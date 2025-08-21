Sieviešu sasniegumu tops 2025: Latvijas ietekmīgākās, radošākās un izcilākās sievietes
Kura šogad ir visietekmīgākā Latvijas sieviete politikā, kura – mākslā, bet kura mūs pārsteigusi sportā? Jau devīto gadu pēc kārtas žurnāls “Pastaiga” apkopo iedvesmojošāko Latvijas sieviešu sasniegumus, piedāvājot svaigu TOP 2025. Tas ir ikgadējs notikums, kas septembri iesāk ar uzvarām, panākumiem, drosmi un skaistiem sasniegumiem.
Šogad aprit jau deviņi gadi, kopš veidojam sieviešu sasniegumu topu, un ik reizi, apkopojot mūsu ekspertu viedokļus, patiesi iedvesmojamies, jo katrā nozarē darbojas pašaizliedzīgas, drosmīgas, radošas un ietekmīgas Latvijas sievietes. Ir aizraujoši vērot, kā gadu no gada mainās topā pieminētās dāmas. Dzīvot ar vērienu, mainīt viedokļus, īstenot ieceres un apņēmīgi virzīties uz mērķi, pieņemt lēmumus, uzņemties vadību un atbildību, spēt izveidot lielisku komandu – tas viss raksturo sievietes, ar kurām lepojamies, un sievietes, kurām mēs vēlētos līdzināties. Mums ir izcilas un iedvesmojošas mediju personības, juristes, uzņēmumu vadītājas, arhitektes, dizaineres, modes mākslinieces, zinātnieces, tehnoloģiju ekspertes, mediķes, politiķes, sportistes, fitnesa treneres un aktīvistes, kas ikdienā veic milzu darbu.
Lai gan “Pastaigas” sasniegumu topu veido redakcijas izvēlēto ekspertu viedokļi, tas ik gadu atspoguļo aktuālos notikumus un izceļ sievietes, kuras sevi spilgti pierādījušas to kontekstā. Šogad topu veido 19 “Pastaigas” eksperti – dažādu jomu pārstāvji, kuru viedokli augstu vērtējam. Lūdzām viņus nosaukt savas favorītes mūsu definētajās desmit nozarēs un nozaru grupās. Nenoliedzami, ekspertu izvēle ir subjektīva, taču arī izpratne par panākumiem un sasniegumiem mums katram ir atšķirīga. Viedokļu daudzveidībā izkristalizējas šābrīža aktualitātes sabiedrībā un līderes vairākās nozarēs: politikā spoži uzmirdzējusi ārlietu ministre Baiba Braže, medijos – Anete Bērtule, nevienu nepārsteigs arī tas, ka šogad “Pastaigas” sieviešu sasniegumu topā bieži tiek pieminēta žurnāliste Ieva Vārna.
Iepazīsties ar visām šī gada līderēm žurnāla “Pastaiga” īpašajā septembra numurā – nopērkams lielākajās preses tirdzniecības vietās.