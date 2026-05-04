Ungārijā būs akls ministrs ar melno jostu
Paredzams, ka 9. maijā tiks apstiprināta jaunā Ungārijas valdība Pētera Maģara vadībā, un tajā sociālo un ģimenes lietu ministra amatu ieņems 1973. gadā dzimušais Vilmošs Kātajs-Nēmets. Viņš kļūs īpašs ar to, ka pirmo reizi Ungārijas vēsturē ministra amatu ieņems akls cilvēks. Vēl vairāk, viņam ir melnā josta!
Jāpiebilst, ka Pētera Maģara konservatīvā Cieņas un brīvības partija ("Tisza") 12. aprīļa parlamenta vēlēšanās graujoši sakāva līdzšinējā premjerministra Viktora Orbāna "Fidesz" partiju, pieliekot treknu punktu Kremlim draudzīgā Orbāna 16 gadu valdīšanai Ungārijā.
“Ja cilvēks kļūst akls, tas nenozīmē, ka dzīve ir beigusies,” intervijā “Deutsche Welle” paziņoja topošais ministrs. “Man bija brīnišķīga mamma, kura teica: dēls, kauns nav pakrist, kauns ir tad, ja nevari piecelties.”
Redzes problēmas viņam bijušas jau bērnībā, taču pusaudža gados ārsti viņam pavēstīja šaušalīgo diagnozi par nenovēršamo aklumu, un tiešām — 16 gadu vecumā viņš kļuva pavisam akls sakarā ar iedzimtu tīklenes kaiti (viņa brālis kļuva akls 40 gados, slimībai progresējot krietni lēnāk). Savai mammai uz nāves gultas vēl pirms redzes pilnīgas zaudēšanas viņš apsolīja, ka nemetīs plinti krūmos. Izdevumam “Divany” viņš atzina, ka bijuši arī melni brīži un reiz slimnīcā viņš jau nostājies uz palodzes ar domu izlēkt un izbeigt ciešanas, taču atcerējies nesen nospēlēto šaha partiju, kurā no šķietami bezcerīgas situācijas izdevies uzvarēt: “Es pateicu sev: nē! Ja toreiz izdevās, izdosies arī tagad!”
Par spīti aklumam, Kātajs-Nēmets ieguva jurista izglītību un strādāja par advokātu. Papildus tam viņš apguva ārstniecisko masāžu. Vēl vairāk, kad viņu mēģināja aplaupīt uz ielas, viņš pret uzbrucēju lika lietā kopš bērnības apgūtās karatē iemaņas, bet pēc tam Austrumu cīņām pievērsās pavisam nopietni, apgūstot taju boksu, iegūstot otro danu aikido, kā arī izstrādājot redzes invalīdiem paredzētu pašaizsardzības sistēmu. 2012. gadā HBO uzņēma dokumentālo filmu “Baltais zobens” par Kātaju-Nēmetu — pirmo aklo cilvēku, kurš nopelnījis melno jostu aikido.
Viņš nebūt nebūs pirmais aklais cilvēks ministra amatā Eiropā. No 2001. gada 8. jūnijam līdz 2004. gada 15. decembrim Tonija Blēra valdībā Lielbritānijas iekšlietu ministrs bija Deivids Blankets, kurš piedzima akls, jo viņam retas ģenētiskas slimības dēļ bija nepareizi izveidojies redzes nervs.