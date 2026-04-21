Turlavas vokālais ansamblis krāšņi aizvadījis 30 gadu jubileju
Sestdien, 18. aprīlī, Turlavas kultūras namā izskanēja krāšņs un emocionāls koncerts, godinot Turlavas vokālo ansambli tā 30. pastāvēšanas gadskārtā.
Trīs gadu desmitu laikā ansamblis ir kļuvis par vienu no spilgtākajiem pagasta kultūras simboliem un tradīciju sargātājiem. Lai gan ansambļa saknes meklējamas vēl senākā pagātnē, tieši 1996. gadā to no jauna dibināja Jānis Snipke. Kopš tā brīža kolektīvs ir darbojies bez pārtraukuma, apliecinot nesalaužamu mīlestību pret mūziku.
Trīsdesmit gadi ansambļa vēsturē nav tikai mēģinājumi un koncerti – tie ir simtiem iemācītu dziesmu, neskaitāmas stundas, pavadītas skatēs un skatēs, un, pats galvenais, nesalaužama draudzība. Kā atzīst paši dalībnieki, pateicoties enerģijai un mīlestībai pret mūziku, šis laiks ir aizritējis kā viens mirklis.
Svinīgajā jubilejas pasākumā 18. aprīlī Turlavas kultūras namā valdīja īsta svētku atmosfēra. Programmā ansamblis izpildīja dziesmas, kas bija veltītas tieši bijušajiem kolektīva vadītājiem, godinot viņu ieguldījumu. Svētku brīdī tika pasniegti arī Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinības raksti – vienu saņēma viss kolektīvs un tā vadītāja Anete Siltāne, bet otru – Inta Brantevica.
Jubilejā ansambli sveica kupls dziedošo draugu pulks: Laidu pagasta sieviešu kolektīvs ”Vēja ziedi”, Īvandes pagasta sieviešu vokālais ansamblis ”Stīgas”, Snēpeles pagasta sieviešu vokālais ansamblis ”Mozaīka”, Lutriņu jauktais vokālais ansamblis ”Gamma”, Kalvenes pagasta jauktais vokālais ansamblis ”Kalve” un Piltenes kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis ”Rūta”. Koncerta izskaņā zālē skanēja jaudīga kopdziesma, kurā balsis apvienoja visi klātesošie kolektīvi.
Vakara gaitā neizpalika arī negaidīti brīži. Īpašu pārsteigumu pusnaktī sagādāja Kabiles jauktais vokālais ansamblis “Skanete”. Atgriežoties no uzstāšanās citviet, kabilnieki piestāja Turlavā, lai ar negaidītu un skanīgu priekšnesumu sveiktu kolēģus jubilejā. Šāds draugu žests vēlreiz apliecināja, cik ciešas un svarīgas saites vieno mūsu puses radošos cilvēkus.