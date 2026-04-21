Kuldīgas novada koru skatē seši kori priecē ar augstu sniegumu
Svētdien, 19. aprīlī, E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolā tika aizvadīta Kuldīgas novada koru skate, kurā piedalījās seši kori no Kuldīgas un Skrundas.
Skatē Kuldīgas kultūras centra kamerkoris “Rāte” diriģenta Anda Grozas vadībā ieguva Augstāko pakāpi. I pakāpi saņēma Kuldīgas kultūras centra jauktais koris “Ventava” diriģentes Evas Putniņas vadībā, Kuldīgas kultūras centra jauniešu koris diriģentes Raimas Annas Strazdiņas vadībā, Skrundas kultūras nama sieviešu koris “Sonante” diriģentes Laimdotas Mūrnieces vadībā, Kuldīgas kultūras centra sieviešu koris “Gaisma” diriģentes Sanitas Hofmanes vadībā (skatē kori diriģēja kormeistars Alvis Rubenis), kā arī Skrundas kultūras nama senioru jauktais koris “Skrunda” diriģentes Sarmītes Pavilaites vadībā.
Korus vērtēja žūrija – Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada koru virsdiriģente Ilze Valce, Talsu novada koru virsdiriģents Gints Ceplenieks un Rīgas valstspilsētas un Tukuma novada koru virsdiriģents Romāns Vanags.