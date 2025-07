Madara Botmane jaunajā "Pastaigā": "Ja dzīve ļaus, es atkal dejošu"

Nu, un tagad jau kā daļa no rīkotāju komandas. Tie ir milzīgi svētki, milzīgas naudas un milzīgs, ilgstošs un rūpīgs darbs. Kad esi rīkotājos, tad saproti, ka tās lielās naudas nav nemaz tik lielas, lai īstenotu visu, ko vajadzētu. Dziesmu un deju svētki ir latviešu tautas entuziasma svētki. Un labi, ka mums tas ir tik liels. Vismaz šajā jomā. Tagad arī redzu, ka visi radošie cilvēki, kas rada iestudējumus un koncertus, strādā lielā mērā zem tirgus vērtības. Sorry, te aizgāju detaļās... Bet tas ir jādara, un to mēs arī darām.