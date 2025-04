Andris Nelsons intervijā jaunākajā žurnālā "Pastaiga": "Diriģējot man bieži ir asaras acīs"

Ģimene mani tai sagatavoja. Pirms tam atskaņoja ierakstus, stāstīja, kas tur notiks, kāds ir saturs. Es biju “gatavs” tam brīdim. Šīs manas kā maza bērna atmiņas pierāda, ka mūzika ir tāds mākslas veids, kur var gūt vislielāko pārdzīvojumu un gandarījumu, ja esi klāt koncertā vai izrādē un piedzīvo to mūzikas brīnumu. To nevar aizstāt ar ierakstu. Protams, izglītošanās nolūkā var un vajag klausīties ierakstus, bet to nevar pat salīdzināt ar klātieni. Klātesot ir tas gaidīšanas prieks un satraukums, kad visi nāk, sarkanie samta sēdekļi ložā, cilvēki aplaudē… Tas viss kopā rada Notikumu.