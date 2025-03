Pasaulslavenais franču mākslinieks Bernārs Venē reizēm sarunājas ar "Chat GPT". Kāpēc viņš nonācis Latvijā?

Atceros, toreiz viņš stāstīja par pēkšņu lietavu izraisītiem plūdiem, kas gandrīz pilnībā bija izpostījuši viņa tikko izveidoto mākslas fondu: “Mazliet komiski, bet tieši divas nedēļas pirms plūdiem es tur biju viens pats, fotografēju un domāju, ko vēl varētu uzlabot. Pēc divām nedēļām viss, ko biju safotografējis, bija pilnībā iznīcināts. Kā pēc kara, pēc uzlidojuma. Bija tikai smiltis un dubļi, ne zāles, nekā. Tas bija šausmīgi – skulptūras, tilts, viss bija upē... Mans asistents, sieva, viņi to visu redzēja un raudāja. Es iznācu, apskatījos un teicu: “Sūdu būšana!” Un gandrīz tūlīt pēc tam piebildu: “Ok, mēs to visu izdarīsim vēl labāk.” Tāds es esmu. Mani neskar nekas, kas attiecas tikai uz mani. Tas mani neietekmē. Tam nav nozīmes. Ja es rīt zaudēšu īpašumu, es to zaudēšu. Kad es piedzimu, man nepiederēja nekas, līdz ar to es par to neuztraucos. Es sākšu kaut ko citu.”