romantiku? Īpašs pārsteigums skatītājus gaida katras šova sērijas beigās – pēc kopīgi pavadītām dienām mammai būs iespēja izvēlēties, ar kuru no vīriešiem doties īpašās vakariņās. Vai izmantot, iespējams, vienīgo iespēju un vakariņot ar nesen iepazīto slavenību, bet vīram dot klaju mājienu, ka ir pēdējais laiks aizdomāties par svarīgiem uzlabojumiem abu laulībā? Vai gluži otrādi – teikt “paldies” sabiedrībā zināmajam kungam un romantiskās vakariņās nosvinēt ilgi gaidīto atkalredzēšanos ar vīru...?





“Jebkura kopā būšana ir pelnījusi uzlabojumus - vienmēr iespējams lietas darīt pareizāk vai citādāk. Jāprot vien pašiem paskatīties no malas. Turklāt gatavība mainīties un ieklausīties pozitīva, dzīves pieredzes bagāta cilvēka viedoklī ir īpaši svarīgs rādītājs veselīgai attieksmei pret dzīvi un attiecībām. Manuprāt, mēs pārāk bieži "uz āru" sakām, ka viss ir kārtībā, viss ir nevainojami, bet tajā pat laikā mājās raudam spilvenā, ka vīrs nedāvina ziedus vai bērnus nav iespējams ieinteresēt aktīvākam dzīvesveidam. Jā, tās nav pasaulīgas problēmas, bez kurām dzīve neturpinās, tāpēc jo būtiskāk ir neļaut tām kļūt par traucēkli, gadu laikā pieaugot līdz nelabojamiem apmēriem. Šis nav šovs, bet gan dzīve, kura notiek ne tikai mūsu varoņu, bet arī skatītāju mājās, tāpēc mums, ekrāna otrā pusē esošajiem, ir no dalībniekiem un slavenībām vērts mācīties un šo to "likt aiz auss",” par jauno šovu stāsta tā producente Aija Strazdiņa.

Kādi pārsteigumi gaidāmi šova pirmajā sērijā?

“Tēt’, brauc mājās!” pirmajā sērijā pie četru bērnu ģimenes Jelgavas pusē, kura audzina arī meitiņu ar īpašām vajadzībām, dosies basketbolists un bokseris Kaspars Kambala. Šajā saimē tētis un mamma ir mainītās lomās, jo ģimenes galva mājās rūpējas par bērniem, kamēr sieva dodas uz darbu un ir uzņēmusies galvenās pelnītājas lomu. Lai uzlabotu attiecības ģimenes locekļu starpā, Kaspars nekautrēsies likt lietā savu bagāto dzīves pieredzi – viņš dalīsies ar praktiskiem ieteikumiem, kā mazināt jauniešu atkarību no viedierīcēm, reizē vairojot aizraušanos ar sportiskām aktivitātēm. Tāpat slavenais basketbolists un profesionālais bokseris pārsteigs mammu, kura vēlas atbrīvoties no liekajiem kilogramiem, ar jaudīgu treniņu Jelgavas boksa klubā. Bet īpaši siltas attiecības Kasparam izveidosies ar vecāko ģimenes atvasi, meitu, kuras bioloģiskais tēvs viņu atstājis jau agrā bērnībā. Arī Kaspars savulaik 19 gadu vecumā Amerikā adoptējis melnādainu zēnu, tāpēc viņa personīgā pieredze palīdzēs uzlabot jaunās meitenes un viņas īstā, bet tomēr ne ģenētiskā tēva attiecībās. Netrūks arī romantikas – būdams neglābjams tās cienītājs, Kaspars nule kā iepazīto sievieti lutinās ar īpaši jaukiem pārsteigumiem, kā arī dalīsies pārdomās par laimīgas kopdzīves noslēpumiem, aizkustinot mammu līdz sirds dziļumiem. “Manuprāt tētis ir ģimenes galva. Un tas nozīmē, ka viņam ir jārūpējas un jāatbild par visu. Es pats esmu stingri lutinošais tētis – ir momenti, kad esmu stingrs, bet kopumā bērnus mīļoju, čubinu un lutinu,” sevi tēta lomā raksturo Kaspars Kambala. Nepalaid garām - pašmāju ģimeņu attiecību šovs “Tēt’, brauc mājās!” jau no 14. februāra ceturtdienās, plkst. 21:00, “STV Pirmā!”