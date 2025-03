Laura Groza: "Tur par manu privāto dzīvi var uzzināt pilnīgi visu!"

Tieši šodien man zvanīja draugs Mārtiņš (uzņēmējs Mārtiņš Bute, – red. piez.) un jautāja, ko gribu dāvanā. Un tieši šodien es viņam nolasīju lekciju, ka mani neinteresē mantas. Jo redzi… Es trīs reizes savu dzīvi esmu sākusi no pilnīgas nulles. Bez nevienas mantas. Un man ļoti patīk tā sajūta, ka man nekā nav. Labi, drēbes un kurpes, tās tiek vilktas līdzi no viena mājokļa uz nākamo. Bet citādi katru reizi sāku jaunu dzīvi pilnīgi bez nevienas mantas no pagātnes. Parasti es pati tās esmu sapirkusi, bet man vispār nav žēl tās atstāt vai atdot tālāk. Un arī drēbes ļoti bieži atdodu, pat jaunas. Man negribas paņemt līdzi neko no tā, kas asociējas ar iepriekšējo dzīvi. Trīs jauni restarti pilnīgi no nulles. Vienmēr esmu bijusi materiāli absolūti neatkarīga, spējīga pati nopelnīt. Tam man vīrieti vispār nevajag.