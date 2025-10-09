LMMDV absolvents Indriķis Roberts Tilgass saņem starptautisku atzinību
Indriķis Roberts Tilgass, Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas absolvents, ieguvis Finālista apbalvojumu starptautiskajā mākslas konkursā “8th Annual Shades of Red 2025 Exhibition”, apliecinot Latvijas jauniešu radošo izcilību globālā mērogā. Viņa darbs, iedvesmojoties no meistarklases par sarkanās krāsas daudzveidību, guvis atzinību un iekļauts virtuālajā izstādē ASV.
Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) absolvents Indriķis Roberts Tilgass ieguvis Finālista apbalvojumu (Finalist Award) starptautiskajā mākslas konkursā “8th Annual Shades of Red 2025 Exhibition”, ko organizē virtuālā mākslas galerija “Camelback Gallery” (ASV).
Konkursā piedalījās mākslinieki no 16 valstīm, tostarp arī no Latvijas, un darbus vērtēja pēc tēmas atbilstības, darba kvalitātes, kompozīcijas, krāsu izmantojuma, tehnikas, dziļuma un kopējā vizuālā iespaida. Visi apbalvotie darbi iekļauti trīs mēnešu virtuālā grupas izstādē: www.camelbackgallery.com
Darbs “Kaķis. Kājiņa. Ass.” radīts, iedvesmojoties no LMMDV meistarklases 2024. gada oktobrī, kuru vadīja franču māksliniece Martina Lafona (Martine Lafon). Meistarklases lai-kā dalībnieki pētīja sarkanās krāsas daudzveidīgās izpausmes – no simboliskajām un reliģiskajām nozīmēm līdz tās vietai mākslā un emocionālajiem efektiem. Tieši radošās nodarbības laikā Indriķis Tilgass attīstīja savu ideju, kas vēlāk guva starptautisku atzinību.
Pēc Martinas Lafonas meistarklases LMMDV rīkoja audzēkņu kopizstādi “Sarkanās piezīmes”, kurā piedalījās arī Indriķis Tilgass kopā ar citiem audzēkņiem. Izstāde turpināja meistarklasē aizsākto tēmu par sarkanās krāsas klātbūtni, tās stāstu un mijiedarbību ar vidi, mākslu un autoru. Katrs darbs atspoguļoja autora personisko skatījumu un mēģinājumu iz-prast šo krāsu dziļākā līmenī.
Indriķa Roberta Tilgasa sasniegums apliecina, ka Latvijas jaunie mākslinieki spēj radīt darbus, kas tiek atzīti starptautiskā līmenī, un pierāda viņa māksliniecisko briedumu, personisko izpausmi un radošo drosmi.
LMMDV izsaka pateicību pedagogiem Dacei Jegorovai-Strazdiņai, Agatei Ķiģelei-Ābelei un Martinai Lafonai par ieguldījumu Indriķa radošajā izaugsmē un atbalstu meistarklasē.