Lustīgā tusiņā apbalvo žurnālu “Pastaiga” un “Jauns OK” skaistuma un labsajūtas ceļvedi. FOTO

Krāšņā pasākumā godina “Pastaiga” un “Jauns OK” skaistuma un labsajūtas ceļvedi; 14.01.2026.
Sniegotā 14. janvāra pēcpusdienā restorānā “Popcorn” ar krāšņu un muzikālu pasākumu aizvadīta žurnālu “Pastaiga” un “Jauns OK” skaistuma un labsajūtas ceļveža apbalvošana.
Nupat beidzies kārtējais gads, kad tiek veidots žurnālu “Pastaiga” un “Jauns OK” kosmētikas tops, kurā tradicionāli tiek apkopoti aizvadītā gada labākie un vērtīgākie jaunumi, kā arī izmēģinātas un novērtētas inovatīvas skaistuma procedūras. Kā jau allaž, tika izveidota īpaša žūrija, kas rūpīgi iedziļinājās produktu sastāvā, tekstūrā un efektivitātē.
Produktus un procedūras testēja un vērtēja aktieris un televīzijas raidījumu vadītājs Andris Bulis, modes zīmola “Anna Kruz” dizainere Anna Krūze, māksliniece Gundega Dūduma, “YouTube” kanāla “Generation Famous” radītāja un vadītāja Laura Saulīte, mūziķis un televīzijas raidījumu vadītājs Markus Riva, fotogrāfe Koshum, juriste un satura veidotāja Patrīcija Anna Vavilova un žurnālu “Pastaiga” un “Jauns OK” redakcijas.
“Kā viens no šī topa žūrijas locekļiem varu teikt – testēšana sniedza patiesi bagātīgu pieredzi. Aiz katra zīmola un produkta stāv ļoti nopietns darbs, un tas ir jūtams. Tieši tāpēc šodien šeit nav nejaušu vārdu – katrs uzņēmums, kas iekļuvis šajā ceļvedī, to patiešām ir pelnījis,” atzina apbalvošanas ceremonijas vadītājs aktieris Andris Bulis.
Ceremonijas viesus ar muzikālu sveicienu iepriecināja mūziķis Chris Noah. Pasākuma noslēgumu papildināja negaidīta loterija ar vērtīgām balvām, ko nodrošināja sadarbības partneri “Popcorn”, “Sky & More”, kā arī kosmētikas topa žūrijas locekļi Anna Krūze, Gundega Dūduma, Andris Bulis un Laura Saulīte.
“Ar pārliecību varam teikt, ka topa izvēle atspoguļo būtiskākās skaistumkopšanas tendences. Priecē, ka arī šogad “Pastaigas” un “Jauns OK” labākās kosmētikas topā iekļuvuši jaunpienācēji no pašmāju kosmētikas vides un nišas zīmoli. Protams, nemainīgi augstu kvalitāti saglabā lielie tirgus spēlētāji,” uzskata žurnāla “Pastaiga” galvenā redaktore Laura Lauziniece.
“Man šķiet būtiski uzsvērt tās vērtību laikā, kad viss ir ātrs, mainīgs un bieži virspusējs. Drukāts žurnāls joprojām piedāvā apstāšanos – iespēju iedziļināties, izlasīt, sajust materiālu, attēlus un domu kopumu kā vienotu pieredzi. Savukārt žūrijas darbs šādā kontekstā nozīmē atbildību – skatīties plašāk, vērtēt ne tikai tendences, bet arī kvalitāti, profesionalitāti un to, vai konkrētais produkts vai risinājums patiešām sniedz pievienoto vērtību lasītājam,” uzrunā sacīja žurnāla “Jauns OK” galvenā redaktore Ance Kokoreviča.
Jaunā restorāna “Popcorn” mājīgo un stilīgo atmosfēru ieradās baudīt ne vien uzņēmumu pārstāvji, bet arī ceļveža vērtētāji māksliniece Gundega Dūduma, dizainere Anna Krūze un juriste Patrīcija Anna Vavilova.